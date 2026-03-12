Prop tradingová platforma postavená na 20 letech zkušeností týmu

Vítejte v Y3S! Jsme platforma, která umožňuje šikovným obchodníkům získat přístup k financovanému účtu. Členové našeho týmu mají za sebou 20 let zkušeností a naším cílem je dát disciplinovaným lidem zázemí, technologii a profesionální vedení, které potřebují k úspěchu. Naše platforma stojí na realitě. Dvě desetiletí na trhu nás naučila, jak se ceny chovají v dobrých i špatných časech. Díky tomu jsme vytvořili prostředí, kde se nenosí hazard, ale stabilní výsledky. Nehoníme se za krátkodobými trendy, držíme se toho, co dlouhodobě funguje.
Systém založený na reálných zkušenostech
Náš přístup vychází z toho, co jsme na trhu skutečně zažili. Viděli jsme, jak obchodníci pod tlakem vyhrávají i selhávají. Proto jsme naše pravidla nastavili tak, aby odměňovala rozvahu a zodpovědnost. Díky naší dlouholeté praxi dokážeme nastavit skutečně férové podmínky. Budete vědět, co od vás očekáváme, a my vám poskytneme prostředí pro rozvoj vašich obchodních dovedností a potenciálu.
Férová pravidla pro skutečné obchodníky
Chápeme, že když spravujete svěřený virtuální kapitál, musíte být zodpovědní. Naše podmínky jsou nastaveny profesionálně – žádná mentalita kasina. Máme jasná pravidla a limity maximální ztráty. Tyto limity tu nejsou proto, aby vás omezovaly – jsou tu proto, aby vás chránily. Pomáhají vám soustředit se na konzistentní výkon bez zbytečného riskování, což je klíč k úspěchu.
Špičková technologie bez výpadků
V simulovaném obchodování je důležitá rychlost a spolehlivost platformy. Proto vám dáváme k dispozici profesionální systémy, které jsou rychlé a spolehlivé. Poskytnou vám přesné grafy a okamžité reakce na vaše příkazy. Naše systémy neustále vylepšujeme, abyste se mohli soustředit na svou strategii a nemuseli řešit technické problémy, ani když se na trzích děje něco divokého.
Ochrana kapitálu na prvním místě
Řízení rizika je základ všeho. Za 20 let jsme se naučili chránit kapitál na účtech. Naučíme vás, jak správně nastavit velikost obchodu a jak mít ztráty pod kontrolou. Chceme, abyste přemýšleli jako profesionálové, kteří hledí do budoucnosti, ne jako hráči, kteří chtějí rychle zbohatnout a potom o všechno přijdou.
Hodnotíme schopnosti, ne štěstí
Náš vstupní test je nastaven tak, aby odhalil talent. Nezajímá nás jedna šťastná náhoda, ale to, zda dokážete dosahovat výsledků pravidelně a dodržovat pravidla. Vytvořili jsme simulované podmínky, které věrně kopírují reálný trh. Díky tomu zjistíme, co ve vás je, a vy získáte jistotu, že na to máte.
Větší účet pro ty, kterým se daří
Za stabilitu vás odměníme. Pokud ukážete, že jste disciplinovaní a spolehliví, navýšíme zůstatek na vašem financovaném účtu. Náš systém růstu je nastaven férově – čím lépe zvládáte riziko, tím větší virtuální kapitál spravujete. Je to postupné a bezpečné. Věříme, že velký úspěch se buduje krok za krokem.
Obchodujte to, co znáte
Každý obchodník je jiný. Proto vám dáváme svobodu vybrat si své instrumenty. Můžete prostřednictvím CFD kontraktů v demo prostředí obchodovat s měnami (forex), akciovými indexy, komoditami (jako zlato nebo ropa) a akciemi. Vyberte si to, co vám nejvíce sedí. Díky tomu, že rozumíte různým trhům, si dokážete sestavit strategii, která bude fungovat, i když se jednomu sektoru zrovna nedaří.
Kultura profesionálů
Budujeme komunitu lidí, kteří berou obchodování vážně. Je to pro nás profese, ne hazardní hra. Víme, že silná psychika a disciplína jsou stejně důležité jako dobrá strategie. Podporujeme vás v tom, abyste na sobě pracovali, měli emoce pod kontrolou a neustále se zlepšovali.
Transparentnost a důvěra
Hrajeme s otevřenými kartami. Máme jasná pravidla, srozumitelné podmínky a komunikujeme na rovinu. Vždy budete vědět, na čem jste. Tato otevřenost buduje důvěru a partnerství, ve kterém táhneme za jeden provaz.
Proč na 20 letech zkušeností záleží
Tým, který působí na trhu 20 let, nabízí stabilitu, kterou nováčci nemají. Umíme předvídat problémy a vyhnout se chybám, které dělají ostatní. To, že jsme zde tak dlouho, je důkazem, že věci děláme poctivě a profesionálně.
Závěr: Partner pro váš dlouhodobý úspěch
Nejsme jen „bankomat“. Spojujeme inovativní technologie s 20 lety působení v oboru, abychom vytvořili to nejlepší možné prostředí pro váš úspěch. Nabízíme vám profesionální nástroje, ochranu před zbytečným rizikem a možnost spravovat významný virtuální kapitál. Jsme partnerem pro každého, kdo chce otestovat a zdokonalit své obchodní strategie.
Upozornění: Obchodování na finančních trzích je spojeno s rizikem ztráty. Veškeré obchodní aktivity probíhají v simulovaném prostředí. Ačkoliv obchodujete s kapitálem společnosti, riskujete ztrátu poplatku za evaluační proces. Výsledky dosažené v evaluačním procesu negarantují budoucí výnosy. Před registrací se seznamte s podmínkami spolupráce.