Přes 600 tisíc z losu Paraple podpoří terénní péči

Komerční sdělení

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Dalších 621 852 korun z charitativního losu Paraple od Allwynu poputuje na terénní sociální rehabilitaci Centra Paraple. Odborníkům umožní pomáhat lidem po poranění míchy přímo v prostředí, kde každý den žijí.

Návrat do běžného života nekončí odjezdem z rehabilitačního centra. Skutečné výzvy přicházejí až doma. Právě proto poputuje další část výtěžku z charitativního stíracího losu Paraple od společnosti Allwyn Česko na terénní práci Centra Paraple.

Každý zakoupený charitativní los Paraple pomáhá financovat služby, které lidem po poranění míchy usnadňují návrat do aktivního života. Podpora umožňuje rozvíjet pobytové programy, poskytovat individuální podporu klientům přímo v jejich domácím prostředí, modernizovat zázemí, zajišťovat přímou péči o klienty i rozvíjet aplikovaný výzkum zaměřený na zlepšování kvality života lidí po poranění míchy.

„Dlouhodobé partnerství s Centrem Paraple je pro nás důkazem, že i zdánlivě malý příspěvek může mít skutečný dopad. Díky charitativnímu losu Paraple mohou naši zákazníci pomáhat lidem po poranění míchy při zvládání každodenních výzev a my máme radost, že společně podporujeme služby, které mají konkrétní a dlouhodobý přínos,“ říká manažerka kategorie stíracích losů ve společnosti Allwyn Česko Eva Nováková.

Pomoc přímo v domácím prostředí

Aktuální výtěžek ve výši 621 852 korun poputuje na rozvoj terénní sociální rehabilitace Centra Paraple. Ta umožňuje odborníkům poskytovat lidem po poranění míchy podporu přímo v jejich domácím prostředí, a to od prvního sociálního šetření přes nácvik soběstačnosti až po pomoc s návratem do zaměstnání nebo studia.

Při první návštěvě sociální pracovníci společně s ergoterapeutem mapují životní situaci klienta, jeho bydlení, zdravotní stav, možnosti studia či práce i cíle, kterých chce v rámci rehabilitace dosáhnout. Součástí služby jsou také telefonické a online konzultace nebo propojení klientů s dostupnými službami v místě jejich bydliště.

Centrum Paraple v rámci terénní práce každoročně navštíví přibližně 60 klientů během zhruba 90 výjezdů.

„Nejčastěji s klienty řešíme nácvik soběstačnosti, přesuny, využívání kompenzačních pomůcek, bezbariérové bydlení, sociální zabezpečení nebo například návrat do zaměstnání. Některé záležitosti lze konzultovat na dálku, řada situací ale vyžaduje osobní návštěvu. Díky terénní sociální rehabilitaci můžeme klienty podpořit přímo tam, kde žijí a kde řeší své každodenní výzvy,“ říká Monika Sobotková, vedoucí sociálních pracovníků Centra Paraple.

Dlouhodobá spolupráce přinesla přes 4 miliony

Dlouhodobé partnerství společnosti Allwyn a Centra Paraple přináší podporu tam, kde je právě nejvíce potřeba. Jen v průběhu roku 2025 putovalo prostřednictvím charitativního losu Paraple na činnost centra více než 4 miliony korun.

Finance postupně pomohly spolufinancovat klientské pobyty, rozšířit zázemí centra, podpořit přímou péči o klienty i aplikovaný výzkum zaměřený na zlepšování kvality života lidí po poranění míchy. Aktuální výtěžek navazuje na tuto dlouhodobou spolupráci a nově podpoří rozvoj terénní sociální rehabilitace.

Pomáhat můžete i vy. Los Paraple je dostupný na více než 8 000 prodejních místech Allwynu po celém Česku i jako online los.

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