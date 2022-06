Proč nás stále nutí kouřit?

Zabijácká statistika kouření cigaret

Na nemoci způsobené kouřením ročně umírá v ČR mezi 16 a 18 tisíci lidí (jako by vymřelo celé jedno město o velikosti někde mezi Kralupami nad Vltavou a třeba Jičínem), což představuje zhruba pětinu všech úmrtí. Kouření je jednou z hlavních příčin nemocnosti a úmrtnosti. Nejde jen o rakovinu, ale také o kardiovaskulární nemoci a nemoci dýchací soustavy a celého těla vůbec. Navíc kouření neškodí jen samotným kuřákům, ale také osobám v jejich blízkosti vystaveným tabákovému kouři. Odhaduje se, že v souvislosti s kouřením tabáku vznikají ročně v ČR společenské škody ve výši přes 100 miliard Kč, tedy kolem 3 % HDP. Proti tomu stojí zhruba 80 miliard Kč, které aktuálně stát vybírá ročně na spotřební dani z tabákových výrobků a DPH. Pomyslné saldo je tedy ve výrazném mínusu a doplácíme na něj všichni. Podle spotřeby cigaret ve výši 2 428 kusů na hlavu každého Čecha včetně novorozenců jsme na sedmém místě na světě. Navíc se ukazuje, že počty kuřáků a spotřeba tabákových výrobků v ČR klesají velmi mírně, či po očištění dat od vlivu rozdílné a měnící se věkové struktury prevalence kouření neklesá vůbec. A to navzdory rostoucím cenám tabákových výrobků a dalším opatřením včetně přijetí tzv. protikuřáckého zákona v roce 2017.

Existují mnohem méně škodlivé alternativy klasických cigaret

Česká republika se dlouhodobě vydává cestou strategie absolutní abstinence od kouření. Jenže odvyknout kouření je poměrně obtížné a mnoho z kuřáků se o tom opakovaně přesvědčuje. Více než čtvrtina současných českých kuřáků se v roce 2020 pokusila přestat s kouřením. Nicméně většina neúspěšně, bez pomoci se to povede jen 3-5 %, s odbornou pomocí je úspěšnost až desetinásobná. Pokud se nepovede přestat ani tak, lze eliminovat největší část zdravotního rizika nikotinem bez kouře.

Vládní národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil však ve své nedávné zprávě zmiňuje, že jen asi každý třetí kuřák, který navštíví lékaře, dostane doporučení, aby s kouřením přestal. Krátké intervence k odvykání kouření provádí podle posledního odhadu z roku 2020 jen asi polovina lékařů a situace se dlouhodobě nelepší. Léčbu závislosti na tabáku v ČR poskytuje 43 Center pro léčbu závislosti na tabáku v ambulancích nemocnic – ale v loňském roce tuto službu využilo méně než 700 kuřáků. Zpráva také zdůrazňuje nutnost zlepšení komunikace o možnostech méně škodlivých alternativ kouření tradičních cigaret.

„Dostupná léčba, hrazené léky snižující abstinenční příznaky – nyní je hrazena jen léčba v centrech pro závislé na tabáku a u některých lékařů – a hlavně informovanost o tom, že účinná léčba existuje, že podstatně zvyšuje úspěšnost a že selhání neznamená neschopnost, vždyť přestat kouřit se napoprvé povede jen málokomu,“ říká profesorka MUDr. Eva Králíková, CSc., vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN a předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, když vypočítává, co českému kuřákovi chybí nejvíc ve chvíli, kdy se rozhodne přestat kouřit.

„Alternativní výrobky pro užívání nikotinu představují méně rizikovou formu užívání nikotinu u závislých kuřáků. Teď myslím především výrobky na bázi čistého nikotinu, nikoli zahřívaný tabák. Jistě nejsou neškodné, ale zdravotní riziko je v porovnání s kouřením minimální. Pokud se kuřákovi nepodaří přestat bez odborné pomoci, měl by ji vyhledat. A pokud se to nepodaří ani tak, pak může alespoň eliminovat riziko několika tisíců látek, které obsahuje kouř,“ dodává profesorka Králíková k možné roli této alternativy při léčbě závislých na tabáku a snaze minimalizovat škodlivé účinky nikotinových produktů.

V současné době existuje řada alternativních tabákových a nikotinových výrobků, které jsou výrazně méně škodlivé než tradiční cigarety jak pro samotné kuřáky, tak i pro okolí. Dělí se v podstatě na dvě hlavní kategorie, a sice výrobky na bázi tabáku a výrobky na bázi čistého nikotinu. Všechny tyto výrobky mají jedno společné – mohou se stát rozhodujícím pomocníkem pro ty, kteří chtějí přestat kouřit klasické cigarety. Další společnou vlastností je jejich významně nižší škodlivost, než je tomu u tradičních tabákových výrobků, i když zde se jednotlivé alternativní výrobky liší. Podle britské vládní agentury pro ochranu zdraví (Public Health England, nyní UK Health Security Agency) je vapování o plných 95 % méně škodlivé než kouření klasických cigaret. Explicitně to vyjádřila ve své zprávě také The Royal College of Physicians of London, když uvedla: „Ačkoli není možné přesně kvantifikovat dlouhodobá zdravotní rizika spojená s elektronickými cigaretami, dostupné údaje naznačují, že velmi pravděpodobně nepřekračují 5 % z rizik, která se váží ke klasickým kouřeným tabákovým výrobkům, a toto číslo je nejspíše ještě nižší.“

Sladké nevědomí, které zabíjí

Nicméně přístup k přesným informacím je poměrně obtížný i v zemích, jako je např. Velká Británie, která se na rozdíl od České republiky mnohem více orientuje na výraznou minimalizaci rizik a dopadů užívání nikotinových výrobků místo prosazování absolutní abstinence.

Zastřešující organizace britského veřejného zdravotnictví National Health Service uvádí, že elektronické cigarety pomohly již mnoha tisícům lidí přestat kouřit klasické cigarety. Podle průzkumu agentury OnePoll z března 2019 zhruba dvě třetiny uživatelů elektronických cigaret (68 %) uvedlo, že si nikdy nemysleli, že by přestali kouřit, dokud se nesetkali s vapováním.

Avšak poslední zpráva britské vlády o situaci v Anglii „Vaping in England“ uvádí, že plných 38 % věří, že vapování je stejně škodlivé jako kouření normálních cigaret, 18 % to nedokáže posoudit a 15 % kuřáků si dokonce myslí, že vapování je škodlivější než běžné kouření.

V České republice žádný srovnatelný výzkum dosud neproběhl, ale výsledky by pravděpodobně byly ještě horší.

Asociace britského vaperského průmyslu UKVIA (UK Vaping Industry Association) dokonce přichází s myšlenkou, že by v každém balení tradičních tabákových výrobků měla být informace o alternativách včetně jejich škodlivosti. Tím by docházelo k plošnému, a přitom velmi adresnému informování kuřáků!

Mnoho si však mohou klasičtí kuřáci ověřit sami na sobě. Například to, že elektronické cigarety jsou nejen výrazně méně škodlivou alternativou, ale i to, že jsou mnohem levnější alternativou ke kouření normálních cigaret. Podle výzkumu českého trhu z loňského roku utratí klasický kuřák měsíčně za cigarety 450 Kč, uživatel zařízení na bázi zahřívaného tabáku 400 Kč a uživatel e-cigaret 240 Kč.

Obdobně i nižší škodlivost si může každý ověřit – subjektivně velmi snadno sám a objektivně zejména s pomocí lékařů. Britská Nadace Srdce na základě klinických zkušeností ve spolupráci s Univerzitou Dundee v roce 2019 uvedla, že již během jednoho měsíce po změně kouření tabáku za užívání elektronických cigaret, se indikátory zdravotního stavu cév včetně krevního tlaku a pružnosti tepen začala zlepšovat.

Aby si však kuřáci byli schopni ověřit vlastnosti alternativ klasických cigaret, musí se o nich nejprve dozvědět a seznámit se se základními důležitými fakty. A to je, s trochou nadsázky, téměř stejně obtížné jako přestat kouřit.

S tím je ale opravdu nejvyšší čas něco dělat. Platíme totiž všichni a někteří zaplatí svým zdravím, nebo dokonce i životem.