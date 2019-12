Přelom roku je pro logistické společnosti zátěžovým testem

Nárůst online nákupů spotřebitelů v České republice se odráží v sezónních výkyvech v objemu přeprav zajišťovaných logistickými společnostmi. Zejména před Vánocemi se zvyšuje jak počet B2C zakázek, tak i tlak na včasné a spolehlivé doručení. „Před Vánocemi dochází každoročně k nárůstu objemu zásilek, které odbavujeme. Například počet těch, které jsme v Gebrüder Weiss odbavili letos v listopadu, je o více než 20 procent vyšší než v srpnu, přičemž hmotnost přepraveného zboží narostla o 6,3 procenta. V posledních letech se u nás stále více projevuje rozmach online nákupů, s nímž přirozeně roste objem B2C přeprav na koncové zákazníky. Skladba zásilek je také mimořádně rozmanitá, ať už se to týká rozměrů a váhy nebo způsobů zacházení s některými, například křehkými, druhy zboží. Právě tato část předvánočních rozvozů vykazuje také největší sezónní výkyvy, které začínají na Black Friday a vrcholí před Štědrým dnem,“ uvádí Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu přepravní společnosti Gebrüder Weiss ČR.

Prosincovému vrcholu logistické sezóny přitom předchází nárůst objemů od konce letního období. „Podstatná část spotřebního zboží nebo oblečení se v současnosti vyrábí v Asii, zejména v Číně. Již koncem léta tedy registrujeme nárůst v kontejnerové přepravě. Právě v kontejnerech se totiž do České republiky, potažmo Evropy, dostává většina zboží, které o několik měsíců později skončí pod vánočním stromkem,“ vysvětluje Jan Kodada. Nárůsty prodejů podpořené řadou maloobchodních aktivit podpory prodeje, jako je Black Friday, Cyber Monday nebo novoroční výprodeje, jsou tak masivní, že se pro logistický průmysl stává přelom roku nejdůležitějším obdobím z obchodního hlediska. „V podstatě se dá říci, že obrat online obchodů od začátku října do konce ledna následujícího roku se vyrovná obratu za zbývajících osm měsíců. Tomu je potřeba včas přizpůsobit kapacitu logistických společností. Často se to týká i počtu lidí, manipulační techniky a vozidel zejména pro oblast B2C přeprav, tedy doručování koncovým uživatelům,“ říká Jan Kodada.

Vrchol přepravní sezóny je také zátěžovým testem odolnosti vůči stresu pro všechny, kdo v logistice pracují. „Zakázek je v posledních týdnech před Vánocemi enormní množství. Každodenní vykládky, překládky a rozvozy zboží běží plným tempem, logistické terminály pracují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nízké teploty, snížená viditelnost, déšť, sněžení, uzavírky a stav silnic nebo silný provoz komplikují práci našim řidičům a dispečinkům, zákaznické call centrum přijímá a vyřizuje denně stovky telefonátů a e-mailů. Společnosti jako Gebrüder Weiss jsou ale na toto období roku připraveny a všichni děláme maximum pro to, aby se všechny zásilky, zboží a dárky dostaly na místo svého určení v pořádku a včas,“ uzavírá Jan Kodada.

V České republice zaměstnává společnost Gebrüder Weiss na 367 zaměstnanců. Poskytuje tuzemské a mezinárodní pozemní přepravy, leteckou a námořní přepravu, skladovou logistiku a komplexní logistická řešení šitá na míru.