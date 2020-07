Přijeďte si užít kultovní výhled na Pálavu z vinařství Sonberk

V létě můžete vyrazit k vodě, na hrady i zámky, ale třeba i za výhledem. Jeden z nejhezčích na Moravě mají ve vinařství Sonberk nedaleko Hustopečí. Jeho fotka se dostala dokonce na titulní stranu světového průvodce víny. Na Sonberku ale návštěvníky nehostí jen výhledem a vínem. Přes léto pro ně mají také každý týden jiné pochoutky k vínu a festivalový hudební program.

Sonberk možná není úplně typické vinařství. Kdo sem přijede, neschází dolů do sklepa, ale stoupá naopak vzhůru. Budova vinařství navržená známým českým architektem Josefem Pleskotem je zasazená do vinohradu ve svahu. Kdo vystoupá až k němu, ocitne se uprostřed řádků vinné révy a hlavně se mu otevře výhled na vodní nádrž Nové Mlýny a přes ni na kopce Pálavy. „Fotka se skleničkou na zábradlí naší terasy a kopci v pozadí je určitě jedna z nejčastějších, kterou v souvislosti s vínem najdete na českém Instagramu,“ směje se Dagmar Fialová, která z pozice zdejší šéfky obchodu a marketingu návštěvy často vítá.

Léta už organizuje také festival Sonberské (ne)vinné kulturní léto, jehož letošní ročník má ještě velkorysejší podobu než v minulých letech. Sonberk se totiž přidal k cyklu Hudba na vinicích, takže zdejší letní kulturní program má nakonec hned devět večerů. Každý večer je jiný, takže si z něj vyberou milovníci klidnější hudby i ti, kteří si s kamarády rádi zatancují pod pódiem. To je na Sonberku mimochodem hned vedle vinohradu.

V pátek 17. července tady zahraje Ivan Hlas a velká koncertní série se chystá na přelom července a srpna: Ve čtvrtek 30. července dorazí Tomáš Klus, na druhý den, 31. července, ho vystřídají Mig 21, a v sobotu 1. srpna zase Anna K. V sobotu 15. srpna na ně pak naváže písničkář Thom Artway.

Za léta organizování festivalu už Fialová přesně ví, za čím lidé na Sonberk jezdí. „Koncerty se dají pořádat na různých místech, lidé je většinou znají z velkých festivalů nebo sportovních hal. Takhle ve vinařství je to úplně jiný zážitek. Sonberk stojí mimo vesnici, široko daleko jsou jenom vinohrady, takže hudba se pak nese letním večerem do dálky. Člověk si najednou interprety i lidi okolo sebe úplně jinak užije,“ má zkušenost specialistka na víno i gastronomii, která se k němu pojí.

Na Sonberku nemají vlastní restauraci nebo ubytování, přímo na místě se všichni zaměstnanci soustředí jen na tvorbu vína, které sbírá ceny doma i v zahraničí. Zároveň tady ale všichni jednomyslně souhlasí s tím, že víno patří k jídlu. A podle toho se také chovají. V průběhu celého léta tady proto bude každou sobotu stát jiný foodruck nebo stánek s dobrotami ve streetfoodové úpravě, které jsou vymyšlené tak, aby se hodily k některému ze zdejších vín.

„Dobré je například zkusit si ochutnávky z našeho degustačního setu, pak si zajít pro něco dobrého k jídlu a k tomu zkoušet, co z degustačních vzorků se člověku k danému jídlu hodí nejvíc. Máme zkušenost, že u některých pokrmů a vín se parta kamarádů u jednoho stolu shodne, ale u jiných jsou schopní se pěkných pár minut dohadovat, co že jim přijde jako nejlepší kombinace,“ poukazuje Fialová a rovnou ubezpečuje, že žádný názor ani kombinace nejsou špatně. „Lidé se někdy ostýchají zkoušet, ale právě proto si k nám kuchaře zveme. Dvanáct hodin připravovanou kachnu, což může být jídlo z docela vysoké gastronomie, si u nás na terase můžete vychutnat i v cyklistických šortkách. Schválně jdeme zážitkům naproti,“ říká obchodní a marketingová ředitelka Sonberku a dává ještě jiný tip. Na návštěvu vinařství je možné nachystat se dopředu, třeba prohlídkou jeho eshopu. Vinařství s vyhlídkovou terasou je otevřeno každý den, návštěvníci se ani nemusí objednávat předem, to jen v případě, že mají zájem o komentovanou prohlídku budovy a vinic či degustaci řízenou některým ze členů týmu.