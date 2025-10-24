Pro čtvrtinu lidí je půjčka běžný finanční nástroj

Půjčování je běžnou součástí života, ale má svá rizika
Dle průzkumu, který realizoval Ipsos pro Creditea pomocí online dotazování v srpnu tohoto roku, považuje čtvrtina lidí půjčování peněz za přirozenou součást života, ale tři čtvrtiny lidí se shodne, že půjčování je vždy spojeno s určitou mírou rizika. 25 % dotázaných si myslí, že by si lidé neměli vůbec půjčovat.
„Pokud si lidé potřebují vzít půjčku, je vždy potřeba vybírat licencovaného poskytovatele úvěru, nepodepisovat smlouvu bez přečtení a seznámit se i s podmínkami v případě, že se klient dostane do potíží se splácením. Lidé by si měli uvědomit, zda budou mít dostatek finančních prostředků na měsíční splátku. Zodpovědní poskytovatelé prověřují úvěruschopnost žadatele o úvěr velmi pečlivě, a to platí i u online půjček,“ popisuje Jan Fišar, country manager Creditea, digitální divize společnosti Provident Financial.
Roste zájem o online půjčky
V roce 2024 počet zákazníků online úvěru Creditea meziročně vzrostl o 20 %. Půjčka Creditea je revolvingovým typem úvěru, přičemž celý proces od žádosti až po schválení probíhá online. Díky nové mobilní aplikaci mají zákazníci kontrolu nad finanční rezervou stále po ruce. V aplikaci zákazník získá aktuální informace o výši a termínu splatnosti příští splátky, kolik má celkově splaceno i kolik mu zbývá k doplacení. Z interních průzkumů půjčky Creditea vyplývá, že si lidé nejvíce půjčují na pračku, notebook a automobil, ale řeší půjčkou i zdravotní problémy, například opravu zubů.
Za hypotéku se nestydíme, za úvěr u nebankovky spíše ano
S informací o tom, že mají lidé hypotéku, se běžně svěří známým nebo rodině až 70 % lidí. Také leasing nebo půjčku na auto lidé před známými nebo rodinou příliš neskrývají, až 62 % o této půjčce hovoří. S dalšími úvěrovými produkty se ale už nesvěřujeme.
„U kontokorentu, kreditní karty nebo bankovní spotřebitelské půjčky je to spíše dané tím, že to není zkrátka zajímavá informace pro sdílení se známými. U nebankovních úvěrů hraje daleko větší roli i pocit studu nebo ochrana soukromí,“ uvádí Jan Fišar, country manager Creditea. 17 % se za nebankovní půjčku stydí, 21 % ji považuje za soukromou věc, s kterou se nesvěřuje. Jakýkoliv úvěr považují za čistě soukromou věc spíše starší ročníky.
Které informace jsme ochotni sdílet při žádosti o úvěr
77 % lidí považuje za naprosto normální chtít po žadateli o úvěr ověření totožnosti a příjmu. 71 % dotázaných souhlasí s nahlížením do úvěrových registrů, které sbírají informace o úvěrové historii žadatele. Výrazně méně komfortně se lidé cítí, pokud by měli sdílet informace o příjmech dalších členů domácnosti, pouze 14 % by nemělo problém se o tuto informaci podělit. Pouze 4 % dotázaných uvedlo, že mohou poskytovatelé sledovat jejich chování na sociálních sítích.
„Při žádosti o půjčku je relevantní udělit oprávnění k nahlížení do bankovního účtu, aby poskytovatel mohl zkontrolovat příjmy a výdaje žadatele. Některé společnosti však žádají o přístup k poloze telefonu, k fotogalerii nebo shromažďují informace o používání sociálních sítí nebo o předplatných na různých serverech. Lidé by proto měli být obezřetní, k čemu udělují souhlas,“ vysvětluje Jan Fišar.
Celých 8 % respondentů si překvapivě myslí, že by poskytovatelé neměli prověřovat o žadateli žádné informace a veškerou odpovědnost při rozhodování o půjčce by měl mít právě žadatel sám. S věkem respondentů se tento pocit navíc zvyšuje.
