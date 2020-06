Přeprava nákladů, osob, logistika i servis... to všechno je TQM

Jen málo společností se může pochlubit, že v oblasti dopravy kontinuálně působí už více než sedmdesát let. TQM – holding s.r.o. je ryze česká dopravní společnost z Opavy a v současnosti zaměstnává více než 300 zaměstnanců. Na trhu se etabluje čtyřmi produkty, a to nákladní dopravou, osobní dopravou, servisní činností a logistikou.

NÁKLADNÍ DOPRAVA společnosti působí v rámci celé Evropy a států bývalého Sovětského svazu. Vlastní pravidelně modernizovaný vozový park dnes skýtá cca 120 vozových jednotek dbajících nejen na potřeby zákazníka, životní prostředí, ale i na komfort řidiče. Celá činnost je řádně krytá příslušnými pojistkami do jakékoli hodnoty zboží. Významnou a nezanedbatelnou součástí nákladní dopravy je také spedice a již desátým rokem je TQM součástí logistického družstva FOFR, které spolu s dalšími sedmi dopravními společnostmi vytvořilo v rámci ČR a SK expresní přepravní systém kusových zásilek. Zde se o nákladní dopravě TQM dozvíte více ZDE.

Část flotily nákladní dopravy před Logistickým centrem TQM v Opavě. Foto: TQM – holding s.r.o.

Logistika je dnes základ každodenního života

Nedílnou součástí dopravy se stala LOGISTIKA, v rámci které společnost mj. vybudovala moderní Logistické centrum o rozloze 19 000 m² s komplexními logistickými službami, kde je v samostatně klimatizovaných halách pro zákazníka k dispozici bezpečnostní a protipožární systém, regulace teplotního režimu, certifikované měření teploty, vysoké hygienické standardy splňující farma-kvalitu atd. Máme volné skladové kapacity! Neváhejte nás poptat ZDE.



Jeden ze skladů Logistického centra TQM v Opavě. Foto: TQM – holding s.r.o.

Přeprava osob se neustále rozvíjí

Dalším segmentem společnosti je OSOBNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA. Do června roku 2020 zajišťovala TQM pravidelnou přepravu osob v Severomoravském kraji a od roku 2021 zahájí dopravní obslužnost veřejnosti nově v rámci příměstské linkové autobusové dopravy ve Zlínském kraji na období 10 let. Doplňkovou službou této činnosti je nepravidelná zájezdová doprava, návozy zaměstnanců např. do průmyslových zón, náhradní doprava pro České dráhy apod. Flotila autobusů značky SOR a IVECO vždy splňuje nejpřísnější normy, ať už pro pohodlí cestujících, řidičů, pro ekologii či přísná zadávací kritéria výběrových řízení. Zajímá vás více? Více najdete ZDE.



Část flotily osobní dopravy TQM.

Bez opravárenství se to neobejde

Samostatnou kapitolou je SERVISNÍ ČINNOST v sídle společnosti, kde jsou opravovány autobusy, nákladní vozidla, speciální technika a v neposlední řadě v rámci tzv. Truck centra firma provozuje Bosch Car servis, který je vybavený kompletní technologií pro opravu všech vozů, především osobních a dodávkových. Zde najdete i špičkovou diagnostiku, geometrii náprav nebo prodej náhradních dílů. Kvalifikovaný a proškolený personál provádí mj. servisní prohlídky i na nových vozidlech v záruce jako v autorizovaných servisech. Další servisní místa pro opravy autobusů nově vznikla v Krnově, Bruntále a Novém Jičíně. Vyzkoušejte např. náš servis osobních vozidel - více info ZDE.



Servis osobních vozidel – Bosch Car servis v sídle TQM v Opavě. Foto: TQM – holding s.r.o.

Společnost TQM – holding s.r.o. je aktivním členem mnoha dopravních asociací, sdružení a svazů a samozřejmostí je pro ni řízení činností v souladu s platnou legislativou a normou kvality ISO 9001:2015.



