Přijali jsme děti s Downovým syndromem a nelitujeme

„Lékaři na nás tlačili, abychom syna dali s jeho zdravotním stavem do ústavu. Byl to nápor. Řešili jsme stále nemoci, běhali jsme po doktorech. V té době bylo ještě málo informací o těchto dětech. Kdybych před dvaceti lety věděla, co vím dnes, žilo by se nám snadněji. O umístění Tomáše mimo náš domov jsme však nikdy neuvažovali,“ vzpomíná paní Michaela.

Postupně se vše zklidnilo, doktorů bylo méně, Tomáš chodil do speciální školy. „Ve škole jsem potkávala maličkou holčičku s Downovým syndromem. Napadlo mě, že je možná někde takové dítě, které ale nemůže vyrůstat ve své rodině. Začala jsem přemýšlet o pěstounství. Jasno jsem měla v tom, že chci pečovat o dítě se stejným hendikepem, jako má můj syn. Vybavuji si ten den, kdy jsem se rozhodla,“ říká paní Michaela. Vše probrala s rodinou, její muž a děti souhlasili. Následně si podala žádost a spolu se svým mužem byli zařazeni do přípravy pěstounů. Od podání žádosti do přijetí nového dítěte uběhl necelý rok. „Je správné, že lidé procházejí přípravou. Projdou jen ti skutečně připravení a to je dobře. Jak pro děti, tak pro pěstouny. V rámci přípravy jsme navštívili dětský domov. Tam jsem zahlédla malého kluka s Downovým syndromem. Byl to Saša, ale tenkrát se ještě předpokládalo, že se vrátí do své původní rodiny,“ vypráví pěstounka.

„Jediné, z čeho jsem měla opravdu strach, bylo to, že mě neschválí. Ale vyšlo to. Domu jsme si přivezli krásnou tříletou Míšu. Když jsme ji poprvé navštívili v dětském domově, hned nám skočila do náruče. Po druhé jsme přijeli na více dnů, společně jsme se seznamovali, byl s námi i syn. Po třech dnech jsme si Míšu odváželi sebou.“ Pěstounskou dceru Míšu navštěvuje její původní rodina, otec a babička.

O dva roky později se Štěpánkovi rozhodli přijmout ještě jedno dítě. „Viděla jsem, že Míša potřebuje vrstevníka, je velmi živá, má ráda kolem sebe rušno, miluje děti. Opět jsme hledali dítě se stejnou diagnózou. Tentokrát jsme již nemuseli procházet přípravou, navštívil nás psycholog, posoudil, zda jsme připraveni na přijetí dalšího dítěte. Byla jsem opět pevně rozhodnutá, neměla jsem žádné pochyby.“ Do rodiny tak přibyl šestiletý Saša. Byl to ten malý kluk, kterého paní Štěpánková potkala v dětském domově během své přípravy na pěstounství. „Museli jsme toho se Sašou hodně dohnat. Téměř nemluvil, neuměl spoustu věcí, které by již zvládat měl. A stále doháníme. Saša má velikou radost ze všeho, co se mu podaří. Zároveň je velmi tvrdohlavý a potřebuje mít pevně nastavená pravidla. Dnes už mluví, vedu ho k tomu, aby dobře vyslovoval a rozuměli mu také ostatní. Děti s Downovým syndromem potřebují, aby byl každý den stejný, potřebují stabilitu a jistotu. Je to pro mě veliké štěstí, že je mám. Beru věci tak, jak přicházejí. Nikdy jsem nelitovala. Pěstounství mi zvedlo sebevědomí. Dnes přesně vím, co chci, a říkám si o to. Neztrácím čas, protože ho mám jen tak tak, abych vše stihla.“