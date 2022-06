Priority českých zákazníků se mění. Chtějí empatii a zboží skladem

Zákaznická zkušenost (v angličtině se tento obor nazývá customer experience, zkráceně CX) bude v budoucnu patřit k nejdůležitějším aspektům byznysu. Pochopily to například americké firmy: Z dat průzkumu konzultační společnosti Temkin Group vyplývá, že pro podniky ze Spojených států je customer experience na dalších pět let hlavní prioritou.

Zákaznické priority se mění

Průzkum KPMG například ukázal, že na spokojenost spotřebitelů má v Česku čím dál větší vliv empatie značek, tedy budování vztahu se zákazníky a chápání jejich potřeb. Roste také význam naplněných očekávání. Jinými slovy, pro spotřebitele je čím dál důležitější, aby firmy skutečně dostály svým slibům. Na tyto trendy mají samozřejmě vliv globální společenské změny. Covidová pandemie, válka či energetická krize mění situaci na trhu i zákaznická očekávání.

„Vnímáme, že současná horší dostupnost zboží a služeb na českém trhu mění priority našich zákazníků. V našem pravidelném průzkumu spokojenosti naši zákazníci například poprvé upřednostnili oblast logistiky a dostupnosti před odborným poradenstvím a vstřícným přístupem,“ popisuje Libor Sedláček, marketingový ředitel ve společnosti Gumex, jež se zabývá servisem dopravníkových pásů a výrobou průmyslových hadic a těsnění. Gumex je příkladem firmy, která sleduje spokojenost svých zákazníků pomocí pravidelných průzkumů. Ty patří k nejefektivnějším způsobům, jak zjistit, zda si podnik v očích svých zákazníků stojí dobře, nebo ne.

Dostupnost zboží je čím dál důležitější

„Zvyšujícím se nárokům našich zákazníků na dostupnost zboží skladem jsme se rozhodli vyjít vstříc vybudováním nové skladové pobočky v Plzni. Kromě lepší dostupnosti zboží v tomto regionu tak navýšíme i naše celkové skladové zásoby Do nich jsme v poslední době hodně investovali. Vnímáme, že se to v současné dynamické tržní situaci vyplatí. Navíc je vidět, že zákazníci si toho cení,“ pokračuje Sedláček. Gumex tak zvýšil hodnotu svých skladových zásob o necelých 30 %, ze 70 na 90 milionů korun. Zákaznická spokojenost s dostupností zboží a rychlostí dodávky je dle posledního průzkumu společnosti více než 90 %.

Mezi hlavní nástroje customer experience patří bezesporu digitalizace, v posledních letech navíc akcelerovaná covidovou pandemií. Dle dat společnosti Deloitte hodlá do hybridních zákaznických řešení investovat v roce 2022 až 75 % společností. Odborníci na customer experience však připomínají, že ve středu všeho snažení by měl stát za každých okolností člověk. S tím souhlasí i Libor Sedláček: „Lidé by měli být na prvním místě, ať už se jedná o zákazníky, nebo zaměstnance. Toto krédo jsme zohlednili i v naší nové plzeňské pobočce, kde jsme vytvořili příjemné prostředí nejen pro produkty, ale především pro lidi. Když se budou mít dobře zaměstnanci, pozitivně se to odrazí na zboží i zákaznické zkušenosti.“