Prop tradingová platforma postavená na 20 letech zkušeností týmu

Komerční sdělení
Stavíme na praxi, ne na teorii.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Prop tradingová platforma postavená na 20 letech zkušeností týmu | foto: ČTK

Vítejte v Y3S! Jsme platforma, která umožňuje šikovným obchodníkům získat přístup k financovanému účtu. Členové našeho týmu mají za sebou 20 let zkušeností a naším cílem je dát disciplinovaným lidem zázemí, technologii a profesionální vedení, které potřebují k úspěchu. Naše platforma stojí na realitě. Dvě desetiletí na trhu nás naučila, jak se ceny chovají v dobrých i špatných časech. Díky tomu jsme vytvořili prostředí, kde se nenosí hazard, ale stabilní výsledky. Nehoníme se za krátkodobými trendy, držíme se toho, co dlouhodobě funguje.

Systém založený na reálných zkušenostech

Náš přístup vychází z toho, co jsme na trhu skutečně zažili. Viděli jsme, jak obchodníci pod tlakem vyhrávají i selhávají. Proto jsme naše pravidla nastavili tak, aby odměňovala rozvahu a zodpovědnost. Díky naší dlouholeté praxi dokážeme nastavit skutečně férové podmínky. Budete vědět, co od vás očekáváme, a my vám poskytneme prostředí pro rozvoj vašich obchodních dovedností a potenciálu.

Férová pravidla pro skutečné obchodníky

Chápeme, že když spravujete svěřený virtuální kapitál, musíte být zodpovědní. Naše podmínky jsou nastaveny profesionálně – žádná mentalita kasina. Máme jasná pravidla a limity maximální ztráty. Tyto limity tu nejsou proto, aby vás omezovaly – jsou tu proto, aby vás chránily. Pomáhají vám soustředit se na konzistentní výkon bez zbytečného riskování, což je klíč k úspěchu.

Špičková technologie bez výpadků

V simulovaném obchodování je důležitá rychlost a spolehlivost platformy. Proto vám dáváme k dispozici profesionální systémy, které jsou rychlé a spolehlivé. Poskytnou vám přesné grafy a okamžité reakce na vaše příkazy. Naše systémy neustále vylepšujeme, abyste se mohli soustředit na svou strategii a nemuseli řešit technické problémy, ani když se na trzích děje něco divokého.

Ochrana kapitálu na prvním místě

Řízení rizika je základ všeho. Za 20 let jsme se naučili chránit kapitál na účtech. Naučíme vás, jak správně nastavit velikost obchodu a jak mít ztráty pod kontrolou. Chceme, abyste přemýšleli jako profesionálové, kteří hledí do budoucnosti, ne jako hráči, kteří chtějí rychle zbohatnout a potom o všechno přijdou.

Hodnotíme schopnosti, ne štěstí

Náš vstupní test je nastaven tak, aby odhalil talent. Nezajímá nás jedna šťastná náhoda, ale to, zda dokážete dosahovat výsledků pravidelně a dodržovat pravidla. Vytvořili jsme simulované podmínky, které věrně kopírují reálný trh. Díky tomu zjistíme, co ve vás je, a vy získáte jistotu, že na to máte.

Větší účet pro ty, kterým se daří

Za stabilitu vás odměníme. Pokud ukážete, že jste disciplinovaní a spolehliví, navýšíme zůstatek na vašem financovaném účtu. Náš systém růstu je nastaven férově – čím lépe zvládáte riziko, tím větší virtuální kapitál spravujete. Je to postupné a bezpečné. Věříme, že velký úspěch se buduje krok za krokem.

Obchodujte to, co znáte

Každý obchodník je jiný. Proto vám dáváme svobodu vybrat si své instrumenty. Můžete prostřednictvím CFD kontraktů v demo prostředí obchodovat s měnami (forex), akciovými indexy, komoditami (jako zlato nebo ropa) a akciemi. Vyberte si to, co vám nejvíce sedí. Díky tomu, že rozumíte různým trhům, si dokážete sestavit strategii, která bude fungovat, i když se jednomu sektoru zrovna nedaří.

Kultura profesionálů

Budujeme komunitu lidí, kteří berou obchodování vážně. Je to pro nás profese, ne hazardní hra. Víme, že silná psychika a disciplína jsou stejně důležité jako dobrá strategie. Podporujeme vás v tom, abyste na sobě pracovali, měli emoce pod kontrolou a neustále se zlepšovali.

Transparentnost a důvěra

Hrajeme s otevřenými kartami. Máme jasná pravidla, srozumitelné podmínky a komunikujeme na rovinu. Vždy budete vědět, na čem jste. Tato otevřenost buduje důvěru a partnerství, ve kterém táhneme za jeden provaz.

Proč na 20 letech zkušeností záleží

Tým, který působí na trhu 20 let, nabízí stabilitu, kterou nováčci nemají. Umíme předvídat problémy a vyhnout se chybám, které dělají ostatní. To, že jsme zde tak dlouho, je důkazem, že věci děláme poctivě a profesionálně.

Závěr: Partner pro váš dlouhodobý úspěch

Nejsme jen „bankomat“. Spojujeme inovativní technologie s 20 lety působení v oboru, abychom vytvořili to nejlepší možné prostředí pro váš úspěch. Nabízíme vám profesionální nástroje, ochranu před zbytečným rizikem a možnost spravovat významný virtuální kapitál. Jsme partnerem pro každého, kdo chce otestovat a zdokonalit své obchodní strategie.

Upozornění: Obchodování na finančních trzích je spojeno s rizikem ztráty. Veškeré obchodní aktivity probíhají v simulovaném prostředí. Ačkoliv obchodujete s kapitálem společnosti, riskujete ztrátu poplatku za evaluační proces. Výsledky dosažené v evaluačním procesu negarantují budoucí výnosy. Před registrací se seznamte s podmínkami spolupráce.

Nejčtenější

SAMURAI shot: Nealko panák z čaje, který dobyl české kanceláře

Komerční sdělení

Zatímco dříve budil úsměvy, dnes nealkoholický shot od SAMURAI běžně nahrazuje v práci kávu i tradiční láhev alkoholu. Koncentrovaný čaj dodává energii bez chemie. Z vysmívaného panáku se tak stal...

BrainMarket po deseti letech mění tvář svých produktů

Komerční sdělení

Vybrat si dnes doplněk stravy není pro běžného zákazníka jednoduché. Nabídka na trhu rychle roste a orientace v jednotlivých produktech bývá složitá. Česká značka BrainMarket proto přichází se...

Drahá psychoterapie. Proč na nová pravidla doplatí děti?

Komerční sdělení
PaedDr. Mgr. Marie Beníčková, Ph.D.

Snaha o regulaci psychoterapie přinesla nečekaný problém. Kvůli vysokým nákladům na vzdělávání hrozí zánik služeb v neziskovkách. Pro handicapované děti a seniory to znamená jediné - ztrátu odborné...

DÚKapka má narozeniny, cestující získají jízdenku zdarma

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Mobilní aplikace DÚKapka slaví letos v březnu pět let od svého spuštění. Za tuto dobu si aplikace vybudovala pevné místo v každodenním cestování po Ústeckém kraji. Lidé v ní zakoupili už téměř pět...

ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě

Komerční sdělení
ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě

ZVU Engineering je dynamicky se rozvíjející firma. Zaměřuje se na komplexní inženýrské služby a realizaci technologicky náročných dodávek. Společnost směřuje část svých aktivit i do energetiky a...

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. v Jihlavě

Komerční sdělení
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. v Jihlavě

Motto „Rosteme spolu, abychom mohli pomáhat druhým“ je hlavní vizí naší školy, která nabízí tříleté akreditované studium regulovaného povolání Sociální pracovník a Předškolní a mimoškolní pedagog...

12. března 2026

Prop tradingová platforma postavená na 20 letech zkušeností týmu

Komerční sdělení
Prop tradingová platforma postavená na 20 letech zkušeností týmu

Stavíme na praxi, ne na teorii.

12. března 2026

Rada kraje se sešla se starosty Děčínska

Komerční sdělení
Hejtman Richard Brabec a krajský policejní ředitel plk. Zbyněk Dvořák

Rada Ústeckého kraje se na svém pravidelném výjezdu do regionu – Dni s Ústeckým krajem setkala se starostkami a starosty Děčínska. Společné jednání v méně formální a přátelské atmosféře tentokrát...

12. března 2026

EDU Effective: Flexibilní MBA studium sedne vašemu času i rozpočtu

Komerční sdělení
EDU Effective: Flexibilní MBA studium sedne vašemu času i rozpočtu

Online studium, které vám nevezme víkendy, přinese výsledky už během prvních týdnů a stojí jen zlomek ceny tradičních programů. EDU Effective Business School nabízí prakticky zaměřené MBA programy...

11. března 2026

Výsledek místo slibů: 10 milionu eur splaceno investorům bez odkladů

Komerční sdělení
Za architekturou projektu stojí světově uznávaný Carlos Lamas, který se více...

Developerská skupina ze Slovenska úspěšně splatila emisi v celkové hodnotě 10 milionů eur přesně podle plánu. Investoři získali své prostředky bez prodloužení splatnosti i bez dalšího zadlužení....

10. března 2026

ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě

Komerční sdělení
ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě

ZVU Engineering je dynamicky se rozvíjející firma. Zaměřuje se na komplexní inženýrské služby a realizaci technologicky náročných dodávek. Společnost směřuje část svých aktivit i do energetiky a...

10. března 2026

SAMURAI shot: Nealko panák z čaje, který dobyl české kanceláře

Komerční sdělení

Zatímco dříve budil úsměvy, dnes nealkoholický shot od SAMURAI běžně nahrazuje v práci kávu i tradiční láhev alkoholu. Koncentrovaný čaj dodává energii bez chemie. Z vysmívaného panáku se tak stal...

10. března 2026

DÚKapka má narozeniny, cestující získají jízdenku zdarma

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Mobilní aplikace DÚKapka slaví letos v březnu pět let od svého spuštění. Za tuto dobu si aplikace vybudovala pevné místo v každodenním cestování po Ústeckém kraji. Lidé v ní zakoupili už téměř pět...

10. března 2026

Drahá psychoterapie. Proč na nová pravidla doplatí děti?

Komerční sdělení
PaedDr. Mgr. Marie Beníčková, Ph.D.

Snaha o regulaci psychoterapie přinesla nečekaný problém. Kvůli vysokým nákladům na vzdělávání hrozí zánik služeb v neziskovkách. Pro handicapované děti a seniory to znamená jediné - ztrátu odborné...

10. března 2026

Interierový design - Váš domov snů na míru

Komerční sdělení
Lenka Stádníková

„Nenavrhuji svůj styl, ale styl klienta. Vždy se snažím pochopit, jak žije, co potřebuje a v jakém prostředí se bude cítit nejlépe,“ zastává názor liberecká interiérová designerka Lenka Stádníková.

9. března 2026

Nechejte si vyvézt žumpu nebo septik. Připravte se na jaro

Komerční sdělení
Nechejte si vyvézt žumpu nebo septik. Připravte se na jaro

Odpadní vody je nutné likvidovat v souladu se zákonem. Jeho obcházením se lidé nepřipojení na kanalizaci. Kromě negativních dopadů na životní prostředí se vystavují riziku vysoké pokuty. Využijte...

9. března 2026

Zdravé zuby psů a koček: nejčastější problémy a prevence

Komerční sdělení

Zuby jsou zásadní součástí trávení a u psů i koček vyžadují naši péči. Odlišují se počtem i typem potíží. Bez pravidelné hygieny a prevence mohou vznikat bolestivé záněty, zubní kámen či další...

9. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.