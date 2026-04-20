Premium banking potřebuje víc než jen soukromí

Komerční sdělení
Diskrétní rozhovory, plné soustředění a otevřené pracovní prostředí. Jak tyto požadavky skloubit v moderním bankovním prostředí?

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

V prostředí prémiového bankovnictví se nevede běžná konverzace. Probíhají zde rozhovory o investicích, rodinném majetku nebo dlouhodobých strategiích, které vyžadují maximální důvěru, klid a soustředění. Kvalita těchto jednání přitom není dána jen odborností bankéře, ale také prostředím, ve kterém probíhají.

Zatímco tradičně se podobné schůzky odehrávaly v uzavřených kancelářích, současné banky stále častěji přecházejí na otevřená pracovní prostředí. Ta podporují spolupráci a flexibilitu, ale sama o sobě nenabízejí dostatečné podmínky pro diskrétní a nerušená jednání.

Jak skloubit open office a důvěrná jednání

Klíčovou otázkou dnešních bank tak není, zda mít otevřený nebo uzavřený prostor, ale jak oba přístupy efektivně propojit. Řešením se stává vytváření tzv. privátních zón přímo uvnitř open office, to znamená míst, která poskytují klid a soukromí bez nutnosti stavebních zásahů.

Takový přístup zvolila například ČSOB, kde vznikla dedikovaná zóna určená pro klientská jednání. Prostor je navržen tak, aby umožňoval důvěrné rozhovory bez rušení okolím a zároveň nenarušoval otevřený charakter kanceláře. Zónu tvoří akustické boxy SUMMIT pro čtyři až osm osob od společnosti SilentLab, které fungují jako samostatné, plně vybavené místnosti bez potřeby stavebních úprav.

„Diskrétnost je pro nás zásadní. V boxu můžeme s klienty řešit citlivá témata bez obav, že by nás někdo slyšel, a zároveň nejsme rušeni okolím,“ popisuje zkušenost jeden z pracovníků pobočky.

Focus jako klíčový faktor rozhodování

V premium bankingu však nejde jen o soukromí. Stejně důležitá je schopnost plného soustředění. Právě v klidném prostředí vznikají rozhodnutí, která mají dlouhodobý dopad, ať už jde o investiční strategie, správu majetku nebo plánování budoucnosti.

Prostor, který eliminuje hluk, vizuální rušení a únavu, umožňuje nejen otevřenější komunikaci, ale i kvalitnější rozhodování. Ticho tak není luxusem, ale pracovním nástrojem.

Flexibilita místo zdí

Další zásadní změnou je přístup k samotnému prostoru. Klasické zasedací místnosti jsou pevnou součástí dispozice a jejich úprava je nákladná a časově náročná. Moderní řešení, jako jsou akustické boxy od SilentLab, proto staví na flexibilitě – možnost prostor přesouvat, upravovat a přizpůsobovat aktuálním potřebám.

To umožňuje bankám reagovat na změny v týmech, provozu i očekávání klientů bez nutnosti stavebních zásahů. Investice do prostoru se tak nestává fixním nákladem, ale dlouhodobě využitelným řešením.

Kancelář jako ekosystém

Současný trend ve workplace designu směřuje od jednotlivých místností k promyšlenému systému různých typů pracovních zón. Vedle prostor pro klientská jednání vznikají menší zóny pro individuální práci, telefonáty nebo rychlé interní konzultace.

Tento princip, často označovaný jako Office landscaping, umožňuje zaměstnancům využívat prostor podle aktuální potřeby a zároveň zvyšuje efektivitu celého pracovního prostředí.

Technologie, které podporují výkon

Důležitou roli hraje i kvalita vnitřního prostředí. Přirozené světlo, dostatek čerstvého vzduchu nebo možnost individuálního nastavení podmínek mají přímý vliv na soustředění i celkový komfort během jednání.

Moderní pracovní prostory proto integrují technologie, které tyto podmínky zajišťují, od osvětlení blízkého dennímu světlu přes efektivní ventilaci až po systémy pro rezervaci a správu využití místností.

Více než jen prostor

Příklad ČSOB ukazuje, že i v open office lze vytvořit prostředí odpovídající nárokům premium bankingu. Ne pomocí zdí, ale díky promyšlenému přístupu k prostoru a řešením, která přináší například SilentLab.

Kancelář se tak postupně mění z pouhého pracovního místa na nástroj, který aktivně podporuje kvalitu služeb, důvěru i rozhodování. A právě v tom spočívá její skutečná hodnota – dnes i v budoucnu.

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.