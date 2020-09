Proč nahradit pomalá sekční vrata spirálovými?

Dvojitá úspora

V prvé řadě ušetříte, a to hned dvakrát. Poprvé při nákupu spirálových vrat EFAFLEX SST Essential. Ta nyní získáte za bezkonkurenční cenu, která začíná již na 100 tisících korun, Další úspory na vás čekají při vlastním provozu těchto vrat. Ale je toho mnohem víc než jen výhodná cena a provozní úspory.

V čem tkví další výhody spirálových průmyslových vrat a proč si je pořídit? Odpověď je jednoduchá – v porovnání s „obyčejnými“ mají tato vrata celou řadu předností. Tady jsou ty nejdůležitější:

1. Rychlost

Vrata EFAFLEX jsou díky své spirále nejrychlejší na světě. I díky tomu snižují na minimum energetické ztráty při otevírání i zavírání.

2. Životnost

Spirálová vrata mají mnohem delší životnost než vrata sekční. Při správné údržbě spolehlivě fungují i dvě desítky let v nepřetržitém provozu. O tom si v případě sekčních vrat můžete nechat jen zdát.

3. Spolehlivost a garantovaný počet cyklů

Vrata EFAFLEX SST Essential jsou konstruována na vysoké zatížení a hodí se pro časté zavírání budov nebo hal. Spolehlivě zvládnou 100 tisíc otevíracích cyklů ročně. Sekční vrata srovnatelný počet cyklů opravdu nezvládnou.

4. Servis

Servis je prováděn vlastními zaměstnanci ze servisních středisek, která jsou po celé republice. Díky výrobě náhradních dílů v České republice dokážou většinu náhradních dílů dodat do 24 hodin.

Mezi další přednosti těchto spirálových vrat patří i jejich variabilita a bezpečnost. Můžete je využít jako vnější vrata pro uzavírání hal a budov stejně jako vnitřní oddělující jednotlivé provozy. V případě poruchy máte navíc vše ve svých rukou – vrata disponují i rychlým automatickým nouzovým otevřením po ručním uvolnění. Samozřejmostí je i kvalitní tepelná a zvuková izolace vratových lamel a odolnost proti větru.

A jak je to s jejich cenou a výhodou této nabídky? Při nákupu spirálových vrat EFA SST Essential ve standardním provedení s řídicí jednotkou FUZ získáte nyní časově omezenou výjimečnou slevu. Ta se u spirálových průmyslových vrat zkrátka nevyskytuje často, u výrobce těch nejrychlejších na světě ji můžete získat poprvé v rámci speciální nabídkové akce. K tomu navíc můžete zdarma využít demontáž a likvidaci vašich starých vrat.

Jak to celé probíhá?

Máme rádi rychlost, a to se týká i naší nabídky. Proto vám cenový návrh zpracujeme do 24 hodin. Vrata pak na základě potvrzené objednávky dodáme do 4–5 týdnů. Pokud máte zájem o nová, rychlá a spolehlivá spirálová vrata za nejlepší cenu, stačí vyplnit a odeslat poptávkový formulář. Je to zdarma a odesláním formuláře se k ničemu nezavazujete. Poptávkový formulář naleznete zde.

Nabídka je časově omezena a týká se spirálových vrat EFA SST Essential ve standardním provedení s řídicí jednotkou FUZ.