Propadlý kanál? Zavolejte a my zařídíme opravu, říká majitel firmy

Důležité je především to, jak jsou kanalizační poklopy zabudované a z jakého jsou materiálu. „Když je poklop kvalitní a je profesionálně uložený, řidič vlastně vůbec nepozná, že přes něj jede,“ vysvětluje majitel firmy POKLOPSYSTEM, s. r. o., Rostislav Nídl. Jeho firma se již řadu let zabývá právě zabudováním a opravami kanalizačních a vodovodních poklopů a uličních vpustí. Mezi její zákazníky patří technické služby měst a obcí, vodárenské společnosti, správy a údržby silnic a stavební společnosti.

To, v jakém jsou poklopy a vpusti stavu, je podle Nídlových slov vizitkou samospráv a správců sítí. Zatímco někde se kanalizační poklopy opravují systematicky, jinde se řeší třeba jen havarijní stav. „Skutečně důležitý je přístup a výběr optimálního řešení. Když se chystáme k nějaké opravě, musíme v první řadě určit, jaký typ kanalizačního poklopu je právě pro to konkrétní místo ten nejvhodnější. Jsou totiž různé druhy a my je dělíme podle třídy zatížení a typu rámů. Například poklop s třídou zatížení E600 snese zatížení až 60 tun,“ upřesňuje Nídl.

Zásadní je pak dodržení správného technologického postupu. „Ze svých zkušeností vím, že to je pro mnohé firmy oříšek. Bývám svědkem nedodržování tohoto postupu, často jsou používány zcela nevhodné poklopy, které například nevydrží vysokou zátěž, a zkracuje se tak jejich životnost.

Také je neuvěřitelné, že se na zalití poklopu používá místo vysokopevnostních hmot třeba zálivka na podlahové topení nebo lepidla na dlaždičky,“ vysvětluje Nídl.

POKLOPSYSTEM, s. r. o., na vozovkách nejvíce používá poklopy s třídou zatížení D400 a E600 a samonivelační rámy, tedy takové, které kopírují povrch vozovky, nikde nevystupují ani se nepropadají. Při opravách pak pracovníci aplikují kvalitní studenou asfaltovou směs a rychle tuhnoucí cementové hmoty od české firmy IZOLSAN, s. r. o., jejichž devizou je vysoká pevnost.

O poničeném kanalizačním poklopu by se v prvé řadě měla dozvědět samospráva obce, která musí zjednat nápravu. Kterýkoli občan může dát obci podnět anebo je možné se obrátit přímo na firmu POKLOPSYSTEM, s. r. o., která s majiteli a správci komunikací sama domluví termín opravy. V takovém případě stačí vytočit číslo 728 574 887.

Společnost POKLOPSYSTEM, s. r. o., ročně opraví kolem pěti tisíc kanálů, a je tak největší českou takto úzce specializovanou firmou na trhu. Své pobočky má také na Slovensku.