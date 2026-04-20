Loňské rekordní skóre činilo 774 tun vybraných potravin a drogerie. Překoná letošní ročník tuto laťku? Do hry letos nastoupil také fotbalový klub SK Slavia Praha, který pomáhá dostat sbírku mezi širokou veřejnost a dodat celé kampani energii, sounáležitost a týmového ducha.
Zápas, který může nasytit
Jarní kolo Sbírky potravin přichází letos s výzvou Přihrajte pomoc lidem v nouzi. Kampaň staví na sportovní symbolice, férovosti a spolupráci, protože právě společným úsilím lze pomoci těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
Pomyslný výkop komunikace převzali fotbalisté Slavie. Jedno ze svých ligových utkání věnovali přímo Sbírce potravin a pojmenovali ho jednoduše: Zápas, který nasytí. Davy fanoušků dostaly možnost zapojit se do charitativní akce přímo před stadionem, ať už darováním potravin, nebo finančním příspěvkem.
Teď ale přichází hlavní zápas celorepublikové kolo Sbírky potravin, které se odehraje v sobotu 25. dubna ve všech zapojených obchodech.
Jak jít do toho?
Zapojit se je snadné. Stačí při běžném nákupu přihrát do košíku pár trvanlivých potravin nebo základní drogistické zboží a následně je za pokladnou odevzdat dobrovolníkům ze Sbírky potravin.
Mezi nejpotřebnější položky patří zejména těstoviny, rýže, konzervy, dětská výživa, trvanlivé mléko, olej nebo hygienické potřeby. Zkrátka vše, co kupuje běžně každý z nás.
Přispět bude možné i on-line nákupem u zapojených e-shopů nebo finančním darem.
Pomoc tam, kde je skutečně potřeba
Vybrané potraviny a drogerie putují prostřednictvím sítě potravinových bank k těm, kteří se bez pomoci ostatních jen těžko obejdou. Především k seniorům s nízkými příjmy, samoživitelům, rodinám v krizi, lidem bez domova i osobám se zdravotním postižením. Právě pro tyto skupiny může i zdánlivě běžný nákup představovat velkou zátěž a každá pomoc tak hraje důležitou roli.
Pro mnoho domácností představuje pomoc potravinových bank způsob, jak překlenout složité období a zachovat si důstojné podmínky pro každodenní život.
Distribuci zajišťují charitativní a sociální organizace, které dobře znají situaci v jednotlivých regionech a garantují, že pomoc dorazí přesně tam, kde je nejvíce potřeba.
Díky jejich práci se darované potraviny a hygienické potřeby dostávají rychle a účelně k lidem, kterým mohou skutečně ulevit v náročné životní situaci.
Poděkování patří dobrovolníkům
Sbírka potravin stojí na tisících dobrovolníků po celé republice. Studentům, zaměstnancům firem, členům neziskových organizací i jednotlivcům, kteří sbírce věnují svůj čas a energii, patří velké poděkování. Právě oni jsou nepostradatelnou součástí celé akce. Přebírají potravinové dary v prodejnách, řeší následnou logistiku i distribuci pomoci.
Překonáme společně rekord?
V loňském roce se podařilo vybrat rekordních 774 tun potravin a drogerie. Zda se tuto hranici podaří letos překonat, záleží na každém z nás. Pomoc přitom může být velmi jednoduchá. Stačí při nákupu přihodit jednu či dvě položky navíc a darovat je těm, kteří je opravdu potřebují.
Přihrajte pomoc lidem v nouzi. I malý nákup může znamenat velkou pomoc.