Produkty proti vypadávání vlasů: Které opravdu fungují?

Trápí vás vypadávání vlasů? Podle odborníků byste se měli vyhýbat stresu, špatné životosprávě a zvolit vhodné vlasové přípravky. Hledali jsme ty nejúčinnější, ale našli jsme i způsob, jak zakrýt začínající plešinu.

| foto: plushair.cz

Minoxidil: Vítěz boje s alopecií

Závěry studií hovoří jasně, minoxidil pomáhá proti vypadávání vlasů. Oficiální prodejce Plushair.cz se o tom přesvědčil i díky pozitivním recenzím od spokojených uživatelů. Ti uvádějí, že se snadno aplikuje a výsledky na sebe nenechávají čekat dlouho.

Své fanoušky má také šampon proti vypadávání vlasů

Pokud patříte k těm, kteří důvěřují přírodní síle, zázvorový šampon proti vypadávání vlasů je správná volba. Jeho složení je čistě organické, mohou jej používat muži i ženy a má řadu pozitivních účinků nejen na růst vlasů, ale také na zdraví pokožky hlavy.

Hustší vlasy za pár vteřin: To zvládnou jedině vlasová vlákna

Jak jsme zmínili v úvodu, natrefili jsme na řešení řídnoucích vlasů. Jedná se o vlasová vlákna nebo Hair Fibers. Ty se aplikují přímo na místa, kde jsou vlasy viditelně řidší. Velkou výhodou je, že jsou vyrobeny z organického keratinu, působí přirozeně, odolávají vnějším vlivům a poskytují okamžitý efekt zahuštění vlasů. Stačí si jen vybrat správný odstín.

Prodejce vsadil na kombinace těch nejlepších produktů

Na otázky typu „jak podpořit růst vlasů?“ nebo „jak zastavit vypadávání vlasů?“ jsme obdrželi jednoznačné odpovědi. Ty zahrnovaly výše zmíněné produkty, ale také podporu zevnitř. To ví i prodejce, proto přidal do téměř každé zvýhodněné sady i vitamíny na vlasy.

