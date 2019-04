Prodejnám chovatelských potřeb se daří. Kde najdete ty nejlepší?

Vítěze soutěže vyhlásili pořadatelé 3. dubna v rámci odborné konference Friends of Pets 2019.

Třetina všech krmiv se v Česku podle údajů společnosti Heureka Group prodá přes internet a zájem o tento pohodlný druh nákupu stále roste. To ale neznamená, že klasické „zverimexy“ nemají co nabídnout. Přinášejí nákupní zážitek, šíři sortimentu a neustále vylepšují svoji nabídku i prostředí. Přesvědčili se o tom porotci soutěže PET SHOP ROKU 2019. V soutěži se hodnotila šíře a hloubka sortimentu, úroveň prodeje živých zvířat, vnější a vnitřní atraktivnost prodejny, uspořádání a správné označení zboží v prodejně, pohodlí zákazníka, vstřícnost a kvalifikace personálu, prezentace prodejny na webu či originalita konceptu. Do prvního ročníku se přihlásilo 36 prodejen z 28 měst.

Nejlépe skórovala prodejna ZOO shop v Českém Krumlově, zejména díky svojí pečlivé péči o živá zvířata. Setkáte se s nimi hned u vchodu, kde jsou papoušci a rybičky. Zázemí pro další druhy je umístěno v oddělených místnostech za sklem, takže prodejnu neruší žádný zápach. Prostorná prodejna láká už svým vchodem, uvnitř je příjemné prostředí a velká šíře sortimentu ve všech kategoriích. „Personál uměl reagovat na dotazy kolem psů, koček, ale třeba i chovu hlodavců. Nebál se přispět i radou, která nevedla k nákupu,“ uvedla Barbora Krásná ze společnosti Blue Events, která soutěž pořádá ve spolupráci s odborným časopisem PETmedia.

Druhá nejlepší prodejna PETHOME v Brně zaujala jak šíří sortimentu, tak svým moderním konceptem. „Personál je mimořádně proškolený a vytváří v obchodě příjemnou atmosféru, navíc si zaměstnanci mohou do práce brát i své čtyřnohé přátele. Zákaznický servis zde funguje nadstandardně. Prodejna nabízí i další služby jako salon pro psy nebo poradnu veterináře na internetu a tento koncept se chystá do budoucna dále rozvíjet,“ podotýká Marcela Vaškovicová, šéfredaktorka oborového časopisu PETmedia. Třetí nejlepší HafHaf shop ve Varnsdorfu vyniká mimořádně účelným uspořádáním zboží na malé ploše i ochotou personálu. Pořádá i vlastní akce za účasti veterináře, specialisty na výživu psů a koček či psích kadeřníků.

Cílem soutěže je kultivovat nabídku a prodej chovatelských potřeb na maloobchodním trhu a podpořit malé prodejny, aby byly schopné obstát v konkurenci. Dalším přínosem je poukázat na důležitost zákaznického servisu a na jeho přínos koncovým spotřebitelům. Prvních tucet finalistů získalo vstup na konferenci Friends of Pets zdarma a certifikát pro prodejnu splňující standard kvalitní obsluhy zákazníků. První tři nejlepší prodejny si odvážejí věcné dary od partnerů soutěže a titul PET SHOP ROKU 2019.

Konference Friends of Pets je platformou pro odborné setkání výrobců, prodejců a distributorů pet sortimentu a dalších příznivců domácích mazlíčků, které zajímají aktuální trendy na trhu. Hlavním tématem je Jak si ukrojit kus koláče na rostoucím PET trhu?. Odborným garantem je společnost Pet Center, akci významně podpořily společnosti Partner in Pet Food, Purina, Vafo/Brit a další.

PEP SHOP ROKU 2019: top 12 prodejen

ZOO shop – Český Krumlov

PETHOME – Brno

HafHaf shop – Varnsdorf

Chovatelská archa – Praha 6

ZOO Zóna – Brno

U Zlatého retrívra – Jirkov

Zverimix – Mohelnice

Chovatelské potřeby Ing. Jiří Rohlínek – Brno

Dogg – Praha 7

Simba chovatelské potřeby – Liberec

Spokojený pes – Praha 3

ZOO ve dvoře – Praha 5