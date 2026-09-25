Přichází Kaufland Card XTRA a s ní nové odměny a ještě snazší šetření

Komerční sdělení

Kaufland Card XTRA

Komerční sdělení

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Nákupy v Kauflandu dostávají nový rozměr. Dosavadní věrnostní karta přichází v modernější podobě jako Kaufland Card XTRA a pro zákazníky má připravenou řadu novinek. Program nabízí nové prostředí pro každodenní nákupy, XTRA odměny za nasbírané body a slevy dle nákupních zvyklostí každého uživatele.

Nová sekce XTRA odměny: Vyměňte body za produkty

Největším tahákem programu je nová sekce XTRA odměny přímo v mobilní aplikaci. Nasbírané body už totiž neslouží jen ke slevám. V aplikaci si za ně nově aktivujete odměnu na konkrétní produkt, který získáte zcela zdarma. Nabídka produktů se v aplikaci pravidelně obměňuje a během jednoho nákupu lze využít více různých XTRA odměn. Po nákupu se produkt mezi XTRA odměnami objeví znovu, takže si své oblíbené produkty můžete dopřávat opakovaně.

Sbírejte body desetkrát rychleji

Zásadní novinkou je také nový přepočet bodů, který potěší i ty, kteří vyrazí na drobné nákupy. Zatímco dříve bylo potřeba pro získání jednoho bodu utratit 100 korun, nově zákazníci dostanou věrnostní bod již za každých utracených 10 korun. Kaufland Card XTRA se tak vyplatí i při drobném nákupu – třeba při ranní zastávce pro čerstvé pečivo. Body na účtu tak přibývají daleko rychlejším tempem a cesty k odměnám jsou znatelně kratší.

Přehled o úsporách i nabídky na míru

Celé prostředí aplikace navíc sází na maximální přehlednost. Přímo na úvodní obrazovce se po nákupu zobrazí banner s utracenou částkou, získanými body i přesnou sumou, kterou zákazník díky věrnostní kartě ušetřil. Kromě bezplatných produktů v aplikaci i nadále zůstávají oblíbené slevové kupóny na celé nákupy, soutěže o zajímavé ceny či výhody u partnerů.

Vše, co potřebujete vědět o nové Kaufland Card XTRA

Přechod na vylepšený věrnostní program je maximálně pohodlný a přináší řadu skvělých výhod. Na co se můžete těšit a jak nové funkce využít naplno?

Žádná nová registrace vás nečeká

Pokud už Kaufland Card používáte, máte hotovo. Jakmile proběhne aktualizace aplikace, váš účet se automaticky překlopí do nové verze Kaufland Card XTRA bez jakéhokoliv nastavování.

O své nasbírané body nepřijdete

Změna systému neznamená start od nuly. Všechny vaše dosavadní body i odměny vám zůstávají a po aktualizaci se automaticky převedou do nového programu.

A pokud aplikaci Kaufland ještě nemáte, stačí si ji stáhnout z App Store nebo Google Play a všechny nové výhody XTRA můžete začít využívat hned při příštím nákupu.

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