Proč se majitelé garáží mají a vy můžete taky

Komerční sdělení

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Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Asi není sporu o tom, že mít garáž na jedno nebo dokonce na více aut je prostě paráda. Tady jsou nejčastější důvody, které nám asi potvrdí každý majitel takové garáže.

Už žádné škrábání oken
Žádný strach z krupobití, žádný vztek z toho, že vám smůla ze stromů znečistila auto a nejde to umýt. A v zimě? Žádné ranní škrábání oken, ráno sedáte do auta bez sněhu a mrazu, v létě naopak do příjemně chladného interiéru bez rozpáleného volantu.

Auta mají ráda teplíčko
S garáží a teplem souvisí i další výhoda. Autobaterie v mrazu výrazně ztrácejí kapacitu a studené starty ve výrazně mrazivých teplotách extrémně opotřebovávají motor i provozní kapaliny. Stálá teplota v garáži výrazně prodlužuje životnost celého auta. A když už mluvíme o baterii a elektřině, pokud máte nebo plánujete elektromobil anebo elektrokola, taková garáž je naprostou nezbytností. Můžete si do ní totiž nainstalovat wallbox a nabíjet bezpečně přes noc za výhodnější noční tarif, případně nabíjení napojit přímo na vlastní fotovoltaiku.

Co oči nevidí, srdce nebolí
Auto v garáži je pro zloděje i vandaly prostě neviditelné. Navíc to ocení i pojišťovny, u mnoha z nich získáte díky garážování výraznější slevu na havarijním pojištění.

Hodila by se vám druhá spíž?
Je vlastně jedno, jak máte velký dům. Místa je vždy málo, protože počet vlastněných věcí roste geometrickou řadou, obzvláště pokud jde o rodinu. Garáž proto nemusí být jen bezpečné útočiště pro auto či auta, ale jde o ideální prostor pro sezónní věci (lyže, kola, zahradní nábytek). Navíc v chladnějších měsících funguje i jako skvělá „přírodní lednice“ pro nápoje nebo jídlo z velkých nákupů.

Soukromá dílna a prostor pro koníčky
Už jste o tom možná někde četli, ale stejně to zopakujeme. Spousta českých zákazníků garáže nevyužívá pro auto, ale pro sebe. V prostoru pro auto mají dílny, posilovny či prostě další prostor, kde mohou dělat hluk nebo mít rozdělaný projekt, aniž by to komukoliv v domě vadilo.

Vyroste jako z vody

Pokud jste se zasnili, jak by bylo pěkné využívat benefity garáže, máme pro vás dobrou zprávu. Pokud máte zahradu či jakýkoliv kus pozemku, i atypický, může na něm garáž vyrůst během několika hodin jako stavebnice z Lega. Dnešní technologie ve stavebnictví totiž umožňují nakonfigurovat si garáž s tím, že vám ji může zkušený dodavatel postavit na předpřipravenou základovou desku za jedno odpoledne, protože všechny „dílky“ garáže připraví předem v hale. Že nejde o žádnou garáž „šitou horkou jehlou“ vypovídá i to, že například firma Gardeon.cz dokáže nabídnout záruku až na 20 let.

A pokud si kladete otázku, proč byste to měli udělat právě teď, je na to hned několik odpovědí. Inflace v těchto měsících kvůli nestabilitě ve světě roste a je pravděpodobné, že s námi ještě chvíli pobude. Takovým evergreenem je fakt, že cena stavebních prací stále roste a navíc, řemeslníci prostě nejsou a když jsou, málokdy je původní cena tou finální. U montované garáže seriózního dodavatele zaplatíte cenu, kterou jste na začátku podepsali a už nic neřešíte.

Moderní materiály, obrovské možnosti ladění garáže, možnost garáž rozšířit nebo prostě rozmontovat a prodat, to už je jen třešnička na dortu.

S novým stavebním zákonem a zjednodušováním povolovacích procesů pro drobné stavby (do určité zastavěné plochy a výšky) je vyřízení montované garáže často otázkou jen jednoduchého ohlášení nebo se obejde zcela bez stavebního povolení. Výhodou je fakt, že někteří dodavatelé takových garáží vám pomohou vyřídit i tyto kroky.

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