Přivítejte nový rok s otevřenou náručí. A smysluplným předsevzetím!

Zhubnu, budu cvičit, přestanu kouřit…

Tak schválně, jaká předsevzetí jste si letos dali? Byli jste originální, nebo jste sklouzli k tradičnímu budu zdravě jíst, zhubnu, začnu sportovat, přestanu kouřit? Drtivá většina těchto slibů se točí právě kolem životního stylu. Lépe řečeno nařízení, zákazů a omezení, kterými se chceme doslova mučit. Posilovny, fitness centra a bazény se naplní novými sportovními nadšenci, nutričním poradcům nepřestává zvonit telefon a knížky o dietách se stávají nedostatkovým zbožím.

Takové tempo ale vydržíme jen pár týdnů. Postupně ubývají síly i motivace, a naopak přibývají důvody, proč si dneska nemůžu jít zaplavat… Letos to ale zvládnete! Poradíme vám, jak na to.

Bavte se

Jakoukoliv změnu přijmete lépe, když vás bude bavit. Chcete běhat? Začněte třeba tím, že si koupíte nové sportovní oblečení. Nebo si najděte parťáka, se kterým se budete navzájem podporovat. Chcete začít se zdravější stravou? Více cestovat? Zapojte celou rodinu. Když ucítíte podporu, hned to půjde lépe. Jakmile se dostaví první výsledky, začne vás to i více bavit.

Stanovte si konkrétní cíl

Ať už děláme cokoliv, jakékoliv předsevzetí si stanovíme, cíl je stejný. Být spokojenější. Jak se k němu ale dobrat? Neuspěchejte to. Začněte pomalu, nedělejte radikální změny, které vás po chvíli akorát tak otráví.

Potřebujete zhubnout? Dejte si konkrétní (a hlavně reálný) cíl – například, že na konci dubna chcete vážit o 5 kilo méně. Nebo že chcete uběhnout v kuse 6 kilometrů. Udělat 50 sedů-lehů. Pokud začínáte se zdravou stravou, nejdříve vyřaďte třeba sladké limonády, pak smažené jídlo. Věřte, že se tak vyhnete večernímu vybílení ledničky. Vyhýbejte se slibům typu do konce roku chci zhubnout 20 kilo. V prosinci to totiž už nedoženete.

Důležitá je motivace a pevná vůle. Musíte zkrátka chtít. Nedopusťte, aby únava a stres přelstily vaše odhodlání něco změnit. Jakmile si z povinnosti uděláte návyk, je vyhráno. Jste na té nejlepší cestě letošní předsevzetí splnit.

Základem je pevné zdraví

Nejlepším předpokladem, jak si svoje letošní předsevzetí splnit, je být zdravý. Protože zdraví je základem všeho a ovlivňuje celý náš život. Naši náladu, naše vztahy, záliby, myšlení… Proto o sebe pečujte po celý rok.

Abyste neprochladli hned při prvním vyběhnutí do mrazivého lednového dne, zapracujte na své imunitě. Podrží vás nejen při špatném počasí, ale především při stresu, psychickém vypětí a chřipkových epidemiích, které zpravidla nastupují v únoru. A jak na to?

Dopřejte si dostatek spánku. Tělo potřebuje odpočívat, především když musí absolvovat všechny ty změny, kterým ho novoroční předsevzetí vystavuje.

Nestresujte se. Víme, je to těžké, ale snažte se najít si chvíli pro sebe, kdy si odpočinete a budete se věnovat tomu, co vás baví.

Choďte na čerstvý vzduch. Nemusíte zrovna běhat, stačí třeba pravidelné procházky za každého počasí. Organismus se pak lépe přizpůsobí teplotním přechodům ze zimy do tepla a naopak.

V zimě nezapomínejte na dostatečný příjem vitamínů. Zařaďte do jídelníčku více zeleniny a ryb. Doporučujeme také polévky (a to klidně k snídani). Takový poctivý vývar je doslova elixírem energie.

Pracujte na otužování. Zbytečně si doma nepřetápějte a zkuste velmi zvolna ubírat vrstvy oblečení.

Imunitu můžete podpořit také vhodnými doplňky stravy. Doporučujeme například propolisovou řadu od výrobce PURUS-MEDA. Přispívají k udržení normálního stavu imunity i při intenzivním fyzickém výkonu.

Jak jsme si řekli již na začátku, nechte odejít to staré a připravte se na nové. Neřešte, jestli jste loni přibrali zase pár kilo nebo najezdili málo kilometrů na kole. Na tom nezáleží. Teď máte šanci to změnit. Začínáte s čistým štítem. Možná vám to bude znít jako klišé, ale pozitivní myšlení opravdu dokáže zázraky.