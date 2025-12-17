Příprava na globalizovaný svět. Jak a proč se vzdělávat celý život?

Vzdělávání dnes nekončí posledním zvoněním ve škole nebo složením státnic. Stává se z něj celoživotní proces, který otevírá dveře k novým zkušenostem, dovednostem i příležitostem – bez ohledu na věk či profesi. Rozvoj kompetencí, neodmyslitelně spojený s konceptem lifelong learning, je klíčem k úspěchu v globalizovaném a rychle se měnícím světě.
Program Erasmus+, který v Česku spravuje Dům zahraniční spolupráce (DZS), takové příležitosti nabízí.
Vzdělávání, jak ho možná neznáte
Když se řekne Erasmus+, většině z nás se vybaví studijní pobyty na univerzitách. Program však nabízí mnohem širší spektrum možností – zejména v oblasti neformálního vzdělávání mládeže a vzdělávání dospělých.
Neformální vzdělávání umožňuje mladým lidem ve věku 13 až 30 let vyjet do zahraničí na výměny mládeže, zapojit se do projektů participace, učit se týmové spolupráci či poznávat jiné kultury. O finanční podporu nutnou k vysílání mladých lidí do světa žádají nejen organizace pracující s mládeží, ale také školy, které chtějí obohatit své studenty o aktivity nad rámec výuky, nebo i jednotlivci v neformálních týmech.
Program však není určen jen mladším ročníkům. Erasmus+ podporuje širokou skupinu dospělých – od knihovníků a pracovníků dětských domovů až po lektory, komunitní pracovníky nebo zaměstnance kulturních institucí. Zahraniční školení, stínování nebo odborné stáže mohou využít i pracovníci s mládeží – například učitelé, vedoucí volnočasových kroužků nebo skautští vedoucí, kteří se chtějí profesně rozvíjet v zahraničí a získat inspiraci od partnerů z celé Evropy.
Proč by vás to mělo zajímat?
Erasmus+ není jen o získávání nových dovedností. Je také o nacházení nových perspektiv, kontaktů a sebevědomí, které přichází s překonáváním výzev. Může to být příležitost, jak:
- posunout svou kariéru,
- změnit prostředí a získat motivaci,
- rozšířit si obzory,
- nebo se jednoduše naučit něco, co vás vždy lákalo.
A to bez ohledu na to, zda jste čerstvý absolvent, zkušený odborník, nebo člověk, který chce začít novou kapitolu života.
Jak se zapojit?
Začněte jednoduše – zeptejte se svého zaměstnavatele nebo organizace, zda využívá Erasmus+. Pokud ne, inspirujte je k tomu. Nyní je ta správná doba, žádat o podporu vašich nápadů můžete již na jaře roku 2026. Podrobnosti včetně termínů pro podávání projektových žádostí najdete na speciální stránce webu DZS.