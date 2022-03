Prohlášení

Na sociálních sítích se k tomuto rozeslanému materiálu rozhořela nebývalá diskuse. Zvláště se tam ale objevily „zaručené“ zprávy o tom, že se jedná o „fejk“, ať nikdo nic nevypisuje a neposílá, že družstvo chce získat finance, že Ryba a Ševčík mají zakázanou činnost atd. Všechny tyto zprávy jsou úmyslně vytvářeny tak, aby mezi lidmi probouzely paniku. Je proto nutno k tomuto říci, že jediným relevantním a pravdivým zdrojem informací jsou webové stránky družstva www.sbdkrusnohor.cz. Všechny facebookové profily a podobné sociální sítě jsou většinou falešné a mají jediný cíl – pomluvit družstvo a vás zmást.

V roce 2016 jsme vám ukončili členství na základě článku ve stanovách družstva, který to umožňoval – pokud nebydlící členové (tedy i družstevníci-vlastníci) neplatili příspěvek na správu. Jeden družstevník-vlastník poté vyhrál soudní při, v níž soud stanovil, že družstevník-vlastník je nadále členem družstva. Protože respektujeme rozhodnutí soudu, uznali jsme, že vy všichni jste členy družstva.

Musíme proto dořešit vaše členství od zmíněného roku 2016. Jsou dvě možnosti řešení.

1) Můžete si doplatit dlužný poplatek na správu, který činil 300 korun za rok (celkem tedy 2 100 Kč) a zůstat dále nebydlícím členem družstva.

2) Nebo si můžete vyplnit přiloženou žádost o vystoupení z družstva a částku 2 100 korun neplatit.

Členství v družstvu bylo pro vlastníky v minulosti výhodné. Dnes, po změnách legislativy, je vlastníkům členství v družstvu k ničemu. Doporučujeme vám proto z družstva vystoupit. Členství v družstvu nemá nic společného s členstvím ve společenství vlastníků jednotek.

Vyplňte tedy formulář, vložte jej do přiložené obálky, poštovné je již zaplaceno, a vhoďte do schránky nebo jinak dopravte na správu družstva. Do obálky, prosím, vložte i volební lístek.

Abyste se napříště vyvarovali podobných dezinformací, sledujte v souvislosti s činností družstva pouze jeho webové stránky. Děkujeme!

František RYBA, ředitel správy družstva

V Mostě dne 15. 3. 2022/11.00 hodin