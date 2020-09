Překvapí vás, kolik vysokoškoláků se účastní speed datingu

Bez prozrazení svého celého jména, bez výmluv a omluv. To je speed dating.

Kolem rychlých seznamek koluje spousta mýtů. Ten nejčastější je, že seznamky jsou pro zoufalce, kteří nejsou schopni si najít partnera v přirozeném prostředí. Realita ale hovoří jinak. Například v jedné z největších speed datingových agentur v České republice - Smart Dating - má dokonce 85 % účastníků vystudovanou vysokou školu a mnozí se mohou chlubit zajímavými profesemi. „Už jsme u nás měli piloty, letušky, lékaře i špičkové manažery. Důvod je prostý. Jsou to lidé s omezenými možnostmi seznamovat se v přirozeném prostředí,“ vysvětluje Dominika Kovářová, moderátorka seznamovací agentury Smart Dating, a dodává: „Rychlé rande je způsob, jak propojit lidi, kteří by se jinak těžko našli. Našim úkolem je vytvořit jim příjemné a bezpečné zázemí a zbytek už je na nich.“

Za hodinu a půl stihnete až 10 rande

Organizačně celou akci zajišťuje agentura a přítomná moderátorka. Účastníci tedy nemusejí mít žádné zkušenosti. Stačí přijít a být otevřený novým zážitkům.

Každá agentura má stanovena trochu jiná pravidla (například v počtu účastníků nebo délce společně strávených minut), ale princip je stejný. Po příchodu účastníků probíhá krátké přivítání (ty lepší agentury přítomným nabízejí welcome drink) a přítomné ženy usednou za stolečky označené číslem. Každý účastník rychlého rande dostane složky, v nichž se dočte základní informace o protějšcích, které potká. Žádné informace však zcela neodhalí identitu protějšků.

Složky bývají rozděleny na dvě části. První část je určena pro osobní poznámky (neodevzdávají je) a do druhé části uchazeči označují k jednotlivým účastníkům ANO nebo NE. Tedy zda se s přítomným člověkem pod danou přezdívkou (či číslem, případně křestním jménem) chtějí ještě někdy potkat, nebo nechtějí. Pokud dojde ke vzájemné shodě (ANO – ANO), propojí agentura oba účastníky prostřednictvím sdělení kontaktů. Zda se tento pár ještě někdy potká a za jakých podmínek, už záleží pouze na nich. Pokud ke shodě nedojde (jeden z účastníků nebo oba dva označí NE), agentura garantuje, že kontakty zůstanou utajeny.

„Nejlepší na speed datingu je reálné setkání. To on-line seznamky nikdy nemohou nabídnout. Přímý kontakt je prostě přímý kontakt. Žádné falešné profily ani fotky vylepšené Photoshopem,“ říká Nicole Blumentritová, moderátorka agentury Smart Dating. Důležitost osobního setkání potvrzuje i psycholožka Romana Mazalová: „Člověk se rodí s instinkty. Vycítíme, co je pro nás dobré a co nikoliv. Jak se někdy populárně říká, partner nám prostě musí „vonět“. A i když nám tyto mechanismy mohou připadat primitivní a povrchní, nic to nemění na tom, že fungují. Osobní kontakt při seznamování nic nenahradí.“

Máte 5 minut na volbu životního partnera

Čím je člověk starší, tím více na něj doléhá tíha volby vhodného partnera jakožto jednoho z nejdůležitějších životních rozhodnutí. Speed dating vám umožní se při seznamování uvolnit, nemít žádná očekávání, prostě anonymně přijít do kavárny, pobavit se a třeba někoho potkat. A třeba taky ne. A to je na tom to nejhezčí. Nemít očekávání a jen přijmout, co takový nezávazný večer nabídne. Speed dating oprošťuje od obvyklých trapných momentů, jako je obava, že nebudu vědět, co říct anebo jak někoho slušně odmítnout.

A jak vlastně probíhá samotný večer?

Během speed datingu ženy po celou dobu sedí u svých stolečků a muži v pravidelných intervalech a v určeném směru putují od stolu ke stolu. Čas přesunout se dál oznamuje zvuk zvonečku. Každý pár spolu hovoří 5 minut, po zazvonění dostanou účastníci ještě 1 minutu na to zapsat si poznámky. Po minutě přichází opět nový člověk a s ním nové pětiminutové zážitky.

„Dobré je, když má agentura kvalitní databázi účastníků. Garantujeme anonymitu, plné vymazání dat z naší databáze po úspěšném seznámení, ale současně i jistotu, že naši účastníci na všech rande potkají jen nové protějšky, respektive nepotkají někoho, s kým už se u nás viděli. Jako jediní jsme vyvinuli nástroj, který sleduje i toto, takže už před seznamovacím večerem máte možnost si přihlášením přímo přes web www.smart-dating.cz ověřit, že na zamluveném termínu jsou jen lidé, které jste u nás dosud nepotkali. Případně umožňujeme zdarma se odhlásit a vybrat si termín jiný,“ dodává majitel agentury Smart Dating.

Hodíte se pro účast na speed datingu?

Pohybujete se v úzkém kruhu lidí a máte málo příležitostí potkat jiné nezadané.

a máte málo příležitostí potkat jiné nezadané. Zkoušíte se seznamovat online , stojí vás to spoustu času a navíc zjišťujete, že druhá strana to obvykle nebere tak vážně nebo nemá snahu se potkat osobně.

, stojí vás to spoustu času a navíc zjišťujete, že druhá strana to obvykle nebere tak vážně nebo nemá snahu se potkat osobně. Nechcete spoléhat na náhody , rádi vyjdete z každodenního stereotypu a zkusíte něco nového.

, rádi vyjdete z každodenního stereotypu a zkusíte něco nového. Pokud preferujete bezpečí a anonymitu, u speed datingu se vám nestane, že předáte neznámému člověku kontakt pro domluvení první schůzky a následně vám nebude sympatický, přesto vás může obtěžovat (kontakt na vás totiž nikdo bez vašeho souhlasu nezíská).

Co vám speed dating přinese?

Třeba opravdu potkáte životního partnera a k tomu získáte unikátní historku pro vnoučata o tom, jak jste se seznámili.

a k tomu získáte unikátní historku pro vnoučata o tom, jak jste se seznámili. Učení z vás udělá mistra. V bezpečném prostředí speed datingu se „otrkáte“a získáte zkušenosti pro nenucenou konverzaci s opačným pohlavím.

V bezpečném prostředí speed datingu se „otrkáte“a získáte zkušenosti pro nenucenou konverzaci s opačným pohlavím. Za jeden večer zažijete to, co jiní nezažijí za celý život, tedy klidně až 10 různých prvních rande. Prostě se bavte, smějte, mějte to trošku „v paži“.

Prostě se bavte, smějte, mějte to trošku „v paži“. Ujasníte si, co chcete a co ne. Čím více lidí poznáte, tím více pochopíte, jaký partner by se k vám nejvíce hodil a proč.

Jaké jsou nevýhody speed datingu?

Pět minut není mnoho . Může se stát, že člověk, který vám na prvním rychlém rande připadal perfektní, bude při delším setkání „nemastný, neslaný“.

. Může se stát, že člověk, který vám na prvním rychlém rande připadal perfektní, bude při delším setkání „nemastný, neslaný“. Je třeba dobře zvolit agenturu. Se speed datingovými agenturami se v poslední době roztrhnul pytel a ne všechny odvádějí svoji práci stoprocentně. Vyberte nejlepší speed datingovou agenturu, která je na trhu dlouho, má kvalitní reference a vysoké procento vážných seznámení, či dokonce svateb.

Se speed datingovými agenturami se v poslední době roztrhnul pytel a ne všechny odvádějí svoji práci stoprocentně. Vyberte nejlepší speed datingovou agenturu, která je na trhu dlouho, má kvalitní reference a vysoké procento vážných seznámení, či dokonce svateb. „Sympaťáci“ mají v rychlém rande větší šanci než lidé přirozeně introvertnější, ale jak už bylo řečeno výše, cvičení dělá mistra a vrána k vráně sedá. Takže například tišší lidé dovedou ocenit tišší protějšky.

Jak byste se měli na speed dating připravit?

Je dobré si předem ujasnit, co o sobě na speed datingu chcete prozradit a co chcete prozatím nechat utajené. Můžete si také připravit nějaká konverzační témata.

Na rande nemluvte příliš o sobě, spíše se zajímejte o partnera a naslouchejte tomu, co říká. Nesnažte se strhávat pozornost na sebe.

Usmívejte se, buďte příjemně naladěni, čistě a spíše jednoduše oblečeni. Zejména ženám doporučujeme neoblékat se příliš vyzývavě a mužům zase krotit své ego a potřebu vypočítávat všechny své úspěchy. Buďte nenucení a klidní.

Tyto tři typy na rychlém rande obvykle neuspějí. Neděláte to také?

Psycholožka Romana Mazalová upozorňuje na 3 typy lidí, kteří na prvním rychlém rande získávají nejvíce NE. Poučte se a zkuste se těchto chyb vyvarovat.

Romana Mazalová

Emoční upíři a upírky

Nesnažte se hned v prvních pěti minutách vyjmenovat všechny svoje životní tragédie. Neříkejte, že vám nikdo nerozumí, všichni vám ubližují a neobviňujte ostatní z vašeho neúspěchu. Vzbuzováním lítosti a soucitu ideálního partnera nenajdete. Lidé utápějící se v sebelítosti bývají hodnoceni jako ti nejméně vhodní partneři. Vysoké příčky přitažlivosti naopak vykazují silní a energičtí jedinci, kteří jsou schopní budovat vzájemnou a zdravou intimitu.

Břečťani a břečťanky

Získali své pojmenování po potřebě se na každého v okolí „přilepit“, obmotat jej a už nikdy dotyčného nepustit. Chovejte se adekvátně délce vašeho vztahu a neříkejte hned každému na potkání, že ho milujete, chcete si ho vzít a založit s ním rodinu. Pozvolný začátek a osobní svoboda jsou důležitým základem pro každý dlouhodobý vztah.

Pánové a dámy veleúspěšní

Snažit se ohromit svým majetkem, úspěchy a známostmi patří mezi nejprimitivnější triky. Neprezentujte sami sebe jako bohaté ředitele zeměkoule, pro které není nic problém. V očích vašeho protějšku vyzníte směšně a nabubřele. Myslete na to, že skutečně úspěšní lidé bývají pokorní a skromní.