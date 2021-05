Projekty Hannah, se kterými objevíte svět venku. Žijte naplno

Dnes už Hannah není jen o oblečení a vybavení pro outdoorové nadšence, ale také o plnění jejich snů. A zažít pořádné outdoorové dobrodružství teď můžete hned díky dvěma projektům – Hannah Grant a Ambasadorka Hannah.

Hannah Grant: váš cestovatelský sen na dosah

V roce 2016 v rámci 25. výročí založení značky vznikl projekt Hannah Grant, který stojí na stejné myšlence jako filozofie značky Hannah. Tou je solidarita s mladými sportovci a dobrodruhy, kteří si přejí objevovat svět. Podobně jako zakladatelé značky, kteří záviseli především na své píli, vzájemné podpoře a přátelství. Za 5 let fungování Hannah Grant pomohl dotáhnout k úspěšnému cíli celou řadu zajímavých projektů.

Hannah Grant plní cestovatelské sny

„Rozhodli jsme se podpořit víc dobrodruhů, lidí smýšlejících jako my, kteří chtějí posouvat své limity, žít naplno. A tak jsme světu představili Hannah Grant,“ říká Jan Štika, brand manager značky. Hannah Grant každý rok podpoří 10 až 15 účastníků. Od jeho počátku se zrodilo mnoho zajímavých, dlouhodobých projektů, např. „Vanlife“, kterému dala vzniknout obliba cestování v autě, projekt, kdy Gabriela Horníčková sama pokořila hranice mezi Francií a Španělskem, nebo „3 cesty“ zajišťující finanční pomoc hendikepovaným dětem. Hannah Grant ve všech projektech pomáhá materiální výbavou.



Testování výbavy Hannah

Představte nám své plány

Ať už jste jednotlivci, partneři nebo skupina přátel, co rádi objevují cesty do neznáma, podívejte se na stránky projektu hannahgrant.eu, vyplňte formulář a věřte, že i vy si můžete splnit svůj cestovatelský sen. Stejně jako se to podařilo už 130 dobrodruhům před vámi, které značka Hannah podpořila a zařadila je do rodiny svých ambasadorů. Nezáleží, jestli plánujete cestu přes půlku světa, nebo dobrodružství po České republice. Vítáme všechny zajímavé projekty!



Kam se vydáte na cestu s Hannah Grant?

Hledáme Ambasadorku Hannah! Jste to vy?

Hledá se dívka, která miluje vítr ve vlasech, pot na kůži, napětí ve svalech, volnost v srdci a svobodu v mysli. Naše vysněná Hannah je aktivní. Ráda sportuje. Nevynechá jediný výlet s přáteli do přírody a stále objevuje nová místa, nová dobrodružství, nové sportovní aktivity.

Vítězka výběrového řízení si bude užívat outdoorové aktivity, bude cestovat, užívat si život venku a za to všechno ještě dostane zaplaceno. Práce snů, která v České republice nemá obdoby!

Hannah miluje outdoor

Jaká představa vás láká víc? Výšlap do hor, nebo procházka po městě? Výlet na kole, nebo do nákupního centra? Ranní běh lesem, nebo na pásu ve fitku? Pokud jste si bez váhání vybrala vždy první z možností, splňujete naše očekávání.



Hannah ráno běhá lesem

„Hledáme dívku nebo ženu, která touží překonávat limity, být každý den lepší, než byla včera, a nebojí se výzev. Přesně v duchu hodnot, které zastáváme i my v Hannah. Spojovat nás bude láska k outdoor aktivitám, k přírodě, k pohybu. Hannah, kterou hledáme, žije aktivně, chce se rozvíjet, sdílí své zážitky a inspiruje ostatní,“ říká Tomáš Šebesta ze společnosti Hannah. Vítězka výběrového řízení se stane ambasadorkou tradiční české značky outdoorového vybavení, která na našem trhu funguje již od roku 1991.



Hannah žije naplno

Náplň práce bude žít venku. Nejde jen o sbírání kilometrů, ale o opravdový nature office – práci v přírodě. Ze stanu, pod skálou, od jezera. Hannah se věnuje lezení, trekům po horách, trailům na kole, pohybuje se se skialpy na nohách, s lyžemi na sjezdovkách či běžkařských tratích. Objevuje krásná místa v naší zemi i zahraničí. Hannah ráda sdílí své zážitky. Je komunikativní a umí nadchnout ostatní, aby se vydali v jejích stopách.



Na lyžích, skialpech nebo běžkách i to je nová Hannah

„Může se přihlásit opravdu jakákoliv žena, která se nebojí výzev a žije aktivně. Naší nové ambasadorce kromě mzdy poskytneme také outdoorové a technické vybavení a auto, aby mohla za zážitky cestovat. Svoji životní cestu plnou dobrodružství bude sdílet s ostatními a inspirovat je, aby žili naplno, poznali sílu svého vnitřní já a vydávali se za dobrodružstvím do přírody,“ doplňuje Tomáš Šebesta.

Celý den v práci a při tom venku

Od 24.5. se můžou přihlásit ženy nad 18 let z jakéhokoliv konce České republiky na webové stránce hledasehannah.cz . Výběrové řízení bude mít tři kola. Napište nám, proč právě vy byste byla ideální Hannah, a připojte pár svých fotek, ideálně při outdoorových aktivitách. Uzávěrka prvního kola je 31. července 2021.