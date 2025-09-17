Připravte své dítě na přijímací zkoušky – s jistotou a bez stresu

Hustá škola group proto nabízí specializované přípravné kurzy, které pomohou žákům upevnit znalosti a nastoupit ke zkouškám sebevědomě a bez zbytečných obav.
Kurzy, které dávají jistotu
- Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky
V tomto kurzu si žáci zopakují a procvičí látku potřebnou k přijímacímu řízení na jakoukoli SŠ. Důraz je kladen na systematické upevnění znalostí, typové úlohy a strategii řešení testů. Výuka probíhá jednou týdně odpoledne a je sestavena tak, aby odpovídala požadavkům přijímacích zkoušek.
- Přijímací zkoušky nanečisto
Jak zvládnout nervozitu? Jak vypadá reálný test? Na to vše odpovídají přijímačky nanečisto, které probíhají prezenčně vždy v sobotu dopoledne. Žáci si tak vyzkouší celý proces přesně tak, jak je čeká v ostrém termínu, a získají jistotu, že u skutečných zkoušek je nic nepřekvapí.
- Přípravný kurz anglického jazyka pro studium oborů s výukou v angličtině
Škola nabízí i prestižní česko-anglické programy a lyceum s mezinárodní maturitou. Pro žáky, kteří se rozhodnou touto cestou vydat, je připraven kurz angličtiny zaměřený na gramatiku, konverzaci i odbornou slovní zásobu. Tento kurz je vhodný jak pro budoucí studenty anglických oborů, tak jako obecné doučování.
Přípravné kurzy začínají v týdnu od 22. září 2025 a probíhají až do termínu jednotných přijímacích zkoušek. Přihlásit se můžete kdykoliv, doporučujeme ale neotálet – kapacita kurzů je omezená.
Kurzy objednáte přes odkaz:
Hustá škola, která má víc než jednu adresu
Obchodní akademie Praha není jen jedna budova – je to síť moderních škol. Každá pobočka má své specifické zaměření a společně nabízejí studentům výjimečné možnosti, které jinde nenajdou.
- Obchodní akademie Praha - Satalice
Vlajková loď celé školy, která kombinuje české i česko-anglické programy a všeobecné lyceum. Je známá svým důrazem na zahraniční stáže, mezinárodní maturitu Pearson a individuální přístup ke studentům.
- Obchodní akademie Praha - Vinohrady
Pobočka v centru Prahy, která nabízí všeobecné lyceum s anglickou mezinárodní maturitou. Je ideální pro studenty, kteří chtějí mít nablízku kulturní i společenské dění hlavního města a zároveň získat vzdělání s mezinárodní perspektivou.
- Digital Academy Kutná Hora
Moderní pobočka zaměřená na digitální technologie, podnikání a inovace. Tady studenti získají nejen pevné znalosti z oblasti ekonomiky a jazyků, ale také dovednosti potřebné pro svět, kde digitální kompetence rozhodují o úspěchu.
Škola, která dává víc
Ať už si studenti vyberou kteroukoli z poboček, čeká je prostředí, které spojuje českou tradici s moderním přístupem. Všechny školy kladou důraz na propojení teorie s praxí, kvalitní jazykovou přípravu a podporu studentů v tom, aby objevili vlastní cestu.
V nedávné době probíhala výuka i v netradičním a velmi oblíbeném prostoru – evropské jurtě Navara. Tento zážitek studentům nabízí možnost učit se v inspirativním a přírodním prostředí, které podněcuje kreativitu a týmovou spolupráci.
Zahraniční stáže, možnost získat mezinárodní maturitu, individuální podpora a široká nabídka volitelných předmětů – to jsou společné jmenovatele, které dělají z Obchodní akademie skutečně hustou školu.