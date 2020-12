Při platbě on-line nově postačí jen mobil

Nákupy na internetu teď mohou být ještě pohodlnější. Pokud jste si oblíbili nakupování z pohodlí domova, nejspíš vám na něm vyhovuje jeho rychlost a pohodlnost. Místo pobíhání z jednoho obchodu do druhého jen překlikáváte myší.

Dosud jste ale v určité chvíli i tak museli vstát od počítače, a to když bylo k dokončení nákupu nutné zadat do platební brány údaje z vaší karty, kterou jste si – opět – předem nepřipravili, abyste ji měli přímo po ruce. Ponechme stranou, že hledání karty se mnohdy protáhlo, protože jste ji nemohli najít, takže vám vypršel čas pro dokončení platby. I když totiž přesně víte, kde ji máte, stejně je to zdržení. mBank nyní přidala do mobilní aplikace novou funkci, díky které můžete odkrýt údaje karty jednoduše v mobilu. Ten totiž na rozdíl od ní máme v dnešní době všichni po ruce, nebo dokonce v ní prakticky neustále. Shánění dárků na internetu a obecně nakupování tímto způsobem je tak nyní mnohem pohodlnější a rychlejší než dříve.

„Naši klienti si zvykli na pohodlné placení mobilem u pokladny, díky kterému už nemusejí v peněžence lovit kartu, jak tomu bývalo dříve. Jsme rádi, že jim mobil, který má každý u sebe téměř neustále, nově postačí také při platbách na internetu. Stačí se jen přihlásit do mobilní aplikace a odkrýt si údaje karty, tedy její číslo, datum exspirace i kód CVV,“ říká Michal Staněk, produktový specialista platebních karet mBank. Údaje se odkryjí po zadání PINu k mobilní aplikaci a pokud je sami neskryjete, stane se tak po uplynutí jedné minuty automaticky.

Novou funkci ocení i klienti, kteří čekají na doručení karty v plastové podobě, ale už by s ní chtěli nebo potřebovali platit u obchodníků. I její údaje lze totiž odkrýt v mobilní aplikaci banky. Následně je už jen stačí zadat do jakékoliv elektronické peněženky dostupné na českém trhu a ihned začít platit mobilem či hodinkami nebo jimi vybírat peníze z bankomatu.

Mobilní aplikace mBank vám navíc umožní celou řadu dalších úkonů. Můžete si například změnit výši limitu, spojit se se svým bankéřem či si sjednat půjčku. mBank jde zkrátka s dobou. Využívejte možností současnosti i vy!

