Profesní studia jako nezbytná podpora kariéry

Svět se ale právě nyní rychle mění a kdo se jen na chviličku zastaví, život jej odstaví z hlavního proudu. Velmi brzy nebude stačit na úspěch absolvování střední školy, dokonce ani vysoké školy staré koncepce. Lidé ve vyspělých západních zemích o tomto stavu vědí již mnoho let a tak ti, kteří na to mají, neustále studují. Samozřejmě, že se nelze vrátit do školních lavic. Trendem je vytvořit si studovnu doma a na svém pracovišti prostřednictvím internetu a on-line studium koncipovat jako součást své každodenní práce a kariéry.

Všichni ekonomové, manažeři, podnikatelé, specialisté se budou muset rychle zapojit do procesů plné robotizace společnosti, digitální ekonomiky, internetu věcí, nových strategií ve zcela novém světě. Vstupujeme do světa, o kterém většina lidí ví jen málo. Jisté je, že to je svět pro vzdělané lidi nového profilu.

K přizpůsobení se vývoji máte dva modely: buď sledovat odborné kurzy, nebo si zapsat profesní studium a pohodlně na sobě pracovat pod vedením zkušených tutorů. Investice do každého studia nikdy neztrácí svoji hodnotu a zkušenosti ukazují, že prakticky všichni absolventi profesně postupují na vyšší pozice. Evropský polytechnický institut nabízí unikátní možnost profesních on-line studií MBA, BBA, MSc. a mnoho dalších profesních kurzů.

Sekundárním přínosem studia je také rozvoj informačních a digitálních kompetencí. EK vydala směrnici, podle níž by měl každý občan co nejdříve získat tzv. digitální gramotnost. Česká vláda dokonce přijala program „Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020“. I když se jedná o existenční záležitost většiny občanů, kolik z nich o této podmínce budoucího uplatnění ví a ještě méně se jich setkalo s nějakým kurzem, který by je do problematiky uvedl. Je to ale logické. S tím, jak se dnes mění společnost, si za svůj život ponese odpovědnost každý sám.

Je před volbami a ve všech masmédiích slyšíme jen „máme dost na zvyšování platů“, „vybojujte si zvýšení“ atd. Ale i když se dnes ekonomice daří, může se naše ekonomika, tak závislá na svém okolí, setkat s mnoha otřesy, které její situaci mohou velice zkomplikovat. A právě v takové chvíli se uplatní jen vzdělaní, na změny připravení lidé.

Neztrácejte čas…