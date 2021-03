Proč nevyužíváme nejlevnější zdroj elektřiny a jsme nejhorší v regionu

Maďarsko, Slovensko a Polsko předpokládají výrazný nárůst. Ministerstvo průmyslu v plánu nakonec zvýšilo podíl fotovoltaických elektráren, ale podle expertů je to stále méně, než je český potenciál v této oblasti.

Příklady v okolních zemích střední Evropy ukazují, že podmínky v Česku nejsou nastaveny dobře pro rozvoj obnovitelných zdrojů, zvláště v případě fotovoltaických elektráren.

Žádné dotace nejsou potřeba

„Dnes je fotovoltaika absolutně nejlevnější zdroj elektřiny a žasnu, že ministerstvo průmyslu fotovoltaiku vyřazuje z programů, třeba z aukcí. Přitom na tu energii nepotřebujete dotaci. Potřebujete jen jednu věc, a to, aby stát povolil a garantoval, že výkupní cena bude na úrovni tržní. To je vše. Dnes se dokážeme dostat na 1,5 či 1,6 koruny v tržní ceně, což je ale zároveň už tržní cena silové elektřiny,“ říká podnikatel a investor Zdeněk Zemek.

Častokrát zmiňovaných 30 miliard podpory ročně podle něj není potřeba. Při stavbě pouhých 900 megawatt fotovoltaiky ročně po dobu následujících 30 let můžeme mít pouze obnovitelné zdroje a do roku 2065 dožívající jaderné elektrárny. A to za období takzvaného solárního boomu roku 2010 se postavilo 1480 megawatt. Uhelné elektrárny se mohou postupně do roku 2050 uzavírat, aniž by se vytvořila nějaká dramatická situace, uvádí Zdeněk Zemek.

Exportujeme elektřinu za nevýhodné ceny

„Postupně budeme omezovat export elektřiny, který má mnohem horší ceny, než jsou ceny domácí, takže se zdražováním elektřiny s odůvodněním, že se jedná o burzovní cenu, může být konec. Jinými slovy, roční náklady na 900 megawatt z fotovoltaiky si zaplatí všichni investoři ze svého, bez státních dotací a budou potřebovat jen jediné - aby stát garantoval výkupní tržní cenu, aby monopolistické firmy nezneužívaly svoje postavení,“ říká Zemek.

Zdaněním extrémně vysoké distribuční přirážky tak, jak to udělal stát se solární daní, se podle něj získají zdroje na uzavřené ostrovní systémy pro domácnosti a malé firmy, které tvoří 75 procent tuzemské potřeby a ze kterých se mohou financovat bateriové a řídicí systémy.

„Vysoké pořizovací náklady na fotovoltaické elektrárny z let 2006-2010, které bez znalosti skutečného stavu věcí papouškuje kde kdo, se mnohonásobně vrátí. Nabízí-li nám EU finance na rozvoj obnovitelných zdrojů, využijme je právě na tyto účely a dostaňme se na špici světového vývoje, a nikoliv na jeho chvost, kde jsme dnes,“ říká Zdeněk Zemek.

Peníze se rozkradou přes distribuci elektřiny

V této situaci jsme podle něj proto, že vládnoucí garnitura neumí a nemá zájem razantně řešit předraženou distribuční přirážku, kde se ročně ztratí téměř 100 miliard Kč, a všechno negativní v energetice háže na takzvané solárníky.

„Solární boom roku 2010 je o 16 miliardách tržeb a možná jen třech miliardách zisku. Směšné to částky oproti tomu, co se rozkrade přes distribuci elektřiny a silovou elektřinu nesmyslně zdražující poslední dva roky. Za toto ať orgány činné v trestním řízení zavírají. A ne za uměle vykonstruované trestné činy při stavbě fotovoltaických elektráren v roce 2010,“ upozorňuje Zdeněk Zemek.

Nezapojený panel na soláru vs. jedno čestné prohlášení na jadernou elektrárnu

„Donekonečna se bude vyšetřovat nezapojený měnič či panel, nebo poukazovat na revizní zprávy, když od roku 2010 všechny solární elektrárny každé tři roky provádějí nové kontrolní revize a jsou naprosto bezpečné, bezporuchové a navíc bezobslužné. Přitom na jaderné či uhelné elektrárny stačilo jedno čestné prohlášení na tři řádky o tom, že jsou bezpečné,“ říká Zdeněk Zemek.

Obnovitelné zdroje podporuje 195 států světa. „Česká republika se k tomu formálně hlásí také, ve skutečnosti však hájí zájmy energetické mafie, a ne zájmy 10 milionů občanů. Pojďme do nové energetické éry bez předsudků, bez dotací, bez zdražování elektrické energie, ale také bez korupce. Staňme se lídrem ve využívání nejmodernějších technologií,“ vyzývá Zemek.

České firmy překážejí energetické mafii

„Jsem přesvědčen, že české firmy překážejí energetické mafii, a proto se je snaží zlikvidovat. Ta si nechce nechat sáhnout na svoje fosilní zdroje, a tak je logické, že jsme jim trnem v oku. Velcí výrobci elektřiny se postupně přeorientovávají také na obnovitelné zdroje a nemohou potřebovat, aby jim konkurovali malí hráči. Oni opouštění fosilních zdrojů nepotřebují zastavit, s tím už nepočítají. Ale každý rok, po který ten proces pozdrží, pro ně znamená miliardové zisky,“ říká Zemek.