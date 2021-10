Proč je právě teď čas na výměnu kotle a komínu?

Za topení v zastaralém kotli budou postihy

Novela zákona vydaná Ministerstvem životního prostředí, která zakazuje používání kotlů 1. a 2. emisní třídy, začne platit od 1. září 2022. Povolené bude pouze topení v kotlech třetí a vyšší emisní třídy s účinností minimálně 73 %. Výměnu nevyhovujícího kotle se určitě nevyplatí podceňovat.

Pokud by provozovatel nadále používal zastaralý kotel, může mu být v případě kontroly udělena pokuta ve výši 50 tisíc korun. V případě, že provozovatel neprokáže revizí stanovenou minimální účinnost kotle, může být pokutován částkou 20 tisíc korun. Pokuta ve výši 50 tisíc korun bude majiteli kotle hrozit i v případě, že v něm bude používat zakázané druhy tuhých paliv (odpadky, uhelné kaly, plasty atd.).

Jaký vybrat kotel?

Při výběru nového kotle je důležité sledovat parametry, jako jsou výkon, typ paliva a emisní třída. Výkon kotle by měl vždy odpovídat potřebě tepla na vytápění objektu. V případě použití kotle s vyšším nominálním výkonem bude potřeba kotel dusit, čímž dojde k jeho zanášení dehtem vzniklým z nekvalitního spalování.

Při nižším výkonu nebude kotel schopen daný objekt řádně vytopit. Ideálním řešením je zapojení kotle do systému s akumulační nádrží, díky které si lze jmenovitým výkonem kotle naspořit teplo do nádrže a z ní čerpat dle potřeby.

Ještě před výběrem kotle by si měl provozovatel ujasnit, jakým palivem bude v novém kotli topit. Pokud se rozhodne pro dřevo, mělo by být vždy řádně vyschlé. V ideálním případě by mělo schnout minimálně 2 roky složené v zastřešeném dřevníku. U topení uhlím je dobré vědět, že hnědé uhlí má nižší výhřevnost než černé uhlí. Všechny kotle, které jsou momentálně dostupné na trhu, splňují minimální 4. emisní třídu a jsou tedy způsobilé pro výměnu.

Starý, nevyhovující kotel je možné nahradit například zplyňovacím ocelovým kotlem s ručním přikládáním ROJEK KTP od tradičního českého výrobce ROJEK. Kotel má platnou certifikaci pro spalování dřeva i hnědého uhlí. Současně také vyhovuje přísným normám „Ekodesign“ a splňuje i podmínky pro kotle 4. emisní třídy.

Když kotel, tak i komín

Na výměnu kotle by bylo dobré navázat také výměnou komínu. Ty totiž také prošly zásadním vývojem a staré komíny jsou pro nové spotřebiče již nevyhovující. Předpisy pro výstavbu a provozování komínů směřují k co největší bezpečnosti a jsou tedy stále přísnější. Nové spotřebiče mívají nižší teplotu spalin a ve starém komínu by hrozilo riziko kondenzace.

Při výměně komínu je dobré nakoupit všechny jeho části od jednoho výrobce. Ideální volbou mohou být komínové systémy Schiedel, mezi kterými lze nalézt řešení pro plynná i pevná paliva, s keramickou, nerezovou nebo plastovou vložkou podle připojeného druhu spotřebiče. K dispozici jsou i komíny pro nízkoenergetické a pasivní domy.