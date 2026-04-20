Premium banking potřebuje víc než jen soukromí

V prostředí prémiového bankovnictví se nevede běžná konverzace. Probíhají zde rozhovory o investicích, rodinném majetku nebo dlouhodobých strategiích, které vyžadují maximální důvěru, klid a soustředění. Kvalita těchto jednání přitom není dána jen odborností bankéře, ale také prostředím, ve kterém probíhají.
Zatímco tradičně se podobné schůzky odehrávaly v uzavřených kancelářích, současné banky stále častěji přecházejí na otevřená pracovní prostředí. Ta podporují spolupráci a flexibilitu, ale sama o sobě nenabízejí dostatečné podmínky pro diskrétní a nerušená jednání.
Jak skloubit open office a důvěrná jednání
Klíčovou otázkou dnešních bank tak není, zda mít otevřený nebo uzavřený prostor, ale jak oba přístupy efektivně propojit. Řešením se stává vytváření tzv. privátních zón přímo uvnitř open office, to znamená míst, která poskytují klid a soukromí bez nutnosti stavebních zásahů.
Takový přístup zvolila například ČSOB, kde vznikla dedikovaná zóna určená pro klientská jednání. Prostor je navržen tak, aby umožňoval důvěrné rozhovory bez rušení okolím a zároveň nenarušoval otevřený charakter kanceláře. Zónu tvoří akustické boxy SUMMIT pro čtyři až osm osob od společnosti SilentLab, které fungují jako samostatné, plně vybavené místnosti bez potřeby stavebních úprav.
„Diskrétnost je pro nás zásadní. V boxu můžeme s klienty řešit citlivá témata bez obav, že by nás někdo slyšel, a zároveň nejsme rušeni okolím,“ popisuje zkušenost jeden z pracovníků pobočky.
Focus jako klíčový faktor rozhodování
V premium bankingu však nejde jen o soukromí. Stejně důležitá je schopnost plného soustředění. Právě v klidném prostředí vznikají rozhodnutí, která mají dlouhodobý dopad, ať už jde o investiční strategie, správu majetku nebo plánování budoucnosti.
Prostor, který eliminuje hluk, vizuální rušení a únavu, umožňuje nejen otevřenější komunikaci, ale i kvalitnější rozhodování. Ticho tak není luxusem, ale pracovním nástrojem.
Flexibilita místo zdí
Další zásadní změnou je přístup k samotnému prostoru. Klasické zasedací místnosti jsou pevnou součástí dispozice a jejich úprava je nákladná a časově náročná. Moderní řešení, jako jsou akustické boxy od SilentLab, proto staví na flexibilitě – možnost prostor přesouvat, upravovat a přizpůsobovat aktuálním potřebám.
To umožňuje bankám reagovat na změny v týmech, provozu i očekávání klientů bez nutnosti stavebních zásahů. Investice do prostoru se tak nestává fixním nákladem, ale dlouhodobě využitelným řešením.
Kancelář jako ekosystém
Současný trend ve workplace designu směřuje od jednotlivých místností k promyšlenému systému různých typů pracovních zón. Vedle prostor pro klientská jednání vznikají menší zóny pro individuální práci, telefonáty nebo rychlé interní konzultace.
Tento princip, často označovaný jako Office landscaping, umožňuje zaměstnancům využívat prostor podle aktuální potřeby a zároveň zvyšuje efektivitu celého pracovního prostředí.
Technologie, které podporují výkon
Důležitou roli hraje i kvalita vnitřního prostředí. Přirozené světlo, dostatek čerstvého vzduchu nebo možnost individuálního nastavení podmínek mají přímý vliv na soustředění i celkový komfort během jednání.
Moderní pracovní prostory proto integrují technologie, které tyto podmínky zajišťují, od osvětlení blízkého dennímu světlu přes efektivní ventilaci až po systémy pro rezervaci a správu využití místností.
Více než jen prostor
Příklad ČSOB ukazuje, že i v open office lze vytvořit prostředí odpovídající nárokům premium bankingu. Ne pomocí zdí, ale díky promyšlenému přístupu k prostoru a řešením, která přináší například SilentLab.
Kancelář se tak postupně mění z pouhého pracovního místa na nástroj, který aktivně podporuje kvalitu služeb, důvěru i rozhodování. A právě v tom spočívá její skutečná hodnota – dnes i v budoucnu.