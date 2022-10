Přibývá lidí s oční vadou. Proč chodit pravidelně na měření zraku?

Až 60 procent světové populace trpí nějakou oční vadou a počet lidí, které trápí problémy se zrakem, strmě narůstá. V dnešní době oči více namáháme nejen při dlouhodobé práci na počítači, za sníženého osvětlení, ale i při práci v uzavřených a klimatizovaných prostorách. Dochází pak ke zhoršenému vidění, pocitu unavených či podrážděných očí. Každoročně se snižuje i věk lidí, které trápí nějaká oční vada. Bohužel většina lidí ale navštíví optometristu nebo očního lékaře, až když začnou pociťovat problémy.

Zrak je pro člověka nejdůležitějším smyslem. Díky němu přijímáme až 80 % informací. V průběhu života se nám zrak vyvíjí a měli bychom o něj pečovat. Na vyšetření k očnímu lékaři či optometristovi bychom měli chodit alespoň jednou za dva roky, ve věku nad 40 let by to mělo být jednou ročně. V tomto věku začíná lidské oko hůře zaostřovat nablízko, což se projevuje rozmazaným viděním při čtení, případně únavou očí a bolestmi hlavy. Každoroční vyšetření se doporučuje i kvůli včasnému odhalení onemocnění souvisejících s věkem, například makulární degenerace, šedý nebo zelený zákal.

Velké procento lidí má preventivní prohlídky spojené s nepříjemnými či bolestivými pocity. Vyšetření zraku je ale velmi šetrné. Měření zraku trvá v průměru 20 min a je naprosto bezbolestné. Optometrista s vámi nejprve probere váš zdravotní stav a případnou dosavadní brýlovou korekci. Poté přijde na řadu přístrojové měření, kde jsou vám naměřeny dioptrie, zakřivení rohovky a další hodnoty. Následuje měření dioptrií pomocí optotypu a zkušebních obrub. Na základě několika testů vám budou vyhodnoceny přesné dioptrie. Součástí měření je i kontrola předního segmentu oka na štěrbinové lampě. Ta odhalí možné příznaky očních onemocnění či jiných abnormalit, které jsou potřeba konzultovat s očním lékařem. Tím je vyšetření ukončeno. Následně už s vámi optik vybere vhodné brýlové čočky, obruby a případně probere další možnosti korekce zraku.

V očních optikách Gemini je měření zraku ZDARMA. Objednejte se k nám jednoduše online na čas, který vám bude vyhovovat.