Protikorupční linka a Registr dlužníků spolupracují

Protikorupční linka a Registr dlužníků ČR nově systémově propojují data z oficiálních registrů a umožňují anonymní hlášení finančních machinací, korupce či jiných ekonomických deliktů přímo státním orgánům.

a | foto: protikorupcnilinka.cz/

Spolupráce mezi portály

Portály Protikorupční linka a Registr dlužníků ČR nově systémově spolupracují. Tato spolupráce umožňuje efektivní sdílení a předávání informací mezi oběma platformami, čímž vzniká unikátní nástroj pro odhalování finančních machinací, hospodářských deliktů i závažné trestné činnosti.

Systémy dokáží automaticky zpracovávat data z několika oficiálních zdrojů – především z Centrální evidence exekucí (CEE), mezinárodního registru dlužníků CROD a ROD, ale také z Insolvenčního rejstříku. Díky této provázanosti je možné rychle identifikovat ekonomické nesrovnalosti, podezřelé transakce či porušení právních předpisů a následně je předat příslušným útvarům státní správy – například Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ), České národní bance, Finančním úřadům, státním zastupitelstvím či policii ČR.

Jak spolupráce funguje v praxi

Na webu Protikorupční linka lze jednoduše vyhledat konkrétní osobu a případně odeslat anonymní oznámení o podezření z protiprávního jednání.

Například stránka věnovaná osobě Ondřej Záruba je dostupná na odkazu Zde >>>

Uživatel zde může najít veřejně zaznamenané údaje týkající se této osoby, a pokud disponuje dalšími informacemi o možném porušení zákona, může je rychle a bezpečně předat přímo online.

Celý proces zajišťuje umělá inteligence, která hlášení automaticky analyzuje, vyhodnotí jejich relevanci a předá je příslušným institucím k dalšímu prošetření. To vše bez nutnosti uvádět osobní údaje oznamovatele, takže systém zaručuje plnou anonymitu a ochranu oznamovatele.

Kontrola dluhů a finanční historie

Pokud má uživatel zájem pouze o ověření finanční spolehlivosti nebo existujících dluhů konkrétní osoby (například Onřej Zaruba), může využít Registr dlužníků ČR na adrese Zde >>>

Zde lze rychle, přehledně a anonymně zjistit informace z oficiálních databází – včetně Centrální evidence exekucí, registrů CROD a ROD, a rovněž i záznamů z insolvenčního rejstříku. Součástí systému je také nástroj využívající umělou inteligenci, který pomáhá automaticky vyhledávat relevantní údaje z internetu, například z médií, obchodních rejstříků nebo veřejných databází. Uživatel tak získá ucelený přehled o finanční a právní situaci konkrétní osoby či subjektu.

Společný cíl: transparentnost a odpovědnost

Spojení portálů Protikorupční linka a Registr dlužníků ČR přináší vyšší úroveň transparentnosti, důvěry a prevence finančních podvodů. Jejich společným cílem je posílení právního vědomí občanů a vytvoření nástroje, který umožní jednoduše kontrolovat i hlásit podezřelé ekonomické aktivity.

Tato synergie přispívá k ochraně poctivých podnikatelů, občanů i institucí, a zároveň napomáhá efektivněji bojovat s korupcí, praním špinavých peněz a finanční kriminalitou v České republice i mimo její hranice.

