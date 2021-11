Proč se vyplatí topit olejovými radiátory?

Jak fungují olejové radiátory

Konstrukce olejových radiátorů se skládá z ocelových žeber obsahujících olej, který se po zapojení zařízení do elektrické sítě začne díky topné spirále ohřívat. Horký olej pak proudí zařízením a ohřívá jeho vnější plášť a zároveň okolní vzduch v místnosti. Provozní teploty dosáhnou olejové radiátory zhruba 10 až 15 minut po zapnutí a díky tepelné setrvačnosti oleje ohřívají vzduch i několik desítek minut po jejich vypnutí.

Kde a jak olejové radiátory používat

Co se účelu týče, nejlépe se olejové radiátory uplatní při vytápění malých a středně velkých místností, kde nedochází k příliš častým únikům tepla. S velkou oblibou se také používají k temperaci chalup a chat, které nejsou v permanentním užívání a vytápí se jen nárazově. Naopak pro velké objekty, či pro trvalé vytápění místností se olejové radiátory příliš nedoporučují, protože by jejich stálým zapojením do sítě výrazně vzrostla spotřeba elektřiny a jejich provoz by tak přestal být ekonomicky i energeticky výhodný.

Jaké jsou výhody olejových radiátorů

Olejové radiátory bývají obvykle o něco dražší než klasické přímotopy, ale na druhou stranu mají výrazně nižší náklady na provoz. Navíc je zdobí dlouhá životnost a nevyžadují prakticky žádnou údržbu. Olej v radiátoru není nutné vyměňovat, čistit ani vypouštět. Stačí jednou za čas z radiátoru utřít prach. Olejové radiátory jsou také velmi šetrné k ovzduší uvnitř vytápěné místnosti. Na rozdíl od některých elektrických radiátorů a přímotopů nevíří prach a nevysušují vzduch. Díky tomu jsou vhodné i pro alergiky, astmatiky a obecně pro lidi s dýchacími obtížemi.

Jak vybrat olejový radiátor

Na trhu se lze setkat s různými druhy olejových radiátorů v mnoha různých velikostech a s různým počtem teplotních článků. U většiny modelů je konstrukce radiátoru opatřena kolečky z důvodů snadného přemísťování. Vyrábí se ale i radiátory uzpůsobené pro připevnění na stěnu.

Jedním z nejdůležitějších faktorů, který je třeba při výběru vhodného olejového radiátoru zohlednit, je velikost místnosti, respektive její objem vzduchu v m3. Například pro vytápění místnosti s objemem vzduchu do 25 m3 je dobré použít radiátor s výkonem 1 000 W. V místnostech s objemem vzduchu do 40 m3 je vhodné použít radiátor s výkonem 1 500 W. Tyto parametry splňuje například olejový radiátor Sencor SOH 3307BK, který je vybavený 7 topnými články, má funkci proti zamrznutí a konstrukce je z důvodů větší mobility vybavena bytelnými kolečky. Pro velké místnosti s objemem vzduchu do 60 m3 jsou ideální radiátory s výkonem 2 500 W.

Příslušenství olejových radiátorů

K základnímu vybavení olejových radiátorů patří obvykle termostat, který kontroluje teplotu v okolí a v případě, že klesne pod nastavenou hodnotu, radiátor začne automaticky místnost vyhřívat. K regulaci výkonu obvykle slouží otočné kolečko, kterým lze snadno a pohodlně měnit teplotu. Součástí olejového radiátoru bývá také časovač, který umožňuje nastavit automatické zapnutí radiátoru v určitý čas. Existují také olejové radiátory s možností nastavit několik intervalů najednou, například pro ranní a večerní provoz. Některé moderní typy olejových radiátorů je možné řídit pomocí dálkového ovládání. Naprostá většina dostupných modelů je také vybavena bezpečnostní pojistkou, která stroj například při dosažení příliš vysoké teploty automaticky vypne.