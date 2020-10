Přemýšlíte, jak ušetřit? Co třeba výměnou oken za nejlepší ceny

Proč vyměnit okna na podzim? S novými okny se samozřejmě zlepší tepelná i zvuková izolace v domech a bytech, a to okamžitě po jejich výměně. To v praxi znamená i okamžitou úsporu v domácím rozpočtu za vytápění. A přesto bude doma teplo. Dalším důvodem, který hraje podzimu do karet, je fakt, že na podzim stále ještě není taková zima, ale ani horko, takže výměna oken není nepříjemná. Přece jen, při venkovní teplotě nad -10° Celsia může být výměna oken pro zákazníka nekomfortní. A v neposlední řadě může být výměna oken i součástí předvánočního úklidu.

Důležité je v případě, že se rozhodnete okna měnit, obrátit se na profesionály, tedy firmu, o které si snadno můžete zjistit reference, jejíž zaměstnanci dokáží poradit, ale především, okna vám namontují skuteční odborníci. Špatná montáž dokáže totiž okna znehodnotit. Takové firmy pak často nabízejí i odborný následný servis.

Profesionálové ze Sulko

S nejlepší nabídkou v historii společnosti Sulko můžete na podzim ušetřit hned několikrát. Pokud si zakoupíte nová okna, nejen, že ušetříte za náklady na vytápění, ale navíc získáte nárok na další slevy prostřednictvím poukazů. Do konce listopadu nabízejí v Sulku trojsklo za cenu dvojskla a navíc rozdávají slevové poukazy na stínicí techniku a sekční garážová vrata v hodnotě až 15 000 Kč. Těšit se tak budete nejen z levnějších oken, ale zároveň ušetříte i na dalších produktech, které má Sulko ve svém portfoliu.

Zvýhodněná nabídka platí do 30. listopadu.

Požadovaná okna u společnosti Sulko samozřejmě nejen zakoupíte, ale zároveň nabízí i profesionální montáž bez dalších starostí. O své produkty a spokojenost zákazníků společnost dbá, proto nabízí kompletní servis plastových, hliníkových a dřevěných oken a dveří.

Výrobou a montáží oken a dveří se společnost zabývá od roku 1993 a za tu dobu v České republice i v zahraničí získala tisíce zákazníků. SULKO je ryze českou rodinnou společností, která staví na tradičních hodnotách a zároveň se snaží být na špici v oblasti kvality a technologické vyspělosti produktů. Nabízí ucelený systém řešení otvorových výplní pro náročné zákazníky v rodinných, bytových i panelových domech, dodává své produkty do administrativních a komerčních budov i škol, a to jak doma, tak i napříč Evropou.

