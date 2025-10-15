Příležitosti bez hranic: Jak Teleflex otevírá dveře k růstu a inovacím

Společnost Teleflex se od svého vzniku v roce 1943 vyvinula z výrobce spirálových kabelů na jednoho z předních globálních dodavatelů zdravotnických prostředků. Tento růst je výsledkem nejen inovací a strategického řízení, ale především neustálého osobního i profesního rozvoje zaměstnanců.

Teleflex: Ve Žďáru vyrábíme zdravotnické prostředky a pomáháme i lidem

Teleflex: Ve Žďáru vyrábíme zdravotnické prostředky a pomáháme i lidem | foto: Teleflex

6 fotografií

Teleflex věří, že úspěch jednotlivců přispívá k úspěchu celé společnosti. Tento článek představuje inspirativní příběhy růstu jednotlivců, kteří přispívají k rozvoji firmy.

Příběhy zaměstnanců jsou nedílnou součástí růstu Teleflexu. Například Josef Novák začínal ve firmě jako stážista v IT oddělení. Jeho kariérní cesta je důkazem toho, že tvrdá práce a odhodlání mohou vést až na vedoucí pozice. Dnes je Josef IT manažerem pro Českou republiku a vede celý tým, přičemž klade důraz na motivaci a podporu svých kolegů​. „V první řadě jsem byl opravdu šťastný, že do mě vedení vložilo takovou důvěru. Moc si toho vážím. A ačkoliv to je velká výzva, věřím, že s naším IT týmem odvedeme dobrou práci pro Teleflex,“ říká Josef o své nové pozici.

Josef Novák

Dalším příkladem je Michaela Kahancová, která začínala jako výrobní operátorka a díky svému nasazení a touze učit se dosáhla na pozici supervizorky ve svých 24 letech. „Důvěru a respekt jsem si musela postupně vybudovat a rozhodně to nebylo zadarmo, ale čas a zkušenosti mi pomohly,“ popisuje svůj kariérní postup Michaela. Tento příběh ukazuje, že Teleflex dává prostor i mladým talentům k rozvoji a kariérnímu postupu.

Michaela Kahancová

Teleflex se neustále zaměřuje na inovace. Například program pro stážisty umožňuje mladým lidem pracovat na reálných projektech s přímým dopadem na výrobu. Jeden z úspěšných projektů je Semi-automatický krimpovací stroj, na kterém se podíleli stážisté Petr Kuřátko a Jakub Nosek. „Jsem moc rád, že jsme dostali příležitost pracovat na projektu, který najde reálné využití ve výrobě,“ zmiňuje Petr. Tyto inovace jsou klíčové pro udržení konkurenceschopnosti a další růst firmy.

Jakub Nosek a Petr Kuřátko

V Teleflexu se klade velký důraz na systematický přístup k rozvoji zaměstnanců. Podle metodiky 70-20-10 zaměstnanci získávají většinu dovedností prostřednictvím praxe, mentoringu a formálních školení. „V Teleflexu máme nastavený systematický přístup k učení našich zaměstnanců. Proces nemá faktický začátek ani konec,“ vysvětluje HR manažer Lukáš Andrle. Petra Kahounová, supervizorka z hradecké pobočky, přidává svůj pohled na kariérní růst: „Profesní rozvoj mi pomohl dostat se až na vedoucí pozici, kterou zastávám, stejně tak jako touha se posunout dál a neustále se něco učit.“

Lukáš Andrle

Petra Kahounová

Příběhy jednotlivců v Teleflexudokazují, že společnost investuje nejen do technologií, ale především do svých lidí. Díky tomu se zaměstnanci mohou neustále rozvíjet, a tím přispívat k růstu celé firmy. Teleflex je místem, kde kariérní růst není jen možností, ale cestou k úspěchu.

