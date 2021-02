Problémy v gastru jsou kvůli korona krizi hluboce zakořeněné

Základem je neházet flintu do žita a otevřít mysl kreativním nápadům.

Gastro průmysl čelí výzvě, která u nás nemá obdoby

Přijít ráno do práce, převléci se, nachystat stoly a čekat na prvního zákazníka. To byla radost každého hospodského, číšníka, kuchaře či baristy. S příchodem koronaviru a s mnohými opatřeními se gastro průmysl ocitl v nevídané krizi, která u nás nemá obdoby.

Uzavření hospod, restaurací, hotelů, kaváren ze dne na den udělalo čáru přes rozpočet každému, kdo se v gastru pohybuje a koho živí. Již dlouhé měsíce je jedinou možností objednat si jídlo či nápoje přes výdejní okénko. Mnozí restauratéři museli podniknout velké změny, aby mohli ve své práci pokračovat i za takových podmínek.

Jednou z firem, která se potýká dodnes s velkými potížemi, je brněnská společnost FOODEX, která prodává a pronajímá profesionální kávovary a automaty na kávu. „Rok 2020 je pro nás skoro likvidační. Nebýt přátel, rodiny a věrných klientů museli bychom firmu asi zavřít… na ztrátu 3 milionů z roku 2020 budeme dlouze vydělávat,“ svěřuje se jednatel firmy FOODEX Petr Čáslava.

Rouškomaty jsou kreativním nápadem v době krize

Společnost FOODEX se však snadno nevzdává a inspiruje své okolí kreativními nápady. Jedním z nich je tvz. rouškomat, který sklidil velký úspěch v první vlně koronaviru. Automat na ručně šité roušky je charitativní projekt, jehož cílem bylo nejen pomáhat s distribucí roušek, ale především umožnit švadlenkám výdělek a personálu zajistit alespoň nějakou činnost.

Zisk přes 1,5 milionu korun byl rozdělen mezi neziskové organizace, jako jsou ADRA, KRTEK, CHARITA či jiné. „Na projektu Rouškomatů jsme chtěli zákazníkům ukázat, že z prodejních automatů lze prodávat takřka cokoliv. Je to pouze o kreativitě,“ prozrazuje Čáslava.

Automaty mohou nabízet lidem téměř cokoliv

Prodejních automatů existuje na trhu celá řada – spirálové, karuselové, s výtahem i bez něj. Běžný člověk však nad takovými věcmi vůbec nepřemýšlí. Jde mu jen o to dostat se snadno a rychle k lahodné kávě, čaji, bagetě či kvalitní roušce.

Velkou výhodou automatů je jejich neomezená možnost nabízet lidem téměř cokoliv. Chcete zahnat chuť frgálem, vyzvednout si nový mobilní telefon nebo vám došla desinfekce? To vše lze. Velmi praktický automat provozovala společnost FOODEX v autokempu Pasohlávky. Návštěvníci si mohli v automatu koupit drogerii, ale i power banku.

Krizi v gastru mohou pomoci chytré automaty

Množí se názory, že i po zmírnění opatření nebudou mnozí lidé dávat přednost posezení v restauraci či kavárně. Je potřeba být připraven i na tuhle variantu. Pro některé zákazníky je výdej přes okénko atraktivnější, a hlavně bezpečnější variantou. Automat na jídlo je s velkou pravděpodobnostní hudbou budoucnosti.

Představte si, že restaurace jídlo uvaří, zabalí a vloží do chlazeného automatu. Zákazník si jídlo snadno a rychle vybere bez toho, aniž by se musel potkat s obsluhou. V práci či doma si jídlo jednoduše ohřeje a sní. Úplné sci-fi to není, že?

FOODEX zákazníkům nejen radí, ale je v tom s nimi

I když automaty nedokážou zachránit zcela provoz restaurací, mohou v mnohých případech znamenat alespoň další příjem. Je automat zrovna pro vás to pravé ořechové? Zaměstnanci společnosti FOODEX posoudí a poradí každému individuálně.

Firma navíc umožňuje nejen koupi automatů, ale také jejich zapůjčení a pronájem. Můžete si tak vyzkoušet, zda je pro vás automat přínosem, a až poté se rozhodnout, zda jej chcete koupit. Hlavním heslem firmy je lidskost, dobré vztahy a pomoc potřebným.