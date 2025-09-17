Připravte své dítě na přijímací zkoušky – s jistotou a bez stresu

Komerční sdělení
Přijímací zkoušky na SŠ jsou pro žáky 9. tříd jedním z nejdůležitějších momentů jejich dosavadního studia. Dobrá příprava může rozhodnout nejen o výsledku zkoušek, ale i o budoucí vzdělávací cestě.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Připravte své dítě na přijímací zkoušky – s jistotou a bez stresu | foto: Obchodní akademie Praha, s.r.o.

Hustá škola group proto nabízí specializované přípravné kurzy, které pomohou žákům upevnit znalosti a nastoupit ke zkouškám sebevědomě a bez zbytečných obav.

Kurzy, které dávají jistotu

  • Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky
    V tomto kurzu si žáci zopakují a procvičí látku potřebnou k přijímacímu řízení na jakoukoli SŠ. Důraz je kladen na systematické upevnění znalostí, typové úlohy a strategii řešení testů. Výuka probíhá jednou týdně odpoledne a je sestavena tak, aby odpovídala požadavkům přijímacích zkoušek.
  • Přijímací zkoušky nanečisto
    Jak zvládnout nervozitu? Jak vypadá reálný test? Na to vše odpovídají přijímačky nanečisto, které probíhají prezenčně vždy v sobotu dopoledne. Žáci si tak vyzkouší celý proces přesně tak, jak je čeká v ostrém termínu, a získají jistotu, že u skutečných zkoušek je nic nepřekvapí.
  • Přípravný kurz anglického jazyka pro studium oborů s výukou v angličtině
    Škola nabízí i prestižní česko-anglické programy a lyceum s mezinárodní maturitou. Pro žáky, kteří se rozhodnou touto cestou vydat, je připraven kurz angličtiny zaměřený na gramatiku, konverzaci i odbornou slovní zásobu. Tento kurz je vhodný jak pro budoucí studenty anglických oborů, tak jako obecné doučování.

Přípravné kurzy začínají v týdnu od 22. září 2025 a probíhají až do termínu jednotných přijímacích zkoušek. Přihlásit se můžete kdykoliv, doporučujeme ale neotálet – kapacita kurzů je omezená.

Kurzy objednáte přes odkaz:

Připravte své dítě na přijímací zkoušky – s jistotou a bez stresu

Hustá škola, která má víc než jednu adresu

Obchodní akademie Praha není jen jedna budova – je to síť moderních škol. Každá pobočka má své specifické zaměření a společně nabízejí studentům výjimečné možnosti, které jinde nenajdou.

  • Obchodní akademie Praha - Satalice
    Vlajková loď celé školy, která kombinuje české i česko-anglické programy a všeobecné lyceum. Je známá svým důrazem na zahraniční stáže, mezinárodní maturitu Pearson a individuální přístup ke studentům.
  • Obchodní akademie Praha - Vinohrady
    Pobočka v centru Prahy, která nabízí všeobecné lyceum s anglickou mezinárodní maturitou. Je ideální pro studenty, kteří chtějí mít nablízku kulturní i společenské dění hlavního města a zároveň získat vzdělání s mezinárodní perspektivou.
  • Digital Academy Kutná Hora
    Moderní pobočka zaměřená na digitální technologie, podnikání a inovace. Tady studenti získají nejen pevné znalosti z oblasti ekonomiky a jazyků, ale také dovednosti potřebné pro svět, kde digitální kompetence rozhodují o úspěchu.

Škola, která dává víc

Ať už si studenti vyberou kteroukoli z poboček, čeká je prostředí, které spojuje českou tradici s moderním přístupem. Všechny školy kladou důraz na propojení teorie s praxí, kvalitní jazykovou přípravu a podporu studentů v tom, aby objevili vlastní cestu.

Připravte své dítě na přijímací zkoušky – s jistotou a bez stresu

V nedávné době probíhala výuka i v netradičním a velmi oblíbeném prostoru – evropské jurtě Navara. Tento zážitek studentům nabízí možnost učit se v inspirativním a přírodním prostředí, které podněcuje kreativitu a týmovou spolupráci.

Zahraniční stáže, možnost získat mezinárodní maturitu, individuální podpora a široká nabídka volitelných předmětů – to jsou společné jmenovatele, které dělají z Obchodní akademie skutečně hustou školu.

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Nový ComfortJet: vlak, ve kterém se budete těšit i na cestu domů

Komerční sdělení

Rychlý, pohodlný a zábavný. Nové vlaky ComfortJet Českých drah mění pohled na cestování po kolejích. Nabízí wi-fi zdarma, dětské kino, palubní portál plný filmů i restaurační vůz s teplým jídlem.

Dubaj čeká rekordní zima. Z Prahy do něj letíme nejvýhodněji za roky

Komerční sdělení

Dubaj se opět dostává na dovolenkový vrchol. Pomohly jí k tomu nejen dostupné ceny letenek, ale hlavně kompletní dovolenkové balíčky. Ty před hlavní sezonou stále začínají na ceně od 12 390 Kč....

Kyberšmejdi vs. AI babička Alenka: kdo koho nachytá?

Komerční sdělení

„Z vašeho účtu proběhla platba v cizině!“ Na podobná sdělení lákají telefonní podvodníci své oběti. V Česku těchto útoků přibývá. Operátor O2 proto nasadil do boje AI babičku Alenku – virtuální...

Nové Chabry: 75 procent bytů prodáno, kolaudace již po Novém roce

Komerční sdělení

Nové Chabry, oblíbený areál rodinného bydlení vznikající v Praze 8, patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější developerské projekty v hlavním městě. V aktuálně budované etapě vyrůstá celkem 242 bytů, z...

Samsung na veletrhu IFA uvedl nové tablety i nejmodernější telefon

Komerční sdělení

Na tradičním veletrhu IFA 2025 představil Samsung nejnovější tablety řady Galaxy Tab S11 a chytrý telefon Samsung Galaxy S25 FE. Všechny představené modely mají nové uživatelské rozhraní One UI 8 a...

Dreame získalo 9 produktových ocenění na IFA Innovation Awards 2025

Komerční sdělení

Společnost Dreame Technology získala na prestižním veletrhu IFA Innovation Awards 2025 celkem 9 ocenění za své produkty, z nichž 3 byly vyhlášeny jako absolutní vítězové ve svých kategoriích.

17. září 2025

Infarkt v padesáti? To nechcete! Souhrn slovem a obrazem

Komerční sdělení

Kardiovaskulární onemocnění jsou v Česku nejčastější příčinou úmrtí. Přitom až 80 procentům z nich by se dalo předejít. Jak? Nepodceňovat prevenci a začít se včas starat o své srdce, shodli se...

17. září 2025

Jak se rodí nová Kuřim

Komerční sdělení

Mnoho měst v dnešní době řeší, jak napomoci svému rozvoji, přilákat nové obyvatele a současně pro ně vytvořit kvalitní občanskou vybavenost a celkově kvalitní podmínky pro život.

17. září 2025

Sunny Canadian mění talent žáků na profesní směr

Komerční sdělení

V době, kdy se české školství snaží reagovat na proměny světa práce, přišla SCIS s konceptem, který propojuje akademický výkon, specializaci a bilingvní prostředí. Junior High School zde nabízí třídy...

17. září 2025

Chour: Budeme partnery s přesahem. Chceme vrátit mládež ke sportu

Komerční sdělení

Máme rádi sport a co je v něm víc než olympijská myšlenka, olympijské hry a olympijský výbor? Takže slovo dalo slovo a smlouva byla na světě, říká ke generálnímu partnerství Czechoslovak Group s...

17. září 2025

Připravte své dítě na přijímací zkoušky – s jistotou a bez stresu

Komerční sdělení

Přijímací zkoušky na SŠ jsou pro žáky 9. tříd jedním z nejdůležitějších momentů jejich dosavadního studia. Dobrá příprava může rozhodnout nejen o výsledku zkoušek, ale i o budoucí vzdělávací cestě.

17. září 2025

Přelomové zjištění v kauze Mostecké uhelné. Rozhodne Vrchní soud

Komerční sdělení

Dokumenty a svědecké výpovědi, na nichž stála obžaloba v kauze Mostecké uhelné společnosti, vykazují vážné nedostatky. Průlomové zjištění přináší nová analýza. Některé důkazy mají podle ní znaky...

17. září 2025

CNC frézař Martin Češka nejlepším mladým Čechem na EuroSkills

Komerční sdělení

Česká výprava veze z EuroSkills cenné zkušenosti. Nejlepším národním výkonem se prezentoval Martin Češka, který se v soutěži CNC frézařů nabité silnou konkurencí umístil na 11. místě.

17. září 2025

Pohodlné nakupování v Kuřimi pro všechny

Komerční sdělení

Fuertes Development chystá rozšíření Obchodní galerie Zahrádky o fastfood i nábytkářský řetězec.

16. září 2025

Dubaj čeká rekordní zima. Z Prahy do něj letíme nejvýhodněji za roky

Komerční sdělení

Dubaj se opět dostává na dovolenkový vrchol. Pomohly jí k tomu nejen dostupné ceny letenek, ale hlavně kompletní dovolenkové balíčky. Ty před hlavní sezonou stále začínají na ceně od 12 390 Kč....

16. září 2025

Nový ComfortJet: vlak, ve kterém se budete těšit i na cestu domů

Komerční sdělení

Rychlý, pohodlný a zábavný. Nové vlaky ComfortJet Českých drah mění pohled na cestování po kolejích. Nabízí wi-fi zdarma, dětské kino, palubní portál plný filmů i restaurační vůz s teplým jídlem.

16. září 2025

Peloton European Peace Ride projel Ústím

Komerční sdělení

Na 250 cyklistů z celé Evropy projelo trasu dlouhou 510 kilometrů, aby připomněli hodnoty, jako jsou demokracie a tolerance. V Městských sadech v Ústí nad Labem účastníky Evropské jízdy míru přivítal...

16. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.