Protikorupční linka a Registr dlužníků spolupracují

Spolupráce mezi portály
Portály Protikorupční linka a Registr dlužníků ČR nově systémově spolupracují. Tato spolupráce umožňuje efektivní sdílení a předávání informací mezi oběma platformami, čímž vzniká unikátní nástroj pro odhalování finančních machinací, hospodářských deliktů i závažné trestné činnosti.
Systémy dokáží automaticky zpracovávat data z několika oficiálních zdrojů – především z Centrální evidence exekucí (CEE), mezinárodního registru dlužníků CROD a ROD, ale také z Insolvenčního rejstříku. Díky této provázanosti je možné rychle identifikovat ekonomické nesrovnalosti, podezřelé transakce či porušení právních předpisů a následně je předat příslušným útvarům státní správy – například Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ), České národní bance, Finančním úřadům, státním zastupitelstvím či policii ČR.
Jak spolupráce funguje v praxi
Na webu Protikorupční linka lze jednoduše vyhledat konkrétní osobu a případně odeslat anonymní oznámení o podezření z protiprávního jednání.
Uživatel zde může najít veřejně zaznamenané údaje týkající se této osoby, a pokud disponuje dalšími informacemi o možném porušení zákona, může je rychle a bezpečně předat přímo online.
Celý proces zajišťuje umělá inteligence, která hlášení automaticky analyzuje, vyhodnotí jejich relevanci a předá je příslušným institucím k dalšímu prošetření. To vše bez nutnosti uvádět osobní údaje oznamovatele, takže systém zaručuje plnou anonymitu a ochranu oznamovatele.
Kontrola dluhů a finanční historie
Zde lze rychle, přehledně a anonymně zjistit informace z oficiálních databází – včetně Centrální evidence exekucí, registrů CROD a ROD, a rovněž i záznamů z insolvenčního rejstříku. Součástí systému je také nástroj využívající umělou inteligenci, který pomáhá automaticky vyhledávat relevantní údaje z internetu, například z médií, obchodních rejstříků nebo veřejných databází. Uživatel tak získá ucelený přehled o finanční a právní situaci konkrétní osoby či subjektu.
Společný cíl: transparentnost a odpovědnost
Spojení portálů Protikorupční linka a Registr dlužníků ČR přináší vyšší úroveň transparentnosti, důvěry a prevence finančních podvodů. Jejich společným cílem je posílení právního vědomí občanů a vytvoření nástroje, který umožní jednoduše kontrolovat i hlásit podezřelé ekonomické aktivity.
Tato synergie přispívá k ochraně poctivých podnikatelů, občanů i institucí, a zároveň napomáhá efektivněji bojovat s korupcí, praním špinavých peněz a finanční kriminalitou v České republice i mimo její hranice.