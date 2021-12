Proč každé auto svítí jinak? Poznejte světlomety na českých silnicích

Od halogenové „klasiky“ ke xenonům

Halogenové světlomety se do aut montují už od 60. let. Princip funguje díky baňce z křemičitého skla, která může být naplněná halogenem, ale také bromem nebo jodem. Světlo pak vzniká rozžhavením vlákna mezi elektrodami. Výhodou „halogenů“ je, že jsou relativně levné, a i běžný motorista si vadný kus zvládne vyměnit sám. První významnější krok vstříc silniční bezpečnosti se pojí až s xenonovými světly, která se poprvé začala používat v 90. letech. Jsou účinnější a vytvářejí téměř třikrát více světla v porovnání s klasickou halogenovou žárovkou H7, avšak za cenu složitější konstrukce. Dalším významným krokem, který zlepšil bezpečnost motoristů, pak bylo umožnění jejich natáčení do zatáček a automatická výšková regulace.

Jedna řada svislých segmentů pro základní vystínění vozidel na cestě

Diody jako zásadní zlom

Až LED světelné zdroje se na poli světlometů považují za tu pravou technologickou revoluci. Především díky lepším „designovým“ možnostem, až pětinásobně vyšší světelné účinností oproti halogenům a až desetkrát větší životností než nabízí klasická žárovka. Pro motoristy je z hlediska bezpečnosti důležité, aby barva vyzařovaného světla, v tomto případě z LED zdroje, byla blízká dennímu světlu. To významně zlepšuje pocit z osvětlení oblasti před vozidlem a zlepšuje tím řidiči viditelnost. Kromě vyššího výkonu však LED nabízí možnost osvítit vždy jen ta místa, která zrovna potřebujeme. Asi nejzásadnější průlom v této věci přinesl systém adaptabilních světlometů Adaptive Driving Beam (ADB). Systém dokáže za pomoci chytrých čidel a kamery vytvářet stíny (tj. nesvítit) v požadovaných směrech. Nejedná se jen o prosté automatické zapnutí dálkového světla. Systém světlo „rozdělí“ na segmenty připomínající svislé proužky, z nichž každý je tvořen jednou samostatně ovládanou LED, která se zapíná a vypíná podle toho, které objekty před vozidlem nesmí být oslněny, což řidiči umožňuje soustředit se pouze na řízení. Zároveň snižuje pocit únavy a celkově tak zvyšuje komfort řidičů během jízdy. Systém funguje plně automaticky – vše je řízeno informacemi z kamery a sofistikovanou elektronikou zahrnující rozpoznávací umělou inteligenci.

Desetitisíce až milion segmentů, které dokážou vystínit jen samotného řidiče v protijedoucím automobilu

Technologická evoluce základních ADB technologií pokročila mílovými kroky – podle rozlišení, s nímž je možné stíny vytvořit, dělíme ADB na Matrix (jednotky pixelů) přes Pixel (desítky pixelů) až po tzv. HD světlomety s miliony pixelů, kdy jsou stínované objekty mimořádně přesně ohraničeny a zorné pole řidiče je osvětleno prakticky dokonale. Tyto moduly neumí pouze nasměrovat světlo do požadovaných oblastí, ale navíc umožňují projekci symbolů na vozovku před vozidlem – např. sněhovou vločku při náledí, varování před zvířetem u cesty, rychlostní limit apod.

Více řad segmentů nad sebou pro lepší a cílenější vystínění vozidel před řidičem

Lasery už nejsou sci-fi

Aktuálně technologicky nejpokročilejší doplněk k technologiím LED je laserový přídavný dálkový světlomet. Slovo laser možná evokuje futuristické mimozemské technologie, ale jde pouze o zkratku slov Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tedy zesilování světla stimulovanou emisí záření. Laserový světlomet zvyšuje dosvit dálkového světla v přímém směru až na úctyhodných 600 m, což je maximum, které dovolují evropské předpisy. Laser vyzařuje lidskému oku nejpřirozenější světlo bílé barvy, a je tedy vhodným doplňkovým bezpečnostním prvkem při jízdě ve vyšších rychlostech v noci.

Světlomet využívající LED technologii Matrix

Názory expertů

„Světelnou techniku dnes charakterizuje více elektroniky a softwaru pro řízení. Zákazníci objevili kouzlo laseru. Stále využívanější jsou technologie ADB, animace ukazatelů směru nebo na rozloučenou. Obecně jsou požadavky zákazníků stále přísnější – a to nejen aby světla splňovala všechny požadavky na homologaci, ale významně přispěla k cílům úspory energie,“ konstatuje Luc Brisson, senior viceprezident pro globální produktový vývoj společnosti Varroc Lighting Systems.

„Z hlediska výroby kladou inteligentní světlomety vyšší nároky na montáž, naším úkolem je ale vše zařídit tak, aby výrobek splnil očekávání zákazníků. Nejde však jen o výrobu, už v rámci vývoje naše technologie testujeme proti teplotním extrémům (-40 °C až +80 °C), různým mechanickým a klimatickým vlivům – například vysoká vlhkost, stříkající voda, koroze, prach, sluneční záření. Naše světla vyrábíme i s dostatečnou odolností, aby jejich účinnost neovlivnily chemikálie a kosmetické prostředky, kterými o naše auta pečujeme,“ potvrzuje Petr Svoboda, ředitel výrobního závodu Nový Jičín společnosti Varroc Lighting Systems.