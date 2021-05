Přivítejte harmonickou chuť s energií tvarohu a lehkostí jogurtu

Tvaroh s jogurtem se představuje v novém kabátě

Tvaroh v kombinaci s lahodným a lehkým jogurtem přináší zcela nový pohled na oba dva oblíbené a zdravé mléčné produkty. Tvaroh je díky jogurtu zjemněný, ovšem stále si zachovává svou hustou konzistenci a krásně se rozplyne na vašem jazyku.

Společnost reaguje na přání svých zákazníků, a proto je výrobek méně sladký, ovšem stále plný bílkovin s bifido kulturou. Známý Jihočeský tvaroh s jogurtem se proměnil na Jihočeský tvaroh & jogurt a dostal taktéž nový slušivější obal, který je elegantní a moderní.





Tvaroh a jogurt nakopnou váš každý den

Snídaně je nejdůležitější jídlo dne, které pomáhá správně nastartovat náš celý organismus. Jestliže vás čeká náročný den v práci či ve škole, perfektním nakopnutím do nového dne je lahodná a energeticky výživná snídaně.



Jihočeský tvaroh & jogurt se pyšní celou řadou variací. Vybere si opravdu každý. Chuťové pohárky dokonale pošimrá jahoda, broskev, ale i pravá vanilka či kvalitní čokoláda. Na každý den můžete své rodině nachystat překvapení v podobě rozličných chutí a užít si tak společně první minuty nového dne.

V kuchyni vykouzlíte lahodné i zdravé dezerty raz dva

Perfektní snídaňové spojení jogurtu a tvarohu můžete zakombinovat do výtečného muffinu. Hodí se nejen na snídani, ale i jako dezert k dobré kávě. Základem je Jihočeský tvaroh a jogurt straccciatella 135 g. A jaké jsou další ingredience?



Ingredience

3 vajíčka

100 g cukru

100 g másla

1 vanilkový cukr

2 lžíce kakaa

půl lžičky prášku do pečiva

100 g hladké mouky

trochu soli

Postup přípravy

Máslo, cukr, kakao a vanilkový cukr v míse našleháme do jemné pěny. Za stálého šlehání přidáme do misky vejce a mouku, kterou jsme si před tím proseli. Nezapomeneme na prášek do pečiva a trochu soli.

Formičky na muffiny vymažeme máslem a vyplníme papírovými formičkami. Ty naplníme těstem do 1/3. Přidáme lžíci tvarohu & jogurtu a navrch dáme zase těsto tak, abychom vyplnili formičku do 2/3. Formičky vložíme do trouby a pečeme pod dobu 35 až 45 minut na 175 °C.

