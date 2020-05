Pro všechny, kdo si chtějí na zahrádce vypěstovat zeleninu bez chemie

Zahrádkáři a pěstitelé ovoce a zeleniny mohou kvůli napadení plísněmi přijít například o velkou část úrody jahod a hroznového vína nebo okurek, paprik a rajčat. Plísně působí problémy i na uskladněném ovoci a zelenině. Chemické prostředky v období dozrávání plodů již není dovoleno používat, jejich ochranná lhůta je zpravidla 10 a více dní. Řešením je použití vhodných biologických fungicidů, které je možné používat opakovaně a klidně i těsně před sklizní.

Účinnou ochranou rostlin proti širokému spektru houbových chorob je používání přípravků obsahujících Pythium oligandrum. Tento mikroorganismus přímo napadá celou řadu fytopatogenů, enzymaticky je rozkládá a využívá pro svou výživu – jedná se o mykoparazitizmus. Kromě toho vyvolává v rostlinách přirozenou odolnost proti houbovým chorobám nadzemních částí, protože jeho přítomnost stimuluje produkci bílkoviny oligandrin, která zvyšuje odolnost rostlin vůči dalším druhům fytopatogenů (tzv. indukovaná rezistence). Nesporným benefitem chytré houby Pythium oligandrum je také stimulace růstu rostlin a zvyšování výnosů, a to díky ovlivnění tvorby některých růstových fytohormonů v rostlinách.

Pythium oligandrum působí proti plísním a zvyšuje výnosy rostlin.

Pythium oligandrum je účinnou látkou přípravků Polyversum, v 1 gramu přípravku je 1 milion oospor, skladovatelnost je 2 roky. Tento biologický fungicid se úspěšně používá k moření osiva, k namáčení sazenic a řízků, zálivce mladých rostlin i k aplikacím postřikem na listy nebo dozrávající plody.

Půdní mikroorganismus Pythium oligandrum je biologickým řešením komplexu chorob označovaných jako padání klíčních rostlin, s úspěchem ho lze využít k ošetření sadby zeleniny a květin, řízků nebo mladých rostlin, sazenic chmele nebo v okrasných a lesních školkách.

Polyversum je účinným pomocníkem nejen při pěstování polních plodin, ale i v boji proti plísním na ovoci a plodové zelenině. Tento fungicid je zcela ekologický, lze ho univerzálně použít ve všech růstových stádiích rostlin. Počet aplikací je neomezený, nelze ho předávkovat, nezanechává škodlivá rezidua a rostliny nebo jejich plody je možné ihned konzumovat, má na rozdíl od chemických přípravků tzv. nulovou ochrannou lhůtu.

Proti padání klíčních rostlin je vhodné osivo namořit, 5 g přípravku vystačí až na 1 kg osiva. Osvědčenou metodou je namáčení sazeniček a řízků v 0,05 % roztoku nebo zálivka každé sazenice cca 5 ml této suspenze. Opakovaným používáním získáme zdravé a odolné rostliny a také větší úrodu nebo lepší násadu květů. K aplikacím postřikem používáme 0,05 % roztok (5g do 10 litrů vody).

Přípravek Polyversum získal řadu ocenění a je registrován pro profesionální použití na polích, ve sklenících, v sadech a na vinicích nejen v České republice nebo Evropě, ale i v zámoří. Kromě moření osiva a sadby je s úspěchem používán například k ošetření jahod, kde se aplikuje při výsadbě proti kořenovým hnilobám a opakovaně během vegetační sezony až do sklizně proti plísni šedé na plodech.

Okurky lze tímto přípravkem ošetřovat proti houbovým chorobám od výsevu namořením osiva a dále pokračovat zálivkami nebo postřiky proti napadení plísní okurkovou v 7 až 14 denních intervalech a to až do konce vegetace. Rovněž papriky a rajčata lze s úspěchem chránit před půdními chorobami mořením a zálivkou mladých rostlin. Opakované postřiky nebo zálivka až do doby sklizně chrání rostliny a plody před plísňovými chorobami.



Namáčení kořenového sytému se osvědčilo při výsadbě vinohradů a chmelnic, postřiky od počátku rašení vinné révy do sklizně hroznů jsou účinnou biologickou ochranou před plísní šedou. Polyversum se dále úspěšně používá pro ošetření brukvovité a listové zeleniny, obilnin, řepky, máku, slunečnice, brambor, cukrovky, hrachu, trávníků a lesních či okrasných dřevin ve školkách.

Polyversum je patentovaným produktem české firmy Biopreparáty, spol. s r.o. Pro profesionály je k dispozici u distributorů přípravků pro zemědělství, pro zahrádkáře je na trhu hobby balení s názvem Polyversum Biogarden, které lze zakoupit v zahrádkářských prodejnách a hobby marketech, případně objednat u výrobce.

