Proč dieta nestačí?

Často si myslíme, že boj s kily navíc nebo dokonce s obezitou zvládneme úplně sami. Vždyť stačí, když se začneme trochu hýbat, nebudeme si dopřávat tolik chipsů a sladkostí a kila půjdou dolů sama. Jenže týden se s týdnem sejde a najednou zjistíme, že jsme tam, kde jsme byli. Kila navíc nezmizela, zato naše motivace „něco se sebou dělat“ ano. Co teď? Jak se říká, ve dvou se to lépe táhne. A tím vaším parťákem by měl být při řešení obezity v první řadě lékař.

Začněte tím, že si spočítáte BMI

Proč k léčbě obezity nestačí dieta a jaké se tedy nabízí možnosti léčby? „Když je hmotnost jen o pár kilogramů vyšší, je možné opět ji snížit a udržet pomocí úpravy stravy a dostatku pohybové aktivity,“ potvrzuje nutriční terapeutka Mgr. Kristýna Čmerdová z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Připomíná ovšem, že pokud bojujete se zvyšující se hmotnosti už více let a dosáhli jste do fáze obezity (váš BMI je větší nebo rovný 30), je většinou potřeba komplexnější přístup.

„Obezita je dána geneticky, a také prostředím, ve kterém žijete. Pokud máte k obezitě dispozici, při jakémkoliv polevení v dietě hmotnost opět vzrůstá. Dokonce i když režim dodržujete, pokles hmotnosti se po určité době zastaví. Kromě toho vám v dodržování režimu mohou bránit různé zdravotní komplikace,“ říká nutriční terapeutka.

Skutečný doktor je lepší než „doktor Google“

Říkáte si, proč byste měli navštěvovat lékaře, a jak vám může pomoci rozhovor s ním a vyšetření? Při každé nemoci je totiž lepší poradit se s odborníkem než se zkoušet léčit sám, případně za pomoci „doktora Googla“. „Obezita je nemoc, proto je vhodné k její léčbě využít všechny vhodné a dostupné metody,“ souhlasí Kristýna Čmerdová. Nejlepšího výsledku podle ní dosáhneme kombinací několika metod.

Nejprve lékař komplexně zhodnotí váš zdravotní stav a doplní potřebná vyšetření. „Právě ta mohou ukázat, že je nejdříve třeba léčit například spánkové apnoe, které vám v redukci hmotnosti brání. Podle získaných informací pak lékař plánuje léčbu přímo na míru,“ vysvětluje nutriční terapeutka.

Jsou pro vás lepší léky, nebo zmenšení žaludku?

Lékař má také možnost odeslat vás k nutričnímu terapeutovi, abyste si individuálně nastavili váš stravovací režimu. Vyskytují se u vás často chutě a nutkavé jedení? V takovém případě nutriční terapeutka doporučuje psychologické vyšetření.

Lékař může předepsat i efektivní léky na obezitu, které nejsou volně prodejné. „Podle informací o vás určí, které léky budou vhodné, a kdy je správný čas zahájit jejich užívání,“ vysvětluje Čmerdová.

U vyššího stupně obezity, zejména v kombinaci s dalšími metabolickými onemocněními, je velice účinná léčba pomocí bariatrických operací. Jedná se o operace, při kterých se zmenší objem žaludku, někdy navíc v kombinaci se snížením vstřebávání živin ve střevě.

S takovým rozhodováním a hledáním správné cesty vám už pomůže váš lékař.

Řadu zajímavých a užitečných informací souvisejících s obezitou, poutavé příběhy, originálně pojatou BMI kalkulačku, ale i možnost vyhledat si v rámci celé ČR specializovaného lékaře, kam je možné se obrátit, najdete jednoduše na webu tloustneme.cz.