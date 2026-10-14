Pro první i rodinné bydlení. CENTRAL GROUP nabízí 1.000 nových bytů

Aktuální nabídka CENTRAL GROUP zahrnuje byty od menších dispozic 1+kk a 2+kk, které patří dlouhodobě k nejprodávanějším, až po větší rodinné byty. Vybírat lze v různých částech Prahy, od velkých nových městských čtvrtí po klidnější rezidenční lokality. Důležitou součástí projektů je dobrá dopravní dostupnost, občanská vybavenost a dostatek zeleně v okolí.
„Vlastní byt je pro Čechy stále nejen otázkou bydlení, ale také dlouhodobého uchování hodnoty peněz. I proto patří menší dispozice 1+kk a 2+kk dlouhodobě k nejžádanějším, a to jak pro vlastní bydlení, tak pro investici,“ říká Jana Martínková, obchodní ředitelka CENTRAL GROUP.
DŮRAZ NA EFEKTIVNÍ DISPOZICE
CENTRAL GROUP dlouhodobě staví byty ve standardních velikostech a velkou pozornost věnuje jejich dispozičnímu řešení. Nabízí plnohodnotné dispozice 1+kk až 4+kk a vyhýbá se mikrobytům nebo mezidispozicím typu 1,5+kk. Cílem je co nejlépe využít celou plochu bytu, omezit nadměrné chodby a další obtížně využitelné prostory a současně zachovat dostatečný uživatelský komfort. Tomu odpovídá také praktické umístění dveří a oken, dostatek úložných prostorů a dobrá zařiditelnost jednotlivých místností.
„Byty se postupně zmenšují, protože každý metr čtvereční je stále dražší. Nechceme ale jít za hranici, kdy už menší plocha znamená omezení uživatelského komfortu. Proto sázíme na standardní velikosti a efektivní dispozice bez zbytečných metrů,“ doplňuje Martínková.
DVA STANDARDY PROVEDENÍ
Byty jsou nabízeny ve dvou standardech provedení. KOMFORT představuje kvalitní provedení ve středním segmentu s výborným poměrem ceny a výkonu. Typickými projekty jsou TESLA Hloubětín nebo HARFA Living. REZIDENCE je luxusní standard s velkorysejším řešením bytů i společných prostor a širším rozsahem nadstandardních prvků. Vlajkovou lodí a nejprodávanějším projektem v tomto luxusním segmentu je Rezidence Parková čtvrť
U bytů ve výstavbě si klienti mohou bez příplatku vybírat z široké nabídky koupelen, podlah a interiérových dveří. Výběr probíhá v největší developerské vzorkovně na českém trhu přímo v sídle společnosti v Praze. Na standardní nabídku navazují také klientské změny a služby CENTRAL INTERIER pro kompletní zařízení nového bydlení.
UKÁZKOVÉ NEMOVITOSTI OTEVŘENÉ PRO VEŘEJNOST
Jak může nové bydlení vypadat, si lze prohlédnout také naživo. CENTRAL GROUP má v Praze několik kompletně zařízených ukázkových bytů a v Pitkovicích také dva ukázkové rodinné domy.
Ukázkové nemovitosti je možné navštívit každý pátek a sobotu vždy od 10 do 18 hodin bez nutnosti předchozí registrace nebo rezervace.
REKORDNÍ POČET DOKONČENÝCH BYTŮ
Nejširší nabídka na pražském trhu vychází z dlouhodobě vysokého objemu nové výstavby. Největší rezidenční stavitel letos dokončí přibližně 1.600 bytů, což bude rekordní počet v historii společnosti. Současně v příštích měsících zadá do výstavby dalších více než 2.000 bytů v tržní hodnotě kolem 17 miliard korun. A to v devíti projektech v sedmi různých lokalitách po celé metropoli. „Vysoké tempo výstavby chceme držet i v dalších letech. Máme pro to silné vlastní finanční zázemí a rozsáhlou zásobu připravovaných projektů po celé Praze,“ uzavírá Martínková.