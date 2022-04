Proč s jarem nepřichází příliv energie? Není to jen náš problém

Jak našim kočkám pomoct a přitom vyhrát krmivo na celý měsíc?

Abychom našim domácím mazlíčkům co nejvíce ulehčili překlenout nástrahy jarní únavy, je důležité předcházet tomu, aby se jejich imunita oslabila během zimních měsíců. K tomu je třeba dbát na správnou a vyváženou stravu nejen na jaře, ale po celý rok, aby se předešlo příznakům nedostatku vitamínů a minerálů. Kromě správného krmení a pitného režimu je důležité povzbuzovat vaši kočku k aktivitě. Ať už hrou nebo mazlením, zkuste se kočce věnovat více při změně těchto ročních období. Schovejte pamlsky po bytě a povzbuďte ji, ať si je vyčmuchá. Uvidíte, jak ožije a ráda se proběhne. Odměnou pro vás budou chvilky pozitivní energie, kterou právě potřebujeme všichni.

Krmivo Poésie® od Vitakraftu je ideální volbou, protože obsahuje vše, co kočka potřebuje pro zdravý a aktivní život. Nyní můžete vyhrát 100 Poésií, což je krmení na celý měsíc! Vše, co je třeba udělat, je nakoupit v Globusu minimálně 3 ks Poésie 85g, nebo jedno Multipack balení. Nahrajte fotografii účtenky do formuláře na stránkách www.vitakraft.cz/poesie/akce a zúčastníte se tak slosování o krmivo a stolní lampičku pro chvilky pohody.

Krmivo Poésie zabezpečuje přísun veškerých minerálů a vitamínů včetně taurinu. Ten je nezbytný pro správnou funkci srdce, zraku, sluchu a právě imunitního systému, který je potřeba udržovat v bezvadné kondici. Každá kočka si v řadě Poésie najde svou oblíbenou příchuť v široké nabídce kapsiček a srdíčkových konzerv ve formě menu. Obsažené suroviny jsou v nich na první pohled viditelné a kočky lákají neodolatelnou vůní. Pro větší rozmanitost v kočičí misce obsahuje řada Poésie i konzervy s jemnou pěnou, která je bez kousků a má lehkou konzistenci.

Zajímá vás více tipů? Navštivte nás na www.vitakraft.cz/poesie a objevte celou řadu krmiv Poésie a také spoustu rad.