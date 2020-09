Probouzíte se unavení? A na jaké matraci spíte?

Matrace má skutečně velký vliv na náš spánek. Při jejím výběru se musíme zaměřit na více faktorů, tím důležitým je třeba naše váha, dále bychom neměli opomenout materiál, z něhož je matrace vyrobena, myslet musíme i na to, do jakého typu postele budeme matraci vkládat. Vezměme to tedy popořadě.

Rozdělení podle tvrdosti

„Tvrdost matrace je vždy subjektivní. Pro těžší váhy může být tvrdá matrace měkká a to samé platí i naopak,“ vysvětluje Ivo Petrásek, majitel plzeňské společnosti Matrimex, která nabízí kompletní sortiment pro kvalitní a zdravý spánek, především kvalitní české matrace.

Většina výrobců uvádí tvrdost matrace na stupnici od jedné do pěti, přičemž pětka je nejtvrdší. Jedničku prodejci doporučují těm, kteří preferují opravdu velmi měkkou matraci, dvojka je určena spíše pro děti a dorost, protože upřednostňují měkčí lože, trojka se hodí pro většinu populace nebo pro ty, kdo vyžadují středně tvrdé spaní, čtyřka už je pro vysokou zátěž nebo pro toho, kdo zkrátka rád spí na tvrdší matraci. Pětka je určena pro extrémní zatížení nebo těm, kteří lidově řečeno spí rádi na prkně. „Určitě nedoporučuji příliš měkkou matraci, protože ta je hrozbou pro bederní páteř,“ upozorňuje Petrásek.

Výška jádra a celkový rozměr

Při výběru matrace je nutné hledět i na výšku jejího jádra. Jaká by měla být? „Pokud je matrace uložena na pevném roštu či desce, jádro matrace by mělo být vysoké alespoň 14 centimetrů. Vyšší jádro totiž zajistí nejen větší komfort, ale také lepší rozložení váhy, což je například důležité pro lidi, kteří mají problém se správným prokrvováním. Taková matrace se totiž dostatečně dokáže přizpůsobit tvaru těla,“ popisuje Petrásek. Co se pak týče rozměrů, jedním ze standardních a nejrozšířenějších rozměrů je matrace je 90 x 200 cm a není problém vyrobit ani matrace na míru.

Z čeho je vyrobena?

Nejprodávanějším typem matrací jsou dnes ty pěnové, které jsou vyráběné z různých druhů polyuretanových pěn, studených desek či různých fyziologicky zónovaných profilů. Takové matrace jsou vhodné na pevné i na lamelové rošty.

Poměrně známé jsou dnes také matrace z paměťové pěny, kterou můžete znát třeba i pod termínem líná, viscoelastická nebo termo pěna. „Tato pěna se dokonale přizpůsobí tělu a reaguje na tělesnou teplotu, která mění její vlastnosti. Krásně se poddá tělu a stabilizuje ho v optimální poloze, což přispívá ke klidnému spánku. Používá se do ložných ploch matrací v různých tloušťkách a většinou v kombinaci s jinými materiály, často s polyuretanovou pěnou,“ vysvětluje Petrásek.

Existují také matrace latexové, které mají nižší tuhost, zpravidla číslo jedna až dva. Takové matrace jsou vhodné na lamelový rošt. Jejich výhodou je, že vynikají dlouhou životností a stálostí. Pro vyšší tuhost se do nich vkládá deska z kokosových vláken.

Na trhu jsou také pružinové matrace, při jejichž výběru bychom však měli myslet na to, že nejsou vhodné pro uložení na lamelový rošt. „Ony ho vlastně nahrazují,“ říká Petrásek. Jejich výhodou je však dobré odvětrávání a tím i odolnost proti plísním.

S přidanou hodnotou

Pro alergiky jsou pak velice vhodné matrace z BIO pěny, které mají bioaktivní úpravu na bázi rostlinných esencí. „V našem případě jde o BIO pěnu freePUR-GREENFIRST® s přísadou výtažků z citronu, levandule a eukalyptu. Vše je bez chemických a fixačních látek s garancí likvidace 93 procent roztočů už do týdne a stoprocentně do šesti týdnů,“ popisuje Petrásek.

Mezi typy matrací najdete i tzv. antidekubitní, které jsou speciálně vyvinuty pro potřeby zdravotnictví a pečovatelství. Jde o klinicky testované matrace, které jsou navržené tak, aby snížily riziko proleženin u dlouhodobě ležících pacientů.

Kvalitní zdravotní matrace procházejí náročnými klinickými testy, aby získaly certifikát, že splňují veškeré požadavky pro zdravý spánek. Takové matrace fungují jako prevence stresu a únavy, onemocnění páteře, kloubů a krevního oběhu.

Rozhoduje i cena

Při výběru matrace hraje svou roli také cena. Slušná matrace pro trvalé spaní nemůže podle Iva Petráska stát méně než dva tisíce korun a už vůbec nemůže být nazývána jako zdravotní. Levnější matrace ovšem může dostačovat pro příležitostné spaní. „Naopak výběr matrace nad zhruba deset tisíc korun ve standardním rozměru považuji již za poněkud nadměrný luxus,“ krčí rameny Petrásek. Společnost Matrimex nabízí několik modelových řad, jak levné matrace za hubičku, tak dražší luxusní matrace. V této souvislosti stojí za zmínku kolekce Hotelsline, což jsou tzv. hotelové matrace. Kolekce zahrnuje matrace pro hotely, penziony, domovy pro seniory, zdravotnická zařízení, ubytovny, dětské tábory a další ubytovací zařízení. „Jsou to takové matrace, u nichž můžeme zaručit dlouhou životnost,“ dodává Petrásek. Nabídka je široká a zahrnuje jak velmi levné kousky pro ubytovny, tak luxusní matrace pro pětihvězdičkové hotely.

Ať už vybíráte matraci pro sebe, své dítě nebo třeba nemocného dědečka, věnujte výbětu maximální pozornost, neboť se to projeví na tom nejdůležitějším, co máme, a tím je naše zdraví. Kvalitní spánek je totiž to, co v dnešní době skutečně potřebujeme. Chcete-li se dozvědět ještě více nebo s výběrem té správné matrace poradit, navštivte stránky www.matrace-store.cz.