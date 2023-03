Projektor jako bonus k televizoru?

Přenosný projektor The Freestyle získají jako bonus všichni zájemci, kteří si do 9. dubna 2023 předobjednají některý z letošních modelů televizorů Samsung Neo QLED nebo OLED. Akce se vztahuje na všechny modely Neo QLED 8K, Neo QLED 4K a OLED modelových řad 2023 od úhlopříčky 55“ výše.

A v čem nové modely vynikají? Modelové řady Neo QLED a OLED z roku 2023 se mohou pyšnit 100% využívaním umělé inteligence. U Neo QLED 8K s 64 Neurálními sítěmi diváci jistě ocení zobrazení veškerých detailů, bez ohledu na vstupní signál. Oslnivé funkce nabízí také televizory Neo QLED 4K, které jsou vybaveny špičkovou funkcí Auto HDR Remastering. Ta dokáže díky umělé inteligenci převádět scény a efekty ze standardního dynamického rozsahu (SDR) na vysoký dynamický rozsah (HDR). Díky tomu je původní SDR obsah jasnější a živější a dokonale vtáhne diváky do děje. Kromě vylepšených technologických funkcí se zvyšuje také úhlopříčka televizorů a modely OLED jsou tak letos nově k dostání nejen ve velikosti 55“ a 65“, ale také v ultra velkém provedení 77“.

Nejnovější řada OLED televizorů je opět vybavena špičkovými technologiemi, které uspokojí i náročné uživatele. Například technologie Quantum Dot zaručuje zobrazení přesných a nezkreslených barev (Certifikace Pantone). O maximální kontrolu podsvícení a kontrastu se pak postarají samosvítící pixely. Působivé také je, že OLED televizory od Samsungu získaly jako vůbec první certifikaci AMD FreeSync Premium Pro zaručující dokonalý herní zážitek na OLED obrazovce.

Kromě nového televizoru s dokonalým obrazem i zvukem se zákazníci mohou těšit na bonus v podobě mobilního projektoru The Freestyle. The Freestyle je nejnovější produkt lifestylové řady televizorů a projektorů od Samsungu. Jde o přenosný, výkonný a překvapivě jednoduchý projektor. Umožňuje promítat video obsah, ale dá se využít i pro světelné efekty, jako designová lampa nebo dokonce jako chytrý televizor. Stejně jako všechny chytré televizory od Samsungu totiž disponuje operačním systémem Tizen. Funguje nejen při napojení do elektrické sítě, ale také na speciální dobíjecí baterie, proto je možné ho využít prakticky kdekoli. S tímto projektorem lze vykouzlit obraz o neuvěřitelné úhlopříčce až 100“ na jakémkoliv rovném povrchu.

Vybrané televizory Neo QLED a letošní modelové řady OLED s bonusem ve formě mobilního projektoru The Freestyle si zákazníci mohou v předprodeji zakoupit ve značkových prodejnách Samsung nebo na e-shopu samsung.cz. Dostupné jsou také v obchodních sítích Datart, Electroworld, Planeo, Expert, Elektra Sedláček, Elvia Pro a v internetových obchodech Alza.cz, Mall.cz, CZC.cz a Online Shop.cz.