Proč děti potřebují sandále a od kdy je mohou nosit?

Z toho důvodu nepohodlí způsobené pocením děti vnímají mnohem více a rychleji než my. Sandále jsou proto pro děti nezbytné.

Od kdy mohou děti nosit sandále?

V podstatě ihned, jakmile se dítě stane samostatným chodcem. Pro první krůčky venku jsou samozřejmě nejvhodnější ponožky nebo dětské capáčky. Jakmile však dítě alespoň dva měsíce samostatně chodí, lze se poohlížet po sandálech. Nezkušeným chodcům poslouží buď perforované capáčkoidní sandále nebo sandály s plnou špičkou. Ostatně pro malé nožky neseženete sandálky zcela otevřené. Je to proto, aby bota dětskou nohu ochránila.

Materiál a prodyšnost

Otevřené a prodyšné boty jsou proto důležitou součástí každého dětského botníku. Samozřejmě je důležité kupovat boty závisle na věku dítěte. Zatímco pro starší děti je možné koupit klasické sandály s volnou špičkou, pro mladší a méně zdatné chodce se hodí spíše uzavřenější verze sandálů, ideálně s plnou špičkou. Na první pohled se vám může zdát, že i v takových botech se musí dětská nožka potit. Není to však pravda. Alespoň ne v případě, že vyberete kvalitní obuv z prodyšného materiálu.

Při výběru letních dětských sandálů platí více než kdy jindy, že je důležité zaměřit se na materiál. Hodí se například kožená obuv. U ní však musíte počítat s tím, že pokud se namočí, bude trvat, než uschne. Pro děti je tak mnohem praktičtější, pokud bude svršek bot z rychleschnoucí popruhové tkaniny. Procházka potokem pak nebude vůbec žádný problém. A nohy se samozřejmě nebudou ani příliš potit. Tím spíš, pokud bude podšívka antibakteriální.

Váha boty a podrážka

Při výběru dětských bot byste (nejen u sandálů) měli dbát také na váhu boty. Čím lehčí boty budou, tím lépe. A stejně jako váha je důležitá také podrážka boty. Nejen, že by měla být ohebná, ale zároveň také odolná. Díky novým technologiím, které se používají v obuvnictví, to není nemožná kombinace.

Měkkost podrážky je sice důležitá, ale vždy je také dobré zvážit terén, ve kterém se vaše dítě bude v botech převážně pohybovat. Hledáte letní dětské sandály do města? Pak může být podrážka opravdu měkká, aby nebránila pohodlné chůzi. Jestliže však sháníte spíš boty, které vydrží lesní terén a nezastaví je ani horské turistické trasy, pak zvažte o něco pevnější a tvrdší podrážku přizpůsobenou právě náročnému terénu.

Nemá být dítě raději bosky?

Bosá chůze je samozřejmě to nejlepší, co můžete dětským (i svým) nohám dopřát. Dobré je chodit bosky po trávě, písku nebo třeba hlíně. Jde o nerovné a měkké povrchy. Bosá chůze se však v žádném případě nedoporučuje po betonu, asfaltu nebo dlažbě. Nejen, že je povrch tvrdý, ale v létě také navíc rozpálený. Pro bosou chůzi tak nevhodný a zdraví nebezpečný.

Jestliže máte k dispozici zahradu, je fajn nechat dítko běhat bosky právě tam. Případně dovolte bosou chůzi na bezpečné louce nebo v parku, kde si budete jistí, že na dětské nohy nečíhá žádné nebezpečí. Jinak mějte raději po ruce dětské sandály, které budou opravdu sedět na malou nožku. A jak poznáte, že jsou sandály vhodné?

Myslete na délku a šířku boty

Důležitá je délka a šířka boty. Vždy by měla být vůle jak do délky, tak do šířky, aby se dětská noha v botě netlačila. Nadměrek do délky by přitom měl počítat také s růstem malé nožky. Vhodné je tak pořizovat boty asi o 12 milimetrů delší. Pokud tedy mají pevnou špičku. U sandálů s volnou špičkou by měl být nadměrek mnohem menší, tak aby dítě nezakopávalo. V takovém případě bude bohatě stačit nadměrek třeba 3 nebo 4 milimetry. Vždy je však lepší botu vyzkoušet a podívat se, jestli palec nevylézá ven nebo naopak dítě nezakopává.

Kromě toho je nutné zkontrolovat, zda dětské sandály správně sedí v patě a také zda jdou dobře utáhnout kolem kotníku. Jestliže dítko chodí ztuhle a zakopává, boty mu určitě nesedí. Důležité je tedy nechat své dítko v nových botech chvilku chodit. Pokud máte potíže se zkoušením na prodejně, je vhodné si boty objednat domů a vyzkoušet je v klidu a ve známém prostředí. Vy tak můžete opravdu perfektně vypozorovat, zda boty opravdu sedí a dítě v nich chodí zcela přirozeně.