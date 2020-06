Připojení na prázdniny pro každého

Kvůli situaci s Covid-19 se většina z nás letos do zahraničí nejspíš nepustí, a tak budeme asi cestovat jen po našich luzích a hájích nebo budeme trávit čas v „domácích kancelářích“ na chalupě. Bude ovšem nutné se vypořádat s absencí hotelového připojení k internetu a zajistit si náhradní způsob nepřetržitého a stabilního připojení.

Připojení na cestách

Bez ohledu na to, zda se za hranice dostaneme, nebo ne, cestování se v nejbližších měsících nevyhneme. A je jedno, zda to bude v rámci služební cesty nebo jako turisté. Připojení k internetu čas od času potřebuje každý z nás i mimo domov. A cestování s dětmi se bez internetu takřka neobejde.

Jak zajistit připojení k síti na zadním sedadle v autě, ve stanu nebo třeba na pronajaté lodi na přehradě? Nejsnadnější jsou mobilní data ve smartphonu, jenže více neomezených datových tarifů pocítí vaše peneženka. Navíc, ne každé mobilní zařízení má v sobě zabudovaný antivirus a bezpečnost veřejných sítí je také otázkou.

Pro takové případy má společnost TP-Link v rukávu mobilní Wi-Fi routery. Stačí si pořídit univerzální datovou SIM kartu s podporou 4G/LTE a vložit ji do mobilního routeru. Router pak po dobu 8 hodin sdílí přístup k internetu až 10 koncovým zařízením současně, např. notebook s mobilem, chytré hodinky a další příslušenství. Ideální volbou jsou modely M7200 nebo M7350, které podporují rychlost stahování až do 150 Mb/s a upload do 50 Mb/s. To je na připojení v autě nebo v lese velice slušný výkon.

Jak se připojit na chalupě?

Blíží se i sezóna tolik oblíbených chat a chalup pro trávení volného času o víkendech i dovolených. Sledování online seriálu, dodělání tabulek v křesle na verandě nebo zajištění videopřenosu z bezpečnostní kamery jsou situace, kde je kvalitní připojení nutností i „mimo civilizaci“.

Základem chalupářské sítě je stabilní a spolehlivý router, v lokalitách bez pevného připojení pak s možností LTE. Ideální jsou modely TP-Link Archer MR200 či TL-MR6400, do kterých stačí vložit datovou SIM kartu, a můžete surfovat. Routery zároveň disponují i LAN/WAN konektory pro snadné propojení v situacích, kdy je k dispozici pevné připojení, např. z DSL modemu. Vytvořit rychlé a stabilní Wi-Fi připojení v LTE síti nebylo s těmito routery nikdy jednodušší.

Home office na terase

V režimu home office dnes kvůli aktuální situaci funguje více lidí než kdy dříve. A stále více z nich začíná přemýšlet, že si daný způsob práce uchovají. To z dlouhodobého hlediska i komfortu vyžaduje stabilní Wi-Fi signál jak po celém bytě či domě, tak i na terase nebo na zahradě.

A jak si zařídit takový letní home office na terase? Základním pilířem je opět router, který v ideálním případě podporuje nejnovější standard Wi-Fi 6 a má dostatečný dosah. Například model Archer AX10 nabízí kombinovanou rychlost přenosu dat ve dvou pásmech až do 1,5 Gb/s.

Alternativou, která rozšíří dosah i počet souběžně připojených zařízení, je Wi-Fi Mesh systém. Se základní sadou TP-Link Deco E3, která obsahuje jeden router Deco E4 a jeden extender RE300, se Wi-Fi signál rozšíří do celé domácnosti až na terasu. Pokud je potřeba pokrýt celou zahradu, abyste mohli pracovat i z houpací sítě nebo zahradního altánku, stačí použít produkty z řady EAP Outdoor, které vytvoří Wi-Fi sítě ve venkovních podmínkách.

Možnosti připojení jsou bohaté, stačí si vybrat. Ať už na cestách nebo na chalupě, Wi-Fi sít může být kdykoliv během léta s vámi.

