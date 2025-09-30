Přisazené svítidlo DEK – šest světel v jednom

Univerzální řešení pro interiér i exteriér
Svítidla vybavená senzorem pro automatickou detekci pohybu zajišťují pohodlné a energeticky úsporné ovládání. Nová řada přisazených LED svítidel DEK tato kritéria splňuje a díky chytrému provedení nahrazuje několik typů svítidel v jednom.
Robustní kovové tělo v kombinaci s odolným plastovým difuzorem zajišťuje svítidlu dlouhodobou spolehlivost a odolnost vůči mechanickému poškození. Svítidlo DEK disponuje krytím IP 44, které chrání proti stříkající vodě a vniknutí prachu. Díky tomu je vhodné nejen do interiéru, ale i do venkovních prostor, například na lodžie, terasy či do vstupních částí budov. Nová řada svítidel nabízí šest funkcí v jednom. Uživatel si může nastavit tři úrovně výkonu a tři teploty chromatičnosti (CCT). Nastavení parametrů se provádí přepínačem přímo ve svítidle.
Proč zvolit přisazené LED svítidlo DEK?
Kombinace nastavitelného výkonu, volby teploty bílé barvy a možnosti detekce pohybu dělá z této řady svítidel univerzální řešení pro bytové, technické i komerční prostory. Díky krytí IP 44 jsou svítidla vhodná také do prostředí se zvýšenou vlhkostí nebo prachem. Uživatelé tak získají spolehlivé, energeticky úsporné a variabilní osvětlení pro široké možnosti použití.
Přisazená LED svítidla DEK jsou dostupná ve všech prodejnách Stavebniny DEK. A pokud si s výběrem nebudete jisti, obraťte se na konzultanty, rádi vám pomohou.