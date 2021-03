Pro firmy jsou důležité systémy pro sběr dat a energetický management

Nástroj, který zpracovává sesbíraná data, poskytuje podporu pro řízení, zrychluje výrobu i fakturaci a optimalizuje veškeré energie vedoucí k úsporám, je český systém ENERGIS. O tom, co vše umí a v čem je prospěšný, jsme si povídali s Jiřím Kasnerem ze společnosti COLSYS - AUTOMATIK a Lukášem Pokorným z firmy ADC Solution.

Co je podstatou systému ENERGIS? Z názvu lze odvodit, že má něco společného s energiemi. Můžete ho blíže specifikovat?

Jiří Kasner: ENERGIS je informační a řídicí systém zaměřený na energetický management. Jedná se o softwarový produkt, který monitoruje toky energií a stavy technologií v reálném čase. Pokud mám být konkrétní, tak se jedná o energie, jako je elektřina, zemní plyn, voda, teplo. Umíme ale změřit mnohem širší škálu fyzikálních veličin, například výšku vodní hladiny, koncentraci CO 2 , údaje z meteostanice a mnoho dalších. Variabilita je široká a záleží na zadání zákazníka.

Lukáš Pokorný: Je to automatizovaný systém, který šetří firmám čas jejich pracovníků. Zajišťuje data, vyhodnocuje a připravuje do přehledných výstupů. Zdroji dat jsou údaje z měřidel, ze kterých se získávají údaje o spotřebě. Nebo stavové veličiny z řídicích jednotek zvolených technologií, případně data z informačních systémů třetích stran.

Mít přehled se vyplatí, a to doslova. Jak konkrétně získaná data a systém dokážou podnikům snížit náklady a zvýšit zisk?

Lukáš Pokorný: Základem jsou data a informace. Pouze na jejich základech jste schopni hlídat spotřeby energií, lépe plánovat zdroje a optimalizovat vytížení strojů. Vlastně se jedná o zavedení zpětné vazby a získání podkladů pro následnou kontrolu. Naše zkušenosti ukazují, že firmy díky energetickému informačnímu systému mohou z celkového účtu za energie a paliva stáhnout pět procent. To není vůbec malé číslo.

Jiří Kasner: Tím, že můžete sledovat výkonostní parametry, můžete zavést opatření, která zvýší efektivitu výroby, což se propíše ve finále do zisku. Významná pomoc je i oblast rozúčtování nákladů energií na nákladová střediska, zrychlení fakturačního cyklu a controllingová kalkulace. Pokud k položkám přiřadíme ceny, tak velmi jednoduše můžeme generovat podklady pro účtárny a vyšší management. Automatizované procesy jsou rychlé a přesné.

Můžete nám popsat, jak vypadají výstupy celého sběru dat?

Lukáš Pokorný: Jednoduše řečeno mohou být trojího typu. Základním zobrazením dat jsou tabulky. Druhým typem výstupů mohou být různé grafy – sloupcový, čárový nebo koláčový graf, kobercový diagram, Paretův, Sankeyho diagram a jiné. Vizualizaci umíme přizpůsobit každému klientovi na míru. Třetím typem výstupu jsou soubory (např. MS Excel, PDF) nebo aplikační rozhraní do jiných systémů.

Jiří Kasner: Nesmíme zapomenou na archiv. Veškerá data jsou uchovávána na serverech a v případě potřeby se dají dohledat zpětně.

Současné informační systémy usnadňují práci z domova | foto: Shutterstock

Za poslední rok firmy intenzivně hledaly a stále hledají možnosti, jak co nejvíce činností vykonávat vzdáleně. Podporuje systém ENERGIS práci z domova?



Jiří Kasner: Ano, jednoznačně. Pracovníci z výroby, účtárny i vedení podniku se dokážou do systému připojit z domova buď přímo z internetu, nebo zabezpečeným prostupem do vnitropodnikové sítě. Dostanou se ke stejnému uživatelskému rozhraní, jako by seděli v kanceláři. Zvláště v dnešní době je to obrovská přidaná hodnota a ukazuje se, že toto je budoucnost. Jinak samozřejmě umíme sesbírat data z vícero poboček jedné firmy, to znamená, že si je z různých míst stáhneme do systému na jedno místo do jedné databáze.

Lukáš Pokorný: Důležitý je také systém výstrah. Pokud dojde k problémovému stavu, daný pracovník dostane upozornění e-mailem nebo SMS, ať už se nachází kdekoliv mimo firmu. Díky tomu se může okamžitě přistoupit k řešení situace.

Kdo se o funkčnost systému stará? Zvládne to sama firma, nebo potřebuje specialisty, jako je právě COLSYS - AUTOMATIK a ADC Solution?

Lukáš Pokorný: Může jít o kombinaci. Ve většině případů se o systém starají dodavatelské firmy, ať už jsou to kolegové ze společnosti COLSYS - AUTOMATIK, která se specializuje na klienty v Praze a ve středních Čechách, nebo společnost ADC Solution, která je převážně zaměřená na firmy z jižních a západních Čech. Tím nechci říct, že nemají klienty i v ostatních regionech, záběr je celorepublikový.

Jiří Kasner: Firmy chtějí dodat systém na klíč, aby s ním měly co nejméně práce. Vždy proškolíme základy, ale co se týká případných úprav, to řešíme my. Veškerý servis jde za dodavatelskými firmami, je to osvědčený způsob a pro firmy je to záruka, že vše bude fungovat spolehlivě a bezpečně.

Na začátek dubna plánujete seminář o novinkách v informačním a řídicím systému ENERGIS. Pro koho může být zajímavý a co se v něm dozví?

Jiří Kasner: Seminář se uskuteční ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 9 hodin. Je bezplatný a kdokoli se může přidat. Budeme ho přenášet živě na YouTube. V průběhu bude možné pokládat otázky. Po přímém přenosu zůstane záznam ze semináře na našem YouTube kanále.

Lukáš Pokorný: Na začátku představíme systém jako takový, pak se budeme věnovat nejpoužívanějším úkonům. Ukážeme, jak efektivně pracovat s daty, podíváme se na to, jak se zpracovávají a k čemu se hodí různé typy grafů. Smyslem je prakticky ukázat, jak systém co nejlépe vytěžit a představit, vše co umí. Pozvali jsme také výrobce systému ENERGIS, což je moravská firma INSTAR ITS Ostrava. Její zástupce nám řekne o směřování vývoje tohoto systému a o zajímavých případech jeho nasazení například v oblastech Smart City, řízení osvětlení, tankování CNG a dalších.