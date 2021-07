Protonová léčba účinně léčí stále širší spektrum nádorových onemocnění

Proč je protonová léčba účinná a šetrná, jaký je její princip a jaké diagnózy se touto metodou mohou léčit, vysvětluje primář a ředitel zdravotního úseku Protonového centra doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. Ten je díky svým letitým zkušenostem přesvědčen, že protonová léčba může pomoci až třetině onkologických pacientů, kteří se u nás dnes léčí ozařováním.

Pane primáři, které diagnózy jsou pro léčbu protonovou radioterapií vhodné?

Díky nejnovějším technologiím a našim zkušenostem s protonovou radioterapií dokážeme úspěšně léčit široké spektrum diagnóz. Jedná se o nádory hlavy a krku, dětské nádory, maligní lymfomy, nádory plic a centrální nervové soustavy, sarkomy a nádory zažívacího traktu. V současné době se setkáváme s velkým množstvím žen indikovaných k protonové radioterapii karcinomu prsu, kdy dochází k vysoce žádoucímu snížení dávky na srdeční struktury. Od počátku provozu Protonového centra léčíme, a velmi úspěšně, také muže s karcinomem prostaty.

Kam se léčba protonovou terapií za dobu vašeho působení v tomto oboru posunula?

PTC je v provozu devátý rok a my jsme měli velké štěstí v tom, že v době, kdy jsme vznikli, došlo k velkému přelomu v technologiích. Scanování tužkovým svazkem, které jsme začali používat jako jedno z prvních center na světě, pro nás znamenalo obrovský potenciál pro léčbu onkologických onemocnění. Dnes víme, a tato technologie nám to umožňuje, že protony jsou použitelné pro velmi složitě a různě tvarované nádory. Právě zde dokáží maximálně ušetřit zdravé tkáně pacientů před vysokými dávkami záření. Takto se otevřela zcela nová kapitola částicové radioterapie, která umožňuje léčit nádory tam, kde to dříve nebylo možné.

Znamená to tedy, že dřívější metody nebyly schopné léčbu tak přesně zacílit a pacienti dostávali větší dávku záření?

Ano, je to tak, platí totiž, že čím vyšší dávka na zdravé orgány směřuje, tím vyšší je riziko, že budou v budoucnu nemocné. A zde je obrovský benefit protonové léčby. Jako příklad bych jmenoval karcinom prsu. Dnes se vyléčí na 90 procent žen s touto diagnózou. Není nic neobvyklého, že tady léčíme i ženy okolo dvacátého roku věku. U nich by případné nežádoucí důsledky léčby, zejména ozáření srdce, nastoupily v době, kdy jim bude 35 až 40 let, a mohly by být velmi závažné. V porovnání s fotonovou léčbou je u nás zátěž srdce zářením násobně menší, a to je zásadní.

Kolik nemocných jste již ozařovali a jaká je úspěšnost vaší léčby?

PTC léčilo bezmála již více než sedm tisíc pacientů. Úspěšnost léčby závisí na konkrétním typu diagnózy. Například při léčbě karcinomu prostaty, je-li onemocnění zachyceno včas, dokážeme vyléčit až 97 procent mužů. Tyto naše výsledky léčby karcinomu prostaty byly publikovány a soubor sledovaných mužů je celosvětově ojedinělý. Kromě vysoké šance na vyléčení umožňuje také protonová léčba, na rozdíl od jiných druhů léčby, minimalizovat vedlejší účinky. U pacientů s nádory CNS se jedná např. o snížení rizika poškození zraku. Protonová terapie pro nádory v oblasti hlavy a krku nám umožňuje ozářit i pacienty s dosud velmi těžko léčitelnými nádory uloženými např. v blízkosti zrakového a sluchového nervu nebo míchy. U pacientů s karcinomem jícnu dokážeme ochránit míchu a srdce. Tak bychom mohli pokračovat diagnózu od diagnózy.

Obecně lze shrnout, že protonová léčba dokáže zásadně ovlivnit kvalitu života pacienta v průběhu léčby i po jejím skončení.

Co čeká pacienta, kterému diagnostikují v jeho kraji nějaký karcinom? Jak se k vám dostává?

Protonové centrum se stalo součástí Národního onkologického centra. Nejpřímější cesta je proto ta, že pacientovi na příslušném onkologickém pracovišti doporučí léčbu v Protonovém centru. Díky naší úzké spolupráci s kolegy z celé ČR a propojení našich týmů se k nám tak dostane pacient velmi snadno.

Další možností je, že nás pacient sám kontaktuje - zavolá na naši infolinku, nebo pošle e -mailem dotaz na náš Klientský servis. Do 24 hodin od nás dostane informace, zda je vhodný k protonové léčbě, a pokud ano, je objednán na vstupní konzultaci. Pacienti nás mohou kontaktovat kdykoli sami i bez doporučení lékaře.

Hradí protonovou léčbu zdravotní pojišťovny?

Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami. Protonové centrum má uzavřeny dlouhodobě smlouvy s českými zdravotními pojišťovnami.