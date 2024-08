Prodej akcií společnosti držící unikátní patent RIOCATH® zahájen

Jen výjimečně se stane, že ryze česká společnost s prakticky celosvětově pokrytým patentem k vynálezu má šanci ovládnout významný podíl světového trhu s produkty, které vyrábí, nebo technologií, ke které poskytuje licenční práva. Společnost RIOCATH věří, že právě tento cíl pro ni vůbec není nereálný. Vynález nové generace katetru by totiž mohl podle názorů lékařů způsobit revoluci na trhu nejen s těmito zdravotnickými prostředky. Aby se to povedlo, potřebuje společnost RIOCATH zainvestovat do průmyslové, plně automatizované velkokapacitní výroby. Proto se firma pokouší neobvyklou cestu získat kapitál – nabízí investorům vlastní akcie společnosti RIOCATH GLOBAL a.s., kjež je operátorem patentu k vynálezu, který většinově vlastní, když druhým spoluvlastníkem je Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Celkový objem transakce je tedy více než jedna miliarda korun.

Katetrizace, lidově známá jako cévkování, je nepříjemnou procedurou, bez níž se každý den neobejdou až desítky milionů pacientů ve zdravotnických zařízeních a několikrát denně navíc několik milionů osob s trvalým zdravotním postižením (například postižením míchy), po celém světě. Kromě bolestivosti s sebou nese též riziko častých a nebezpečných infekcí, které mohou být v některých případech i smrtelné. Auto-everzibilní katetr vyráběný společností RIOCATH, za jehož vynálezem stojí MUDr. Miroslav Svoboda, díky své konstrukci odstraňuje jak rizika mechanického poškození stěn močové trubice při zavádění a vyjímání katetru, tak podstatnou měrou snižuje i rizika zanesení infekce. Jeho zavádění je oproti klasickému katetru pro pacienta mnohem snesitelnější. Právě tyto převratné výhody by měly z nového typu českého katetru udělat během několika let celosvětově rozšířený standard.

„Nechci, aby to vyznělo nějak neskromně, protože z hlediska dopadu do každodenního života to neplatí, ale přeci jen do určité míry je to podobná situace jako když se objevil spalovací motor a převálcoval parní stroj. Ta technologie se v každém případě ‚prolije‘ prostředím,“ říká doktor Svoboda. Že jeho slova nejsou jen laciným marketingem, potvrzují první výsledky používání katetru v klinické praxi. Podle MUDr. Jana Neumanna, CSc., vedoucího lékař JIP Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol, který na svém pracovišti katetry používá, žádní pacienti, kteří zatím byli novým typem katetru cévkováni, neměli infekční komplikace, ani si nikdo nestěžoval na bolestivost při zavádění. „I ti, kteří jsou opakovaně cévkováni, si pochvalovali, že ten nepříjemný efekt při zavádění je na minimu,“ dodává Neumann s tím, že v katetru vidí mimořádný potenciál a nevylučuje, že produkt může postupně změnit celkový přístup ke katetrizaci od základů platných déle než století.

Aby se česká firma se svým vynálezem mohla opravdu stát světovým hráčem a zahájit výrobu ve velkém, uvolnila 360 kmenových akcií, které představují 12 % jejího základního kapitálu. Jedna akcie je pak nabízena kvalifikovaným investorům za pevnou částku 3 miliony korun. Celkově tak RIOCATH cílí na objem akumulovaných investičních zdrojů lehce převyšující miliardu korun. „Máme také vyvinutý licenční systém, na kterém se podílely špičkové patentové a právní kanceláře. Je připraven na postupnou implementaci vynálezu do celého světa formou poskytování tzv. otevřených licencí,“ zdůrazňuje Svoboda. Pro stanovení hodnoty akcie provedla společnost několik všeobecně uznávaných analýz trhu s katetry a také vyšla ze soudně znaleckého odhadu provedeného metodou diskontovaných budoucích výnosů, přičemž podle výkonného ředitele Jana Petáka v prezentaci své nabídky pracuje s tou nejopatrnější variantou.

Obrat ročního trhu s močovými katetry činí podle analýz 5,4 miliardy dolarů, což je podle Petáka vůbec nejnižší číslo, k němuž renomovaní zpracovatelé analýz došli. „Trh s katetry podle nich navíc v nejbližších pěti letech poroste minimálním průměrným ročním tempem alespoň šest procent. Je to dáno jak medicínskými důvody a prodlužováním dožití, tak rychlým rozšiřováním dostupnosti nových metod v rozvíjejících se trzích. Naše ambice, která je z mého pohledu opět poměrně pesimistická, je získat v této periodě 30 % globálního trhu. Nikoliv pouze z přímého prodeje našich katetrů, ale i prostřednictvím licenčního programu. Soudně znalecký posudek vypracovaný před sedmi lety ocenil potenciál patentu na necelých 10 miliard korun, v dnešní době je s ohledem na vývoj ekonomiky cena nepochybně významně vyšší a při zohlednění dalších připravených aplikací auto-everzibilní trubice v medicíně pravděpodobně až násobně vyšší“ vysvětluje Peták. I podle tohoto „pesimistického“ odhadu by to dle Petáka znamenalo roční tržby ve výši 1,6 miliardy dolarů při ziskovosti 320 milionů dolarů. „Jen na dividendách by pak na v současné době uvolněný dvanáctiprocentní podíl akcií v následujících pěti letech připadlo přibližně 3,6 miliardy korun,“ vypočítává Peták.

Většina od investorů získaných prostředků bude použita na nákup dostatečných výrobních kapacit a technologií. „Rádi bychom ovládli už fungující a prosperující jednu nebo dvě plastikářské firmy, které už teď vydělávají. S tím, co jim přineseme my, budou vydělávat daleko víc,“ uvádí Svoboda s tím, že kromě extruzních a kompletačních linek bude RIOCATH investovat i do softwaru umožňujícího administraci související s licencováním. „Už nyní jsme ve stavu, kdy nejde o to, zda se nová technologie široce uplatní, ale o to, jak rychle se to stane, čím rychleji se to stane, tím větší podíl budeme mít příležitost na tomto procesu uhájit,“ uzavírá Svoboda.