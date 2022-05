Připravte se na pražský koncert americké nu-metalové klasiky Korn

Skupina Korn měla v roce 2020 v pražské Tipsport Areně představit své album The Nothing, na němž se zpěvák Jonathan Davis vyrovnával se smrtí své manželky Deven. Ta zemřela v roce 2018 v pouhých devětatřiceti letech po předávkování. „Prošel jsem si peklem a chtěl jsem to posluchačům co nejautentičtěji přiblížit. Neumím to vysvětlit, ale úplně mě to pohltilo. Když si v písních všimnete, že jsem na dně a pláču, je to skutečné. Touto formou jsem se z toho dostával. Někteří lidé chodí k psychiatrovi. Pro mě je tím psychiatrem hudba,“ vysvětlil.

Koncert se nakonec kvůli pandemii neuskutečnil a skupina Korn mezitím stihla natočit nové album Requiem, které tak může českým fanouškům představit krátce po jeho vydání.

Televize ÓČKO STAR v rámci série Live Is Life nabízí každou středu koncerty různých interpretů. Tuto středu vás vezme právě na Korn, konkrétně na jejich koncert z roku 2011.

Korn jsou považováni za jeden ze stavebních kamenů nu-metalu, metalového subžánru, který se začal rozvíjet v devadesátých letech. Vznikli v Kalifornii v roce 1993 a bezejmenné debutové album vydali o rok později. Jejich třinácti studiových desek se dosud celosvětově prodalo přes třicet pět milionů kopií. Ve sbírce mají dvě ceny Grammy i dvě sošky od televizní stanice MTV.