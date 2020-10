Přidejte se do týmu jedné z nejlepších firem ve Středočeském kraji

Toto krásné umístění vnímáme velmi pozitivně a bereme ho jako zhodnocení dlouhodobé práce s našimi zaměstnanci. Zejména v dnešní turbulentní a nejisté době je firma stále v plném běhu. Celosvětová koronavirová pandemie sice trochu přibrzdila v rychlejším rozvoji i nás, nicméně dále rosteme jak na úrovni poboček, tak na úrovni nových zakázek.

V rámci našich aktuálních náborových kampaní se našim budoucím zaměstnancům snažíme vysvětlit, na čem je naše společnost založená, jak se o zaměstnance staráme a co je u nás může čekat.

Našimi hlavními tématy jsou stabilita, bezpečnost a tým.

Proč zrovna tato tři témata?

Stabilita přesně vystihuje to, jak jako firma fungujeme. Jsme japonská společnost, která myslí na dlouhodobost všeho, co děláme. Není tedy překvapením, že více než třetina z našich současných 672 zaměstnanců u nás pracuje déle než 5 let, 44 z nich jsou s námi dokonce déle než 15 let. Zejména v dnešní nejisté době bychom chtěli nabídnout zajímavé pozice a uplatnění lidem, kteří byli současnou situací nuceni svá pracovní místa opustit. Přidají-li se k nám, čeká je stabilní práce v odvětví, které dnes zažívá boom.

Bezpečnost u nás vždy byla na předním místě. Mnoho z našich kolegů, kteří mají zkušenosti z jiných firem, je u nás příjemně překvapeno z toho, jak bezpečná, čistá a příjemná naše pracoviště jsou. To se týká jak našich moderních skladových provozů, tak kancelářských prostor. Za poslední půlrok se u nás téma bezpečnosti stalo prioritou číslo jedna. Maximální důraz klademe na prevenci nemocí, naši zaměstnanci mají k dispozici dostatečné množství dezinfekce, roušek a v rámci zaměstnaneckých benefitů se staráme o to, aby měli i dostatek vitamínů nebo možnost se v případě zájmu nechat na náklady zaměstnavatele proočkovat. Samozřejmostí jsou pak kvalitní ochranné pracovní pomůcky a prevence úrazů na pracovišti.

Tým byl pro nás vždy základním kamenem. Dokážeme ocenit výkony jednotlivců, ale jsme si dobře vědomi toho, že jako tým dosáhneme dlouhodobě lepších výsledků. Pro naše nové kolegy to mimo jiné znamená i to, že nemusí mít obavy, že by je někdo „hodil do vody”. Jejich znalosti a dovednosti při nástupu nemusí být perfektní. Máme zkušené kolegy, kteří se o nováčky postarají, vše jim vysvětlí a pomohou jim potřebné znalosti a kvalifikace získat. V rámci naší společnosti je samozřejmě možné také kariérně růst. Máme mnoho zaměstnanců, kteří se za velmi krátkou dobu dokázali kariérně posunout do pozic vedoucích.



V posledních dnech a týdnech jste si mohli všimnout našich náborových letáků, billboardů a inzerátů. Ano, i v této složité době hledáme do našeho týmu nové kolegy. Nejvíce jich aktuálně hledáme pro naše logistické sklady v Ovčárech u Kolína, kde nabízíme uplatnění především zájemcům o skladnické pozice. Rosteme však i na našich ostatních pobočkách jak ve Středočeském kraji, tak v celé České republice a na Slovensku. Našim zaměstnancům nabízíme širokou škálu benefitů.



Logistika dnes zažívá boom, využijte ho i vy a přidejte se k nám. Stačí napsat na nabor@cz.yusen-logistics.com nebo zavolat na +420 736 751 454, a rádi vám sdělíme bližší informace.

Ondřej Rak, HR manažer Yusen Logistics (Czech) s.r.o.