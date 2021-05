Proč se bydlení v dřevostavbě vyplatí?

Proč zvolit dřevo coby hlavní stavební materiál? A jaké jsou největší klady dřevostavby v porovnání se zděným domem?

Proč uvažovat o dřevostavbě a v čem je výhodná?

- Skvělé tepelněizolační vlastnosti. Dřevo má nízkou tepelnou vodivost – dřevěné domy vykazují velmi nízké tepelné ztráty, takže nemusíte zbytečně přetápět. Oproti zděným stavbám mají menší akumulační schopnost – výhodné je to v tom, že se interiér vytopí za kratší dobu - ročně tedy ušetříte tisíce korun za topení

- Výstavba je podstatně rychlejší než stavba cihlového domu a může být hotová už za několik málo měsíců. Stavět je lze po celý rok- nehledě na roční období.

Navíc podle evropské směrnice mohou od roku 2020 vznikat pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie, což splňují především nízkoenergetické a pasivní stavby. Dřevostavby díky svým vlastnostem tomuto požadavku odpovídají.

Dřevostavba je ihned obyvatelná a dlouho vydrží

Jakmile je stavba hotová, můžete se rovnou nastěhovat a těšit se na příjemné bydlení. Dřevostavba má velmi dobré vnitřní mikroklima. Lidé se často obávají potíží s vlhkostí, ale takový strach je neopodstatněný. Když se dodrží patřičný technologický postup a zvolí se správný způsob větrání, k podobným problémům nebude docházet. Stavba se realizuje suchou cestou, takže nadbytečnou vlhkostí se nemusíte zabývat.

Odrazuje vás přesvědčení, že vám dům ze dřeva nevydrží tak dlouho jako ten cihlový?

U moderních dřevostaveb to už dávno neplatí. Díky propracovanému technologickému postupu, vysoké kvalitě a odbornému provedení se dnešní dřevěné stavby mohou pyšnit dlouhou životností – srovnatelnou se zděným domem. Možná vás to překvapí, ale i dřevostavba může vydržet několik generací.

Hluku ani nebezpečí požáru se bát nemusíte



K dalším obvyklým strachům patří obava z nevyhovujících akustických vlastností a hořlavosti. Jsou to běžné mýty, které většinou plynou z nedostatku vědomostí. Není pravda, že v dřevostavbě hrozí zvýšená míra hluku. Stěny jsou naopak tvořeny tak, aby se podobným nepříjemnostem předešlo – sestávají z několika vrstev materiálů. Ty mají různou dynamickou tuhost a vynikající akustické parametry.

A co se týče hořlavosti, ani s tou to není tak jednoznačné. To, že dřevo hoří, není žádná novinka. Většina požárů je však výsledkem lidské nedbalosti, nebo závady na některém domácím spotřebiči. Nezačne hořet sama konstrukce. A když vzplanou masivní dřevěné prvky, dochází ke zuhelnatění povrchové vrstvy dřeva, což má významný tepelněizolační efekt. Hoření se tak výrazně zpomalí, a zároveň se brání dalšímu šíření plamene. Pokud se požár uhasí včas, konstrukce dřevostavby si udrží tvar a také její statická nosnost zůstane zachována.

Konečná stavba

Zajímavou výhodu nabízí dřevostavby i tehdy, dojde-li k povodni. Následná rekonstrukce je jednodušší a rychlejší než u zděné stavby, kde se nasáklé zdivo musí nechat odvlhčit a odvětrat – a to ani nemluvě o osekání omítky. Může to trvat i rok (podle ročního období). Zato obvodové stěny dřevostavby vyschnou daleko dříve. Jakmile se odstraní vnitřní sádrokartonové desky, které nasákly povodňovou vodou, a minerální izolace, nechá se dřevo odvětrat a vyschnout. Novou izolaci lze provádět už zhruba po měsíci a vy můžete brzy zase bydlet.



Nechte si postavit dům podle vašich představ

